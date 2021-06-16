РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15342 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
29 105 197
США (23238) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693) Салливан Джейк (185)

Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ

14 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот. Однако на этот раз от разговора отказался сам глава ОП, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников ZN.UA, подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону.

Издание в своем комментарии указывает, что Андрей Ермак с первых дней пребывания на Банковой неоднократно скептически высказывался по поводу классической дипломатии и регулярно нарушает ее писанные и неписанные правила. Но если это было приемлемо для команды Трампа, то команда Байдена чтит дипломатический протокол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хотела отправить в Вашингтон "десант" во главе с Ермаком, но американцы отказали во встречах, - СМИ

"Для нынешней американской администрации глава Офиса Президента – это не вице-президент, коим он себя, похоже, ощущает. Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента", - пишет "Зеркало недели".

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+71
Чергова зедебільна перемога! Клоуни довбані.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:05
+69
Просто фантастическая наглость! Ему американцы буквально в лоб заявляют "ты российский агент" а оно "пытается дозвониться"
показать весь комментарий
16.06.2021 21:07
+60
Еще бы с уборщицей ОПы поговорили. Завхоз совсем охерел.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
- Альо! Куда я попал?
- А куда вы целились?
показать весь комментарий
16.06.2021 21:29 Ответить
Боже, дай Украине спокойно и без потерь пережить отавшийся "срок" этого зелёного тупицы
показать весь комментарий
16.06.2021 21:30 Ответить
это уже невозможно
показать весь комментарий
17.06.2021 08:44 Ответить
Та ви шо? Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 1495
"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем"
показать весь комментарий
16.06.2021 21:31 Ответить
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5926
показать весь комментарий
16.06.2021 23:07 Ответить
Ну не хотят, ****, пиндосы советника Байдена с завхозом писюниста соединять по телефону и всё тут !!! Ну от шо, ...лять, с ними делать, а ??? Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 4345
показать весь комментарий
16.06.2021 21:34 Ответить
Если бы советник Байдена хотел поговорить с ФСБшниками, он бы позвонил напрямую😁😁😁😁
показать весь комментарий
16.06.2021 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=3071s

Про Єрмака з ~50хв розвідник Юрій Швець.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:05 Ответить
Ну шо ,зесрань...вон оно что -звиздец)
показать весь комментарий
16.06.2021 21:37 Ответить
Они 🤢🤡🐲😈🎪🎹думают , что и в США можно разводить и лапшу вешать , как это они делают с 73%🐏🐑
показать весь комментарий
17.06.2021 14:00 Ответить
Най пробує двонити на вахту на воротах Білого Будинку і просити шоб з'єднали
показать весь комментарий
16.06.2021 21:37 Ответить
Андрюша,свисни телефон у Данілова і з нього грубим голосом,вимагай зустрічі...Або кажи що ти з швидкогроші,і можеш дати кредит
показать весь комментарий
16.06.2021 21:37 Ответить
Козырь соснул? А так крылья расправлял, мол, я герой и мой папа - генерал РФ.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:41 Ответить
наверняка американцы знают про ермака то, о чем мы можем только догадываться...
показать весь комментарий
16.06.2021 21:43 Ответить
Ну почему догадываться...оно трындело в сенате США,на голубом глазу,что Порох его братца убил в Донецком аэропорту...после этого там и саака послали,с его зелёными потугами -тот конеш охренел)))
показать весь комментарий
16.06.2021 22:18 Ответить
кто такой Ермак, вообще?!
показать весь комментарий
16.06.2021 21:44 Ответить
Вообще-то он самая настоящая шестёрка и все на него хрен положили...
показать весь комментарий
16.06.2021 23:15 Ответить
Куди кінь з копитом, туди й жаба клешні тягне.
показать весь комментарий
17.06.2021 05:45 Ответить
Он - СТОЛОНАЧАЛЬНИК. Бумаги подать, подпись промокнуть.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:07 Ответить
А разве американці когда-то заказывали концерт квартала? Я бы тоже с шлюхами народа не соединялся. От тех шлюх что угодно можно подхватить. Не взирая на то, что в Украине шлюхи уникальные, они же одновременно и гондоны.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:48 Ответить
це все придумав Богдан зробити адмінпрезидента громадським органом, бо був під санкціями закону. А Єрмаку сподобалось бути павуком на банковій. І вроді не на держслужбі, а рішаю все. Він мавпував з Трампа, той теж нікого не слухав а скрісь посилав конфідентів. А тут Ермак наразився, правда формально по протоколу, на нерозуміння його статусу. А фактично далт зрозуміти, що він нерукопожатний. А по факту Єрмак з травня бажає бути причетним до світової політики і інформувати "дядю Колю" про події. І без Грозева зрозуміли, ху із хц на Банковій - хто тепер там банкує.
Пане Іван, Ви вже давно, як і я, відділили Україну від цих поців, як хоч і небагато, але вони нажають свіжому повітрю зовсім другого аромату.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:49 Ответить
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 7330
показать весь комментарий
16.06.2021 21:52 Ответить
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 6528
показать весь комментарий
16.06.2021 21:57 Ответить
фото з реальним життєвим сюжетом.
показать весь комментарий
17.06.2021 02:02 Ответить
чтобы понять уровень зеленого лузерства
обратите внимание как они перевели слово "паспорт"

Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 3013
показать весь комментарий
16.06.2021 21:58 Ответить
В українському уряді 99% такого тупого бидла... Навіть в "дєрьовні" люди значно освідченіші, ніж ці злодії !!!
показать весь комментарий
17.06.2021 13:03 Ответить
вреда, от ермака ,народу Украины ,до хрена
показать весь комментарий
16.06.2021 21:58 Ответить
Єрмак вставив руку в кишеню і відчув щось тепле і м'яке... Це кінець, подумав він...
показать весь комментарий
16.06.2021 21:59 Ответить
Пресконференція мальчіка-не дурачка 43 годіка для журналістів телеканалів "1+1", "Інтер", "Україна", і "Дом".

- Вчора наші іноземні партнери заявили про те, що Україна отримає членство в НАТО через ПДЧ. Як оцінюєте цей сигнал? Якої реакції чекаєте від нашого сусіда?

- По-перше я хотів би сказати це не просто меседж Сполучених Штатів російській федерації...
Щоб отримати цей меседж прямий... наприкінці... очікуючи його ... там... багато-багато років да? Я вважаю що ми всі дуже багато працювали. І перш за все працювали це мн-мн це не для красномовного словца наші військові, які показують міцність армії потужність що ми готові захищати. Я про це до речі комунікував з усіма лідерами зав-
завжди наполегливо їх запрошував в Україну саме на Донбас, приїзжав не не одного разу саме на Донбас, щоб вони бачили рівень, ми достойні саме бути членами альянсу, якщо альянс бачить Україну серед а-а-а одного рівня членів альянсу не десь там за лаштунками, а дійсно за одним а-а-а столом.
Вважаю що це правильне рішення я вдячний Президентові Байдену, ми з ним про це говорили говорили прямо е-е-е а-а-а також вдячен. Е-е-е ну всім представникам, а особливо тих е-е-е країн, які завжди нас підтримували і прибалтійські країни всі і Польша і окрема вдячність моя прем'єру Великобританії, з яким у нас окремі дуже теплі стосунки пану Джонсону, ми з ним спілкувались до засідання... Багато всього а-а-а могло бути, ми отримаємо я вважаю найбільше так всі кажуть правда найбільше що ми могли отримати... я вважаю, що Україна заслуговує на більше тем не меньш це не через жадібність, а просто я вважаю що е-е-е ми дійсно з-з-з заслуговуємо для того щоби бути одним із рівних в альянсі потужних країн. І нас па-потрібно запрошувати я вважаю що це чесно. Ми не повинні проситись.
Я вважаю, що в цілому ту політику яку ми обрали на сьогодні а-а-а політику бажаного гостя а не просто бігати, кричати, приймати якісь закони, вішати плакати, комунікувати с засобами масової інформації що будь ласка дайте мені сфотографуватися з Президентом Сполучених Штатів чи з чи чи будь з ким, я вважаю що у нас інша політика, вона правильна, вона не просто політика тому що вона внутрішня а-а-а внутрішня міцна позиція, щодо поваги до України як до е-е-е держави. Як до нації. Я важли я вважаю що це важливе і, і незважаючи на те, що воно не всім подобається, не всім лідерам поз подобається така пряма позиція, щодо України і щодо підтримки України м-м-м е-е-е я і-і-і багато зараз кажуть, що в нас дуже різка позиція, жорстка позиція, що комусь це не подобається, я вважаю що вона cправедлива, тому що вона чесна. Все що я комунікую, я я так думаю, я про це говорю і не тільки я, вся наша команда що стосується чи сигнал це для Росії, я не знаю, подивимось як закінчиться важливий самміт Байден-Путін. Тим не меньш я вдячен і підтримці Сполучених Штатів ок-окремо, у ніх у них, дійсно, підтримка і двопартійна підтримка завжди, підтримка України...
показать весь комментарий
16.06.2021 22:01 Ответить
- Про олігархів. План "Б".

