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США (14513) Єрмак Андрій (1238) Офіс Президента (1751) Салліван Джейк (217)

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ

14 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу - телефоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як повідомляють джерела ZN.UA, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот. Однак цього разу від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел  ZN.UA, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувала американську сторону.

Видання у своєму коментарі вказує, що Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані й неписані правила. Але якщо це було прийнятним для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол.

"Для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента - це не віце-президент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента", - пише ZN.UA.
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Топ коментарі
+71
Чергова зедебільна перемога! Клоуни довбані.
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16.06.2021 21:05
+69
Просто фантастическая наглость! Ему американцы буквально в лоб заявляют "ты российский агент" а оно "пытается дозвониться"
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16.06.2021 21:07
+60
Еще бы с уборщицей ОПы поговорили. Завхоз совсем охерел.
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16.06.2021 21:06
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- Альо! Куда я попал?
- А куда вы целились?
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16.06.2021 21:29 Відповісти
Боже, дай Украине спокойно и без потерь пережить отавшийся "срок" этого зелёного тупицы
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16.06.2021 21:30 Відповісти
это уже невозможно
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17.06.2021 08:44 Відповісти
Та ви шо? Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 1495
"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем"
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16.06.2021 21:31 Відповісти
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5926
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16.06.2021 23:07 Відповісти
Ну не хотят, ****, пиндосы советника Байдена с завхозом писюниста соединять по телефону и всё тут !!! Ну от шо, ...лять, с ними делать, а ??? Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 4345
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16.06.2021 21:34 Відповісти
Если бы советник Байдена хотел поговорить с ФСБшниками, он бы позвонил напрямую😁😁😁😁
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16.06.2021 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=3071s

Про Єрмака з ~50хв розвідник Юрій Швець.
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17.06.2021 08:05 Відповісти
Ну шо ,зесрань...вон оно что -звиздец)
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16.06.2021 21:37 Відповісти
Они 🤢🤡🐲😈🎪🎹думают , что и в США можно разводить и лапшу вешать , как это они делают с 73%🐏🐑
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17.06.2021 14:00 Відповісти
Най пробує двонити на вахту на воротах Білого Будинку і просити шоб з'єднали
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16.06.2021 21:37 Відповісти
Андрюша,свисни телефон у Данілова і з нього грубим голосом,вимагай зустрічі...Або кажи що ти з швидкогроші,і можеш дати кредит
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16.06.2021 21:37 Відповісти
Козырь соснул? А так крылья расправлял, мол, я герой и мой папа - генерал РФ.
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16.06.2021 21:41 Відповісти
наверняка американцы знают про ермака то, о чем мы можем только догадываться...
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16.06.2021 21:43 Відповісти
Ну почему догадываться...оно трындело в сенате США,на голубом глазу,что Порох его братца убил в Донецком аэропорту...после этого там и саака послали,с его зелёными потугами -тот конеш охренел)))
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16.06.2021 22:18 Відповісти
кто такой Ермак, вообще?!
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16.06.2021 21:44 Відповісти
Вообще-то он самая настоящая шестёрка и все на него хрен положили...
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16.06.2021 23:15 Відповісти
Куди кінь з копитом, туди й жаба клешні тягне.
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17.06.2021 05:45 Відповісти
Он - СТОЛОНАЧАЛЬНИК. Бумаги подать, подпись промокнуть.
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17.06.2021 08:07 Відповісти
А разве американці когда-то заказывали концерт квартала? Я бы тоже с шлюхами народа не соединялся. От тех шлюх что угодно можно подхватить. Не взирая на то, что в Украине шлюхи уникальные, они же одновременно и гондоны.
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16.06.2021 21:48 Відповісти
це все придумав Богдан зробити адмінпрезидента громадським органом, бо був під санкціями закону. А Єрмаку сподобалось бути павуком на банковій. І вроді не на держслужбі, а рішаю все. Він мавпував з Трампа, той теж нікого не слухав а скрісь посилав конфідентів. А тут Ермак наразився, правда формально по протоколу, на нерозуміння його статусу. А фактично далт зрозуміти, що він нерукопожатний. А по факту Єрмак з травня бажає бути причетним до світової політики і інформувати "дядю Колю" про події. І без Грозева зрозуміли, ху із хц на Банковій - хто тепер там банкує.
Пане Іван, Ви вже давно, як і я, відділили Україну від цих поців, як хоч і небагато, але вони нажають свіжому повітрю зовсім другого аромату.
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16.06.2021 21:49 Відповісти
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 7330
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16.06.2021 21:52 Відповісти
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 6528
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16.06.2021 21:57 Відповісти
фото з реальним життєвим сюжетом.
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17.06.2021 02:02 Відповісти
чтобы понять уровень зеленого лузерства
обратите внимание как они перевели слово "паспорт"

Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 3013
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16.06.2021 21:58 Відповісти
В українському уряді 99% такого тупого бидла... Навіть в "дєрьовні" люди значно освідченіші, ніж ці злодії !!!
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17.06.2021 13:03 Відповісти
вреда, от ермака ,народу Украины ,до хрена
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16.06.2021 21:58 Відповісти
Єрмак вставив руку в кишеню і відчув щось тепле і м'яке... Це кінець, подумав він...
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16.06.2021 21:59 Відповісти
Пресконференція мальчіка-не дурачка 43 годіка для журналістів телеканалів "1+1", "Інтер", "Україна", і "Дом".

- Вчора наші іноземні партнери заявили про те, що Україна отримає членство в НАТО через ПДЧ. Як оцінюєте цей сигнал? Якої реакції чекаєте від нашого сусіда?

- По-перше я хотів би сказати це не просто меседж Сполучених Штатів російській федерації...
Щоб отримати цей меседж прямий... наприкінці... очікуючи його ... там... багато-багато років да? Я вважаю що ми всі дуже багато працювали. І перш за все працювали це мн-мн це не для красномовного словца наші військові, які показують міцність армії потужність що ми готові захищати. Я про це до речі комунікував з усіма лідерами зав-
завжди наполегливо їх запрошував в Україну саме на Донбас, приїзжав не не одного разу саме на Донбас, щоб вони бачили рівень, ми достойні саме бути членами альянсу, якщо альянс бачить Україну серед а-а-а одного рівня членів альянсу не десь там за лаштунками, а дійсно за одним а-а-а столом.
Вважаю що це правильне рішення я вдячний Президентові Байдену, ми з ним про це говорили говорили прямо е-е-е а-а-а також вдячен. Е-е-е ну всім представникам, а особливо тих е-е-е країн, які завжди нас підтримували і прибалтійські країни всі і Польша і окрема вдячність моя прем'єру Великобританії, з яким у нас окремі дуже теплі стосунки пану Джонсону, ми з ним спілкувались до засідання... Багато всього а-а-а могло бути, ми отримаємо я вважаю найбільше так всі кажуть правда найбільше що ми могли отримати... я вважаю, що Україна заслуговує на більше тем не меньш це не через жадібність, а просто я вважаю що е-е-е ми дійсно з-з-з заслуговуємо для того щоби бути одним із рівних в альянсі потужних країн. І нас па-потрібно запрошувати я вважаю що це чесно. Ми не повинні проситись.
Я вважаю, що в цілому ту політику яку ми обрали на сьогодні а-а-а політику бажаного гостя а не просто бігати, кричати, приймати якісь закони, вішати плакати, комунікувати с засобами масової інформації що будь ласка дайте мені сфотографуватися з Президентом Сполучених Штатів чи з чи чи будь з ким, я вважаю що у нас інша політика, вона правильна, вона не просто політика тому що вона внутрішня а-а-а внутрішня міцна позиція, щодо поваги до України як до е-е-е держави. Як до нації. Я важли я вважаю що це важливе і, і незважаючи на те, що воно не всім подобається, не всім лідерам поз подобається така пряма позиція, щодо України і щодо підтримки України м-м-м е-е-е я і-і-і багато зараз кажуть, що в нас дуже різка позиція, жорстка позиція, що комусь це не подобається, я вважаю що вона cправедлива, тому що вона чесна. Все що я комунікую, я я так думаю, я про це говорю і не тільки я, вся наша команда що стосується чи сигнал це для Росії, я не знаю, подивимось як закінчиться важливий самміт Байден-Путін. Тим не меньш я вдячен і підтримці Сполучених Штатів ок-окремо, у ніх у них, дійсно, підтримка і двопартійна підтримка завжди, підтримка України...
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16.06.2021 22:01 Відповісти
- Про олігархів. План "Б".

