Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ

14 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот. Однако на этот раз от разговора отказался сам глава ОП, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников ZN.UA, подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону.

Издание в своем комментарии указывает, что Андрей Ермак с первых дней пребывания на Банковой неоднократно скептически высказывался по поводу классической дипломатии и регулярно нарушает ее писанные и неписанные правила. Но если это было приемлемо для команды Трампа, то команда Байдена чтит дипломатический протокол.

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"Для нынешней американской администрации глава Офиса Президента – это не вице-президент, коим он себя, похоже, ощущает. Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента", - пишет "Зеркало недели".