- Я дійсно поважаю великий бізнес, я поважаю в принципі будь-який бізнес тому що я сам 20-ть років працював в бізнесі, знаю як це не просто, як це не просто вибиватися бути одним із най найкращіх це також війна - вона нормальна, вона цивілізована, я сам за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію коли я займався бізнесом я ніколи не просив підтримки держави ми не мали цього не-е-е плям-чвяк-хрюк я маю на увазі я зараз б-б-б-б без будь-яких там е-е-е нууу е-е-е упрьоків там упрьоков да я просто кажу це відверто бізнес є бізнес він працює за законом в рамках ринковой конкуренціі це правильно, якщо ви починаєте користуватись державою, державним бюджетом, вплив на чиновників, на депутатів, на будь-кого вплив, на адміністрації тоді це було адміністрації Президента, якщо ви комунікуєте я вважаю що це не є ринкова економіка це несправедливо ви є еммм через ті важелі можливость великий капітал ви е-е-е є олігархи, тому коли ми з вами говоримо про план який ще план, я вважаю е-е-е ну може це звучить достатньо різко але я вважаю що плани повинні думати саме ти бізнесмени ті бізнесмени які е-е-е хочуть залишитись олігархами. Це у них повинен бути план "Бе", "Це", а нам як державі не потрібно це робити, у нас є один план, план "А", ми домовились що олігархів в Україні не буде, це потрібно для України і для іміджу зовнішнього, для нормального інвестиційного клімату що будь-який бізнесмен приїде сюди і тут буде здорова конкуренція...
Що людина не буде заходити тут, а його не будуть перевіряти щодня якімісь там справками правоохоронці чи політики чи щ-щ-щ чи щ-щ-щ ц-ц-ц чи якісь в інтернеті багато там міліон статей замовлених тощо. Багато таких речей. Так не побудуєш відкриту прозору Україну. Тому вважаю що нам не потрібен будь-який план, у нас є зрозумілий план я маю на увазі альтернативний, у нас є зрозумілий план - це перший потужний крок цей закон а-а-а про деолігархізацію далі буде ще декілька законодавчих ініціатив...

далее тут
https://www.facebook.com/100009571485883/posts/2872315643097457/
показать весь комментарий
16.06.2021 22:02 Ответить
Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ - Цензор.НЕТ 2820
показать весь комментарий
16.06.2021 22:03 Ответить
Как то... фу Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5570
показать весь комментарий
16.06.2021 23:09 Ответить
оцініть красоту слов, Однако !
показать весь комментарий
17.06.2021 02:06 Ответить
а что можно было ожидать от оманского осла?
хоть бы скотина не вылазил на люди,не позорил страну...
показать весь комментарий
17.06.2021 11:41 Ответить
ужс...
показать весь комментарий
16.06.2021 22:03 Ответить
Ермак это секретарша, причём продажная секретарша
показать весь комментарий
16.06.2021 22:05 Ответить
Ну просто - ПРОСТИТУТКА!
показать весь комментарий
16.06.2021 23:23 Ответить
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6154
показать весь комментарий
16.06.2021 23:36 Ответить
им крупно не повезло
показать весь комментарий
17.06.2021 02:07 Ответить
итоги саммита НАТО для Грузии (слева) и для Украины (справа)
еще вопросы есть куда нас ведет зеленая пошесть?
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9881
показать весь комментарий
16.06.2021 22:13 Ответить
«Слуга» Куницький у залі Ради переглядав, як б'ють оголеного чоловіка

У кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме - відео з підписом "Изгоняют шайтана наверно".
На відео один чоловік б'є іншого - зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.
Зауважимо, що зазначений Telegram-канал ведеться російською мовою, дописи присвячені переважно подіям в Російській Федерації, деякі - на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 932
показать весь комментарий
16.06.2021 22:14 Ответить
Куницкий, не дРочи на заседаниях на мужские жопы.... Ты же не Кива - рукоблуд...
показать весь комментарий
16.06.2021 22:36 Ответить
Ну конечто он не Кива. Кива - дрочило, и он в основном дрочит на портрет своего хозяина - Куйла. А этот дрыщ - самый обыкновенный *******, ищущий клиентов на свою жопу.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:12 Ответить
Забавно, что самые ярые поборники морали и семейных ценностей, а так же любители "тех времён, когда вот этого всего не было", сами зачастую оказываются отпетыми извращенцами или еще хуже, педофилами и насильниками.
показать весь комментарий
17.06.2021 02:43 Ответить
"Зовнішня політика і неонова велич Зеленського."
https://www.youtube.com/watch?v=5VxfHfECjC4
показать весь комментарий
16.06.2021 22:14 Ответить
Хто ти таке, чувирло, щоб з тобою розмовляти?!
***** виделки в ж... ОПі, та контролюй роботу прибиральниць, вялікій!😊
показать весь комментарий
16.06.2021 22:19 Ответить
Цім хлопцям коксу быльше не давати)))
показать весь комментарий
16.06.2021 22:21 Ответить
Пєрдаку так і сказали по телефону: «Я Вам нічіво нє должен, ідіть у сраку!»
показать весь комментарий
16.06.2021 22:26 Ответить
А чего Ермак звонил? И чего советнику президента? Разве советник Салливан знает , чем лучше прочищать унитазы и чем смазывать дверные петли от скрипа?
показать весь комментарий
16.06.2021 22:31 Ответить
По ходу получается, что главный это Ермак, а Вова ЗЕ - это всего лишь марионетка?
показать весь комментарий
16.06.2021 22:35 Ответить
Вова просто сикливый заворовавшийся поц из Кривого Рога, которого уже с нетерпением ждет сцена житомирской исправительной колонии.
показать весь комментарий
16.06.2021 22:39 Ответить
+++++++++++
показать весь комментарий
17.06.2021 06:25 Ответить
Там он будет звездой)))
показать весь комментарий
17.06.2021 08:39 Ответить
Обдолбыш))))
показать весь комментарий
16.06.2021 22:53 Ответить
Ну короче - сраный карлик...
показать весь комментарий
16.06.2021 23:26 Ответить
А, что должен был СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА США, о чем то поговорить с проворовавшимся завхозом да к тому же и еще вонючим парашным кротом из Офиса Предателя Украины? О чем? О замене лампочек в сортирах или о закупке пипифакса?
показать весь комментарий
16.06.2021 22:37 Ответить
пічаль-біда!
показать весь комментарий
16.06.2021 22:40 Ответить
😂
показать весь комментарий
16.06.2021 22:45 Ответить
Прелесно.
показать весь комментарий
16.06.2021 22:54 Ответить
Ну и шо,до сих пор не веришь,что твою зесрань амеры сольют)
показать весь комментарий
16.06.2021 23:08 Ответить
Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента", - пишет "Зеркало недели" Это надо озвучивать в телевизоре каждый день-через день Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4764
показать весь комментарий
16.06.2021 22:58 Ответить
Пи**растович хвастался,с каким удовольствием и желанием запад общается с его сегодняшним шефом дерьмаком. Ну прям за счастье имеют услышать что нибудь умное и нетленное от величайшего деятеля политики Украины. А в жизни его на хутина посылают прямым текстом Люсенька как всегда ,слегка совравши
показать весь комментарий
16.06.2021 23:11 Ответить
В нормальной стране, где есть оппозиция,парламент на следующий день после такого отправил президента в отставку за передачу президенских полномочий посторонним лицам и уклонение от президентских обязанностей зеленского.
показать весь комментарий
16.06.2021 23:21 Ответить
Вы забываете, что первое что протолкнул Зеля через монобольшинство, это закон про Импичмент, по которому его просто невозможно отстранить.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:02 Ответить
Чмо, сунет свой собачий нос сопливы туда, куда не следует, лишь бы в тюрягу не упрятали.
показать весь комментарий
16.06.2021 23:30 Ответить
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8599
показать весь комментарий
16.06.2021 23:35 Ответить
"Алло? Это, это Белый дом? Говорит штатный электрик при президенте Украины. Соедините меня с президентом Байденом. Ну, или хотя бы с вице-президентом."
показать весь комментарий
16.06.2021 23:38 Ответить
за кого гандрушка себе має карандаш непідструганий......бикує лайно
показать весь комментарий
16.06.2021 23:47 Ответить
..парельнек, уже слегка ахеревший от взлета мыслей (собственного бреда) возомнил ся пупком земли..- а сам-то попка просто...)
показать весь комментарий
17.06.2021 00:03 Ответить
послали..... Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9660
показать весь комментарий
17.06.2021 00:19 Ответить
Довго ще ця істота буде ганьбити Україну...
показать весь комментарий
17.06.2021 01:17 Ответить
Как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком Источник: https://censor.net/ru/n3271886

Про що раднику по нацбезпеці президента США розмовляти з агентом фсб Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1311

Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6778
показать весь комментарий
17.06.2021 01:47 Ответить
а як його красиво "злили" видно вже осторчотів він всім. Взагалі то Єрмак хотів переговорити про свою долю в америці а містечкових перців з брайтон бічу він знати не знає. в тому числі і руді.
показать весь комментарий
17.06.2021 02:28 Ответить
Американці не хотять дати пряму відповідьпроотримання нами Пдч. Настав момент , коли уряд забив тривогу про небезпеку нападу. Американці вислизають і здають нас.
показать весь комментарий
17.06.2021 04:45 Ответить
Ключевое слово «выскользают» а не чё так что для пдч надо не бабло пилить а реформировать армию и страну а так как этот «не лох» 🤢🤮 увольнением главы правления «Нафтогаза» Коболева и сменой наблюдательного совета (что кстате и было причиной отказа во встречи Байдена и зели до 16 июня), показал штатам шо воно срать хотело на борьбу с коррупцией, и посему хочется ответить словами ***** журналисту CNN : «нечего на зеркало пенять если рожа кривая». Это к тому что позиция зели известна виноват порох, штаты, азиров с «попередныками», а по факты виноват кусок зеленого лайна и те 73% (с вами вместе конечно) которые повелись и продолжают вестись на клоуна 🤢🤮🤮
показать весь комментарий
17.06.2021 07:01 Ответить
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2604
показать весь комментарий
17.06.2021 05:01 Ответить
Разогнался шпион. Он уже вовсю мнит себя "украинским президентом". Так ему объявил великий Путлер через своего смотрящего по Украине, Козака, и вот, на волне эйфории, тот стал приставать ко всем до кого мог дотянуться, - но, в какой-то момент, ему дали понять, что, все-таки, в мире существует закон всяких формальностей и процедур, и пока он "президент" только в голове Козака и Х... , простите, Путлера. Короче, поставили на место нашего Штирлица.
показать весь комментарий
17.06.2021 05:14 Ответить
Ермак звонил не просто так.Чисто психологически такая настойчивость может объясняться тем, что ему стала изестна крайне неприятная для него информация и он решил позвонить туда,где готовится порка...
показать весь комментарий
17.06.2021 05:44 Ответить
Когда уже этого маланца колерованного и ту шраклю зеленую можно будет за горло подержать ?!
показать весь комментарий
17.06.2021 06:46 Ответить
Дерьмаку убедительно показали, что его место у параши.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:13 Ответить
Пусть завхоз общается с завхозом
показать весь комментарий
17.06.2021 07:20 Ответить
со свиным рылом в калашный ряд ! какая мерзота , однако !!!
показать весь комментарий
17.06.2021 07:25 Ответить
Лоха не соединили, аяяй.Пусть спасибо скажет шо в лес не вывезли.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:05 Ответить
дЕрмаку тонко намекнули, мол звоните в кремль, товарищ.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:15 Ответить
Поважаючі себе люди з ФСБшник Єрмак навіть не захотіли би срати на одному полі, не те що розмволяти по телефону)
Зрозуміти гнилу суть Гідранта можна глянувши на його друзів і оточення, а тмм суцільна шваль і лицеміри(
показать весь комментарий
17.06.2021 08:28 Ответить
Как приятно, что Ермака дали пожрать говна.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:36 Ответить
Чи й не новость. дЕрЬмаку дали понять, шо он - "вонючка" . И всего-то.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:37 Ответить
Ніхто не хоче мати справи з цим зашкварком, що не дивно...
показать весь комментарий
17.06.2021 08:49 Ответить
Сралин тоже бумажки перекладывал , секретуткой был. А потом всех ликвидировал и миллионы замордованных и расстрелянных в ГУЛАГа х и тюрьмах. Такие офисные шлюхи видать хорошо страпонят гундосый карликов на пару с хйлом. Сколько уже эта тварь сделала против Украины. Удавить бы уродца.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:04 Ответить
Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3779
показать весь комментарий
17.06.2021 10:45 Ответить
кинули чувака в ЧС, а оно всеравно звонит Єрмака не з'єднали по телефону з радником президента США Салліваном, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2087
показать весь комментарий
17.06.2021 10:48 Ответить
Рылом небритым не вышел. В Вашингтоне чистоплотные люди...
показать весь комментарий
17.06.2021 11:17 Ответить



tZE inform

@tZEinform


Ермак звонит Саливану .... Саливан его .... не соединили Какое отношение к иностранным делам имеет завхоз по должности? Политику Украины представляют люди, которые реально даже не есть государственными служащими ? Зеленский, угомоните своего консильери-завхоза
показать весь комментарий
17.06.2021 11:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 