- Я дійсно поважаю великий бізнес, я поважаю в принципі будь-який бізнес тому що я сам 20-ть років працював в бізнесі, знаю як це не просто, як це не просто вибиватися бути одним із най найкращіх це також війна - вона нормальна, вона цивілізована, я сам за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію коли я займався бізнесом я ніколи не просив підтримки держави ми не мали цього не-е-е плям-чвяк-хрюк я маю на увазі я зараз б-б-б-б без будь-яких там е-е-е нууу е-е-е упрьоків там упрьоков да я просто кажу це відверто бізнес є бізнес він працює за законом в рамках ринковой конкуренціі це правильно, якщо ви починаєте користуватись державою, державним бюджетом, вплив на чиновників, на депутатів, на будь-кого вплив, на адміністрації тоді це було адміністрації Президента, якщо ви комунікуєте я вважаю що це не є ринкова економіка це несправедливо ви є еммм через ті важелі можливость великий капітал ви е-е-е є олігархи, тому коли ми з вами говоримо про план який ще план, я вважаю е-е-е ну може це звучить достатньо різко але я вважаю що плани повинні думати саме ти бізнесмени ті бізнесмени які е-е-е хочуть залишитись олігархами. Це у них повинен бути план "Бе", "Це", а нам як державі не потрібно це робити, у нас є один план, план "А", ми домовились що олігархів в Україні не буде, це потрібно для України і для іміджу зовнішнього, для нормального інвестиційного клімату що будь-який бізнесмен приїде сюди і тут буде здорова конкуренція...
Що людина не буде заходити тут, а його не будуть перевіряти щодня якімісь там справками правоохоронці чи політики чи щ-щ-щ чи щ-щ-щ ц-ц-ц чи якісь в інтернеті багато там міліон статей замовлених тощо. Багато таких речей. Так не побудуєш відкриту прозору Україну. Тому вважаю що нам не потрібен будь-який план, у нас є зрозумілий план я маю на увазі альтернативний, у нас є зрозумілий план - це перший потужний крок цей закон а-а-а про деолігархізацію далі буде ще декілька законодавчих ініціатив...

далее тут
https://www.facebook.com/100009571485883/posts/2872315643097457/
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16.06.2021 22:02 Відповісти
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2820
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16.06.2021 22:03 Відповісти
Как то... фу Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5570
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16.06.2021 23:09 Відповісти
оцініть красоту слов, Однако !
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17.06.2021 02:06 Відповісти
а что можно было ожидать от оманского осла?
хоть бы скотина не вылазил на люди,не позорил страну...
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17.06.2021 11:41 Відповісти
ужс...
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16.06.2021 22:03 Відповісти
Ермак это секретарша, причём продажная секретарша
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16.06.2021 22:05 Відповісти
Ну просто - ПРОСТИТУТКА!
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16.06.2021 23:23 Відповісти
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6154
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16.06.2021 23:36 Відповісти
им крупно не повезло
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17.06.2021 02:07 Відповісти
итоги саммита НАТО для Грузии (слева) и для Украины (справа)
еще вопросы есть куда нас ведет зеленая пошесть?
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9881
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16.06.2021 22:13 Відповісти
«Слуга» Куницький у залі Ради переглядав, як б'ють оголеного чоловіка

У кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме - відео з підписом "Изгоняют шайтана наверно".
На відео один чоловік б'є іншого - зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.
Зауважимо, що зазначений Telegram-канал ведеться російською мовою, дописи присвячені переважно подіям в Російській Федерації, деякі - на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 932
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16.06.2021 22:14 Відповісти
Куницкий, не дРочи на заседаниях на мужские жопы.... Ты же не Кива - рукоблуд...
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16.06.2021 22:36 Відповісти
Ну конечто он не Кива. Кива - дрочило, и он в основном дрочит на портрет своего хозяина - Куйла. А этот дрыщ - самый обыкновенный *******, ищущий клиентов на свою жопу.
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17.06.2021 07:12 Відповісти
Забавно, что самые ярые поборники морали и семейных ценностей, а так же любители "тех времён, когда вот этого всего не было", сами зачастую оказываются отпетыми извращенцами или еще хуже, педофилами и насильниками.
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17.06.2021 02:43 Відповісти
"Зовнішня політика і неонова велич Зеленського."
https://www.youtube.com/watch?v=5VxfHfECjC4
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16.06.2021 22:14 Відповісти
Хто ти таке, чувирло, щоб з тобою розмовляти?!
***** виделки в ж... ОПі, та контролюй роботу прибиральниць, вялікій!😊
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16.06.2021 22:19 Відповісти
Цім хлопцям коксу быльше не давати)))
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16.06.2021 22:21 Відповісти
Пєрдаку так і сказали по телефону: «Я Вам нічіво нє должен, ідіть у сраку!»
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16.06.2021 22:26 Відповісти
А чего Ермак звонил? И чего советнику президента? Разве советник Салливан знает , чем лучше прочищать унитазы и чем смазывать дверные петли от скрипа?
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16.06.2021 22:31 Відповісти
По ходу получается, что главный это Ермак, а Вова ЗЕ - это всего лишь марионетка?
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16.06.2021 22:35 Відповісти
Вова просто сикливый заворовавшийся поц из Кривого Рога, которого уже с нетерпением ждет сцена житомирской исправительной колонии.
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16.06.2021 22:39 Відповісти
+++++++++++
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17.06.2021 06:25 Відповісти
Там он будет звездой)))
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17.06.2021 08:39 Відповісти
Обдолбыш))))
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16.06.2021 22:53 Відповісти
Ну короче - сраный карлик...
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16.06.2021 23:26 Відповісти
А, что должен был СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА США, о чем то поговорить с проворовавшимся завхозом да к тому же и еще вонючим парашным кротом из Офиса Предателя Украины? О чем? О замене лампочек в сортирах или о закупке пипифакса?
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16.06.2021 22:37 Відповісти
пічаль-біда!
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16.06.2021 22:40 Відповісти
😂
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16.06.2021 22:45 Відповісти
Прелесно.
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16.06.2021 22:54 Відповісти
Ну и шо,до сих пор не веришь,что твою зесрань амеры сольют)
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16.06.2021 23:08 Відповісти
Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента", - пишет "Зеркало недели" Это надо озвучивать в телевизоре каждый день-через день Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4764
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16.06.2021 22:58 Відповісти
Пи**растович хвастался,с каким удовольствием и желанием запад общается с его сегодняшним шефом дерьмаком. Ну прям за счастье имеют услышать что нибудь умное и нетленное от величайшего деятеля политики Украины. А в жизни его на хутина посылают прямым текстом Люсенька как всегда ,слегка совравши
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16.06.2021 23:11 Відповісти
В нормальной стране, где есть оппозиция,парламент на следующий день после такого отправил президента в отставку за передачу президенских полномочий посторонним лицам и уклонение от президентских обязанностей зеленского.
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16.06.2021 23:21 Відповісти
Вы забываете, что первое что протолкнул Зеля через монобольшинство, это закон про Импичмент, по которому его просто невозможно отстранить.
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17.06.2021 16:02 Відповісти
Чмо, сунет свой собачий нос сопливы туда, куда не следует, лишь бы в тюрягу не упрятали.
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16.06.2021 23:30 Відповісти
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8599
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16.06.2021 23:35 Відповісти
"Алло? Это, это Белый дом? Говорит штатный электрик при президенте Украины. Соедините меня с президентом Байденом. Ну, или хотя бы с вице-президентом."
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16.06.2021 23:38 Відповісти
за кого гандрушка себе має карандаш непідструганий......бикує лайно
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16.06.2021 23:47 Відповісти
..парельнек, уже слегка ахеревший от взлета мыслей (собственного бреда) возомнил ся пупком земли..- а сам-то попка просто...)
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17.06.2021 00:03 Відповісти
послали..... Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9660
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17.06.2021 00:19 Відповісти
Довго ще ця істота буде ганьбити Україну...
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17.06.2021 01:17 Відповісти
Как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком Источник: https://censor.net/ru/n3271886

