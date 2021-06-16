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Новости Происшествия
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Бандера (744) Львов (4434) памятник (2209) вандализм (573)

Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ

По материалам СБУ вынесен приговор одному из исполнителей вандализма над памятником Степану Бандере во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление СБУ во Львовской области в Facebook.

"Как установило следствие правоохранительных органов, исполнителями осквернения являются двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены вещественные доказательства совершения преступления. Фигурантам было объявлено о подозрении", - сказано в сообщении.

Осквернение, как напомнили в ведомстве, произошло 5 февраля 2021 г.: памятник облили красной краской.

Один из злоумышленников был приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины вынесен Галицким районным судом Львова.

Материалы дела в отношении других фигурантов производства находятся в суде. Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Отмечается, что разоблачение противоправной деятельности происходило оперативниками УСБУ совместно со следователями и сотрудниками уголовного розыска ГУ Нацполиции во Львовской области во процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Как сообщалось, ночью 5 февраля двое неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что вандалами являются двое уроженцев Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов в возрасте 19 и 24 года. Уже 11 февраля они уже были задержаны.

Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ 01
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Топ комментарии
+18
Видосик для тиктока решили снять и набрать просмотров от кацапов. Это сейчас модно среди малороссийкой молодежи.
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16.06.2021 14:41
+13
Кто бы что ни говорил, но тока стройная смерека разрядит ситуацию.
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16.06.2021 14:46
+8
Будущие депутаты опэзэжопы. С кичи в ВР. Сделали себе карьеру.
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16.06.2021 14:45
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Видосик для тиктока решили снять и набрать просмотров от кацапов. Это сейчас модно среди малороссийкой молодежи.
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16.06.2021 14:41 Ответить
Мотивом вчинення даного правопорушення була матеріальна вигода. Джерело: https://censor.net/ua/n3271795
отже, був замовник(и).

цікаво, чи встановлений(і) й чи пред'явлено йому/їм підозру.
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16.06.2021 15:07 Ответить
Что, красную краску забыли выкинуть и хранили в дома, специально для следствия !
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16.06.2021 14:41 Ответить
как же можна выкинуть, если дед еще у советов целую бочку спер
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16.06.2021 15:02 Ответить
ирония доли ..помните в кинокомедии---так Кто же его посадит он же памятник...
а тут памятник посадило идиота...
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16.06.2021 14:41 Ответить
Будущие депутаты опэзэжопы. С кичи в ВР. Сделали себе карьеру.
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16.06.2021 14:45 Ответить
А чмо из домбабве, ссавшее на майдане на место памяти небесной сотни ответит за осквернение ? Или неприкосновенный поцак?
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16.06.2021 14:46 Ответить
Кто бы что ни говорил, но тока стройная смерека разрядит ситуацию.
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16.06.2021 14:46 Ответить
Зразу видно дилетанта - ти хоч на фотографії смерек глянь: по-перше, у неї густа крона, по-друге гілки слабкі, ламкі, похилені - вішать незручно! Бук набагато зручніший! Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8098
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16.06.2021 15:21 Ответить
А пропустити промiж 2-х смерек?
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16.06.2021 15:55 Ответить
Я ж написав - смереки дуже ламкі хоч і мають щільну деревину Можна молоду затесать як кілок але роботи багато - гілля густе та й дерева жаль Хай росте! Вона ж так росте повільно Будуть лижі чи скрипка якась "Бучок" - "саме те"! Або акаційка Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4003
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16.06.2021 16:31 Ответить
Об акацiйку можна самому поранитися, споряджуючись до дiла, бо акацiя - вся в колючках.
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16.06.2021 16:38 Ответить
Зате росте швидко, тягнеться до сонця і гнучка - згинать легко А колючки - фігня! Ти не мав справи з "гледичією"! У мене дома з неї загрожі робили навколо садів - колючки до 20 см довжиною та ще й "гіллясті" й "жилаві" (Відкрию секрет - пацанами з тих колючок робили наконечники для стріл - качок диких били на ставках!)
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16.06.2021 16:51 Ответить
Вы в Карпатах не бывали 😀
Это смерека
Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 609
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16.06.2021 17:12 Ответить
А это Карпаты - начинаются около Дуная в Братиславе 😜😜😜
Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 6700Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ - Цензор.НЕТ 9246
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16.06.2021 17:16 Ответить
Хто ще хоче підзаробити ? Чотири роки кайфу. Не потрібно платити за гуртожиток, безкоштовно годують, розпорядок дня, відсутність шкідливих звичок, шансон і романтика. Суд вынес приговор студенту, осквернившему памятник Бандере во Львове, - СБУ - Цензор.НЕТ 5175
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16.06.2021 14:56 Ответить
За студента есть кому заступиться. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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16.06.2021 14:57 Ответить
посол может идти лесом
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16.06.2021 16:06 Ответить
посол может идти лесом/ Правящий кодлан Коломойского ведёт Украину маршрутом, указанным мировым еврейским капиталом. Понятие антисемитизма нужно закрепить в украинском законодательстве, - посол Израиля Лион. Таки да, надо. Страдаем-соглашаются Коломойский, Мендель, Зеленский, Шефиры с десятками депутатов ВР. Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм. ВР приняла за основу законопроект о предотвращении антисемитизма в Украине.
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16.06.2021 17:04 Ответить
хотел бы я посмотреть сколько дали бы в совке за осквернение памятника Ленину или Сталину...явно 4-мя годами бы не отделались...
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16.06.2021 14:59 Ответить
И гордо во Львове на площади стоя -
Степан не даёт вертухаям покоя !
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16.06.2021 14:59 Ответить
Да нет, существо, знающее о множестве цифровых видеокамер в центре города, пошло на рискованное мероприятие, надеялось на общественный либерализм. На зону обоих путенышей, только на зону, а потом в окопы на домбас.
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16.06.2021 15:01 Ответить
Ніяких окопів-перебіжать зразу, а от в якості розхідників для розмінування можна використати.
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16.06.2021 15:14 Ответить
К сожалению у нас отсутствует такой вид наксзания заподобные пакомти, как кастрация. И не химическая, а хирургическая и без анестезии. Дабы такие кретины, как этот студент не плодили себе подобных.
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16.06.2021 15:20 Ответить
Коли будуть вішати?
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16.06.2021 15:53 Ответить
До гадалки не ходи там сліти лаптєй аж воняють
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16.06.2021 16:21 Ответить
огокак будто кеннеди грохнул такой срок..за убийство меньше дают
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16.06.2021 17:18 Ответить
Я не понял , куда делась пани Фарион, шо эти ублюдки до сих пор делают во Львове?
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17.06.2021 01:07 Ответить
 
 