Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ

14 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу - телефоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як повідомляють джерела ZN.UA, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот. Однак цього разу від розмови відмовився сам глава ОПУ, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел ZN.UA, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувала американську сторону.

Видання у своєму коментарі вказує, що Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і регулярно порушує її писані й неписані правила. Але якщо це було прийнятним для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол.

"Для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента - це не віце-президент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, із секретарем РНБОУ Олексієм Даніловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента", - пише ZN.UA.