Про що раднику по нацбезпеці президента США розмовляти з агентом фсб Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6778
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17.06.2021 01:47 Відповісти
а як його красиво "злили" видно вже осторчотів він всім. Взагалі то Єрмак хотів переговорити про свою долю в америці а містечкових перців з брайтон бічу він знати не знає. в тому числі і руді.
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17.06.2021 02:28 Відповісти
Американці не хотять дати пряму відповідьпроотримання нами Пдч. Настав момент , коли уряд забив тривогу про небезпеку нападу. Американці вислизають і здають нас.
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17.06.2021 04:45 Відповісти
Ключевое слово «выскользают» а не чё так что для пдч надо не бабло пилить а реформировать армию и страну а так как этот «не лох» 🤢🤮 увольнением главы правления «Нафтогаза» Коболева и сменой наблюдательного совета (что кстате и было причиной отказа во встречи Байдена и зели до 16 июня), показал штатам шо воно срать хотело на борьбу с коррупцией, и посему хочется ответить словами ***** журналисту CNN : «нечего на зеркало пенять если рожа кривая». Это к тому что позиция зели известна виноват порох, штаты, азиров с «попередныками», а по факты виноват кусок зеленого лайна и те 73% (с вами вместе конечно) которые повелись и продолжают вестись на клоуна 🤢🤮🤮
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17.06.2021 07:01 Відповісти
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2604
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17.06.2021 05:01 Відповісти
Разогнался шпион. Он уже вовсю мнит себя "украинским президентом". Так ему объявил великий Путлер через своего смотрящего по Украине, Козака, и вот, на волне эйфории, тот стал приставать ко всем до кого мог дотянуться, - но, в какой-то момент, ему дали понять, что, все-таки, в мире существует закон всяких формальностей и процедур, и пока он "президент" только в голове Козака и Х... , простите, Путлера. Короче, поставили на место нашего Штирлица.
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17.06.2021 05:14 Відповісти
Ермак звонил не просто так.Чисто психологически такая настойчивость может объясняться тем, что ему стала изестна крайне неприятная для него информация и он решил позвонить туда,где готовится порка...
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17.06.2021 05:44 Відповісти
Когда уже этого маланца колерованного и ту шраклю зеленую можно будет за горло подержать ?!
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17.06.2021 06:46 Відповісти
Дерьмаку убедительно показали, что его место у параши.
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17.06.2021 07:13 Відповісти
Пусть завхоз общается с завхозом
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17.06.2021 07:20 Відповісти
со свиным рылом в калашный ряд ! какая мерзота , однако !!!
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17.06.2021 07:25 Відповісти
Лоха не соединили, аяяй.Пусть спасибо скажет шо в лес не вывезли.
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17.06.2021 08:05 Відповісти
дЕрмаку тонко намекнули, мол звоните в кремль, товарищ.
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17.06.2021 08:15 Відповісти
Поважаючі себе люди з ФСБшник Єрмак навіть не захотіли би срати на одному полі, не те що розмволяти по телефону)
Зрозуміти гнилу суть Гідранта можна глянувши на його друзів і оточення, а тмм суцільна шваль і лицеміри(
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17.06.2021 08:28 Відповісти
Как приятно, что Ермака дали пожрать говна.
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17.06.2021 08:36 Відповісти
Чи й не новость. дЕрЬмаку дали понять, шо он - "вонючка" . И всего-то.
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17.06.2021 08:37 Відповісти
Ніхто не хоче мати справи з цим зашкварком, що не дивно...
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17.06.2021 08:49 Відповісти
Сралин тоже бумажки перекладывал , секретуткой был. А потом всех ликвидировал и миллионы замордованных и расстрелянных в ГУЛАГа х и тюрьмах. Такие офисные шлюхи видать хорошо страпонят гундосый карликов на пару с хйлом. Сколько уже эта тварь сделала против Украины. Удавить бы уродца.
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17.06.2021 10:04 Відповісти
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3779
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17.06.2021 10:45 Відповісти
кинули чувака в ЧС, а оно всеравно звонит Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2087
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17.06.2021 10:48 Відповісти
Рылом небритым не вышел. В Вашингтоне чистоплотные люди...
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17.06.2021 11:17 Відповісти



tZE inform

@tZEinform


Ермак звонит Саливану .... Саливан его .... не соединили Какое отношение к иностранным делам имеет завхоз по должности? Политику Украины представляют люди, которые реально даже не есть государственными служащими ? Зеленский, угомоните своего консильери-завхоза
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17.06.2021 11:40 Відповісти
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