Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
14 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу - телефоном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Як повідомляють джерела ZN.UA, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот. Однак цього разу від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел ZN.UA, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувала американську сторону.
Видання у своєму коментарі вказує, що Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані й неписані правила. Але якщо це було прийнятним для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол.
"Для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента - це не віце-президент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента", - пише ZN.UA.
Будь ласка, зачекайте...
- А куда вы целились?
"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем"
Про Єрмака з ~50хв розвідник Юрій Швець.
Пане Іван, Ви вже давно, як і я, відділили Україну від цих поців, як хоч і небагато, але вони нажають свіжому повітрю зовсім другого аромату.
обратите внимание как они перевели слово "паспорт"
- Вчора наші іноземні партнери заявили про те, що Україна отримає членство в НАТО через ПДЧ. Як оцінюєте цей сигнал? Якої реакції чекаєте від нашого сусіда?
- По-перше я хотів би сказати це не просто меседж Сполучених Штатів російській федерації...
Щоб отримати цей меседж прямий... наприкінці... очікуючи його ... там... багато-багато років да? Я вважаю що ми всі дуже багато працювали. І перш за все працювали це мн-мн це не для красномовного словца наші військові, які показують міцність армії потужність що ми готові захищати. Я про це до речі комунікував з усіма лідерами зав-
завжди наполегливо їх запрошував в Україну саме на Донбас, приїзжав не не одного разу саме на Донбас, щоб вони бачили рівень, ми достойні саме бути членами альянсу, якщо альянс бачить Україну серед а-а-а одного рівня членів альянсу не десь там за лаштунками, а дійсно за одним а-а-а столом.
Вважаю що це правильне рішення я вдячний Президентові Байдену, ми з ним про це говорили говорили прямо е-е-е а-а-а також вдячен. Е-е-е ну всім представникам, а особливо тих е-е-е країн, які завжди нас підтримували і прибалтійські країни всі і Польша і окрема вдячність моя прем'єру Великобританії, з яким у нас окремі дуже теплі стосунки пану Джонсону, ми з ним спілкувались до засідання... Багато всього а-а-а могло бути, ми отримаємо я вважаю найбільше так всі кажуть правда найбільше що ми могли отримати... я вважаю, що Україна заслуговує на більше тем не меньш це не через жадібність, а просто я вважаю що е-е-е ми дійсно з-з-з заслуговуємо для того щоби бути одним із рівних в альянсі потужних країн. І нас па-потрібно запрошувати я вважаю що це чесно. Ми не повинні проситись.
Я вважаю, що в цілому ту політику яку ми обрали на сьогодні а-а-а політику бажаного гостя а не просто бігати, кричати, приймати якісь закони, вішати плакати, комунікувати с засобами масової інформації що будь ласка дайте мені сфотографуватися з Президентом Сполучених Штатів чи з чи чи будь з ким, я вважаю що у нас інша політика, вона правильна, вона не просто політика тому що вона внутрішня а-а-а внутрішня міцна позиція, щодо поваги до України як до е-е-е держави. Як до нації. Я важли я вважаю що це важливе і, і незважаючи на те, що воно не всім подобається, не всім лідерам поз подобається така пряма позиція, щодо України і щодо підтримки України м-м-м е-е-е я і-і-і багато зараз кажуть, що в нас дуже різка позиція, жорстка позиція, що комусь це не подобається, я вважаю що вона cправедлива, тому що вона чесна. Все що я комунікую, я я так думаю, я про це говорю і не тільки я, вся наша команда що стосується чи сигнал це для Росії, я не знаю, подивимось як закінчиться важливий самміт Байден-Путін. Тим не меньш я вдячен і підтримці Сполучених Штатів ок-окремо, у ніх у них, дійсно, підтримка і двопартійна підтримка завжди, підтримка України...
- Я дійсно поважаю великий бізнес, я поважаю в принципі будь-який бізнес тому що я сам 20-ть років працював в бізнесі, знаю як це не просто, як це не просто вибиватися бути одним із най найкращіх це також війна - вона нормальна, вона цивілізована, я сам за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію коли я займався бізнесом я ніколи не просив підтримки держави ми не мали цього не-е-е плям-чвяк-хрюк я маю на увазі я зараз б-б-б-б без будь-яких там е-е-е нууу е-е-е упрьоків там упрьоков да я просто кажу це відверто бізнес є бізнес він працює за законом в рамках ринковой конкуренціі це правильно, якщо ви починаєте користуватись державою, державним бюджетом, вплив на чиновників, на депутатів, на будь-кого вплив, на адміністрації тоді це було адміністрації Президента, якщо ви комунікуєте я вважаю що це не є ринкова економіка це несправедливо ви є еммм через ті важелі можливость великий капітал ви е-е-е є олігархи, тому коли ми з вами говоримо про план який ще план, я вважаю е-е-е ну може це звучить достатньо різко але я вважаю що плани повинні думати саме ти бізнесмени ті бізнесмени які е-е-е хочуть залишитись олігархами. Це у них повинен бути план "Бе", "Це", а нам як державі не потрібно це робити, у нас є один план, план "А", ми домовились що олігархів в Україні не буде, це потрібно для України і для іміджу зовнішнього, для нормального інвестиційного клімату що будь-який бізнесмен приїде сюди і тут буде здорова конкуренція...
Що людина не буде заходити тут, а його не будуть перевіряти щодня якімісь там справками правоохоронці чи політики чи щ-щ-щ чи щ-щ-щ ц-ц-ц чи якісь в інтернеті багато там міліон статей замовлених тощо. Багато таких речей. Так не побудуєш відкриту прозору Україну. Тому вважаю що нам не потрібен будь-який план, у нас є зрозумілий план я маю на увазі альтернативний, у нас є зрозумілий план - це перший потужний крок цей закон а-а-а про деолігархізацію далі буде ще декілька законодавчих ініціатив...
далее тут
https://www.facebook.com/100009571485883/posts/2872315643097457/
хоть бы скотина не вылазил на люди,не позорил страну...
еще вопросы есть куда нас ведет зеленая пошесть?
У кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме - відео з підписом "Изгоняют шайтана наверно".
На відео один чоловік б'є іншого - зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.
Зауважимо, що зазначений Telegram-канал ведеться російською мовою, дописи присвячені переважно подіям в Російській Федерації, деякі - на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.
https://www.youtube.com/watch?v=5VxfHfECjC4
***** виделки в ж... ОПі, та контролюй роботу прибиральниць, вялікій!😊
Про що раднику по нацбезпеці президента США розмовляти з агентом фсб
Зрозуміти гнилу суть Гідранта можна глянувши на його друзів і оточення, а тмм суцільна шваль і лицеміри(
tZE inform
@tZEinform
Ермак звонит Саливану .... Саливан его .... не соединили Какое отношение к иностранным делам имеет завхоз по должности? Политику Украины представляют люди, которые реально даже не есть государственными служащими ? Зеленский, угомоните своего консильери-завхоза