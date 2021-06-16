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Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ

За матеріалами СБУ винесено вирок одному з виконавців вандалізму над пам'ятником Степану Бандері у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління СБУ у Львівській області в Facebook.

"Як встановило слідство правоохоронних органів, виконавцями осквернення є двоє мешканців Хмельницької області, студенти одного із Львівських вишів. Мотивом вчинення даного правопорушення була матеріальна вигода. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи виявлено речові докази вчинення злочину. Фігурантам було оголошено про підозру", - сказано в повідомленні.

Осквернення, як нагадали у відомстві, сталося 5 лютого 2021 р.: пам'ятник облили червоною фарбою.

Один із зловмисників був засуджений до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Вирок у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.297 Кримінального кодексу України винесено Галицьким районним судом Львова.

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Матеріали справи стосовно інших фігурантів провадження перебуває в суді. Тривають слідчі дії для встановлення замовників злочину.

Зазначається, що викриття протиправної діяльності відбувалося оперативниками УСБУ спільно зі слідчими і співробітниками карного розшуку ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що вандалами є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного з львівських вишів віком 19 і 24 роки. Вже 11 лютого вони були затримані.

Суд виніс вирок студенту, який осквернив памятник Бандері у Львові, - СБУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Видосик для тиктока решили снять и набрать просмотров от кацапов. Это сейчас модно среди малороссийкой молодежи.
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16.06.2021 14:41
+13
Кто бы что ни говорил, но тока стройная смерека разрядит ситуацию.
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16.06.2021 14:46
+8
Будущие депутаты опэзэжопы. С кичи в ВР. Сделали себе карьеру.
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16.06.2021 14:45
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Видосик для тиктока решили снять и набрать просмотров от кацапов. Это сейчас модно среди малороссийкой молодежи.
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16.06.2021 14:41 Відповісти
Мотивом вчинення даного правопорушення була матеріальна вигода. Джерело: https://censor.net/ua/n3271795
отже, був замовник(и).

цікаво, чи встановлений(і) й чи пред'явлено йому/їм підозру.
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16.06.2021 15:07 Відповісти
Что, красную краску забыли выкинуть и хранили в дома, специально для следствия !
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16.06.2021 14:41 Відповісти
как же можна выкинуть, если дед еще у советов целую бочку спер
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16.06.2021 15:02 Відповісти
ирония доли ..помните в кинокомедии---так Кто же его посадит он же памятник...
а тут памятник посадило идиота...
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16.06.2021 14:41 Відповісти
Будущие депутаты опэзэжопы. С кичи в ВР. Сделали себе карьеру.
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16.06.2021 14:45 Відповісти
А чмо из домбабве, ссавшее на майдане на место памяти небесной сотни ответит за осквернение ? Или неприкосновенный поцак?
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16.06.2021 14:46 Відповісти
Кто бы что ни говорил, но тока стройная смерека разрядит ситуацию.
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16.06.2021 14:46 Відповісти
Зразу видно дилетанта - ти хоч на фотографії смерек глянь: по-перше, у неї густа крона, по-друге гілки слабкі, ламкі, похилені - вішать незручно! Бук набагато зручніший! Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8098
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16.06.2021 15:21 Відповісти
А пропустити промiж 2-х смерек?
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16.06.2021 15:55 Відповісти
Я ж написав - смереки дуже ламкі хоч і мають щільну деревину Можна молоду затесать як кілок але роботи багато - гілля густе та й дерева жаль Хай росте! Вона ж так росте повільно Будуть лижі чи скрипка якась "Бучок" - "саме те"! Або акаційка Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4003
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16.06.2021 16:31 Відповісти
Об акацiйку можна самому поранитися, споряджуючись до дiла, бо акацiя - вся в колючках.
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16.06.2021 16:38 Відповісти
Зате росте швидко, тягнеться до сонця і гнучка - згинать легко А колючки - фігня! Ти не мав справи з "гледичією"! У мене дома з неї загрожі робили навколо садів - колючки до 20 см довжиною та ще й "гіллясті" й "жилаві" (Відкрию секрет - пацанами з тих колючок робили наконечники для стріл - качок диких били на ставках!)
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Вы в Карпатах не бывали 😀
Это смерека
Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 609
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16.06.2021 17:12 Відповісти
А это Карпаты - начинаются около Дуная в Братиславе 😜😜😜
Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 6700Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 9246
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16.06.2021 17:16 Відповісти
Хто ще хоче підзаробити ? Чотири роки кайфу. Не потрібно платити за гуртожиток, безкоштовно годують, розпорядок дня, відсутність шкідливих звичок, шансон і романтика. Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ - Цензор.НЕТ 5175
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16.06.2021 14:56 Відповісти
За студента есть кому заступиться. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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16.06.2021 14:57 Відповісти
посол может идти лесом
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16.06.2021 16:06 Відповісти
посол может идти лесом/ Правящий кодлан Коломойского ведёт Украину маршрутом, указанным мировым еврейским капиталом. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. Таки да, надо. Страдаем-соглашаются Коломойский, Мендель, Зеленский, Шефиры с десятками депутатов ВР. Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм. ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
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16.06.2021 17:04 Відповісти
хотел бы я посмотреть сколько дали бы в совке за осквернение памятника Ленину или Сталину...явно 4-мя годами бы не отделались...
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16.06.2021 14:59 Відповісти
И гордо во Львове на площади стоя -
Степан не даёт вертухаям покоя !
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16.06.2021 14:59 Відповісти
Да нет, существо, знающее о множестве цифровых видеокамер в центре города, пошло на рискованное мероприятие, надеялось на общественный либерализм. На зону обоих путенышей, только на зону, а потом в окопы на домбас.
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16.06.2021 15:01 Відповісти
Ніяких окопів-перебіжать зразу, а от в якості розхідників для розмінування можна використати.
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16.06.2021 15:14 Відповісти
К сожалению у нас отсутствует такой вид наксзания заподобные пакомти, как кастрация. И не химическая, а хирургическая и без анестезии. Дабы такие кретины, как этот студент не плодили себе подобных.
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16.06.2021 15:20 Відповісти
Коли будуть вішати?
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16.06.2021 15:53 Відповісти
До гадалки не ходи там сліти лаптєй аж воняють
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16.06.2021 16:21 Відповісти
огокак будто кеннеди грохнул такой срок..за убийство меньше дают
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16.06.2021 17:18 Відповісти
Я не понял , куда делась пани Фарион, шо эти ублюдки до сих пор делают во Львове?
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17.06.2021 01:07 Відповісти
 
 