Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ
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14 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз пытался пообщаться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном: на этот раз – по телефону.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Как сообщают источники ZN.UA, в офисе Салливана отказались соединить своего шефа с Ермаком, позднее предложив связать его с чиновником более низкого ранга – директором по вопросам Европы Совета национальной безопасности Амандой Слот. Однако на этот раз от разговора отказался сам глава ОП, распорядившись перевести звонок на одного из его заместителей. По свидетельству источников ZN.UA, подобное поведение Ермака весьма неприятно удивило американскую сторону.
Издание в своем комментарии указывает, что Андрей Ермак с первых дней пребывания на Банковой неоднократно скептически высказывался по поводу классической дипломатии и регулярно нарушает ее писанные и неписанные правила. Но если это было приемлемо для команды Трампа, то команда Байдена чтит дипломатический протокол.
"Для нынешней американской администрации глава Офиса Президента – это не вице-президент, коим он себя, похоже, ощущает. Джейк Салливан мог бы пообщаться, например, с секретарем СНБО Алексеем Даниловым или, скажем, с главой МИД Дмитрием Кулебой, но отнюдь не с руководителем патронатной службы украинского президента", - пишет "Зеркало недели".
Пожалуйста, подождите...
- А куда вы целились?
"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є державним службовцем"
Про Єрмака з ~50хв розвідник Юрій Швець.
Пане Іван, Ви вже давно, як і я, відділили Україну від цих поців, як хоч і небагато, але вони нажають свіжому повітрю зовсім другого аромату.
обратите внимание как они перевели слово "паспорт"
- Вчора наші іноземні партнери заявили про те, що Україна отримає членство в НАТО через ПДЧ. Як оцінюєте цей сигнал? Якої реакції чекаєте від нашого сусіда?
- По-перше я хотів би сказати це не просто меседж Сполучених Штатів російській федерації...
Щоб отримати цей меседж прямий... наприкінці... очікуючи його ... там... багато-багато років да? Я вважаю що ми всі дуже багато працювали. І перш за все працювали це мн-мн це не для красномовного словца наші військові, які показують міцність армії потужність що ми готові захищати. Я про це до речі комунікував з усіма лідерами зав-
завжди наполегливо їх запрошував в Україну саме на Донбас, приїзжав не не одного разу саме на Донбас, щоб вони бачили рівень, ми достойні саме бути членами альянсу, якщо альянс бачить Україну серед а-а-а одного рівня членів альянсу не десь там за лаштунками, а дійсно за одним а-а-а столом.
Вважаю що це правильне рішення я вдячний Президентові Байдену, ми з ним про це говорили говорили прямо е-е-е а-а-а також вдячен. Е-е-е ну всім представникам, а особливо тих е-е-е країн, які завжди нас підтримували і прибалтійські країни всі і Польша і окрема вдячність моя прем'єру Великобританії, з яким у нас окремі дуже теплі стосунки пану Джонсону, ми з ним спілкувались до засідання... Багато всього а-а-а могло бути, ми отримаємо я вважаю найбільше так всі кажуть правда найбільше що ми могли отримати... я вважаю, що Україна заслуговує на більше тем не меньш це не через жадібність, а просто я вважаю що е-е-е ми дійсно з-з-з заслуговуємо для того щоби бути одним із рівних в альянсі потужних країн. І нас па-потрібно запрошувати я вважаю що це чесно. Ми не повинні проситись.
Я вважаю, що в цілому ту політику яку ми обрали на сьогодні а-а-а політику бажаного гостя а не просто бігати, кричати, приймати якісь закони, вішати плакати, комунікувати с засобами масової інформації що будь ласка дайте мені сфотографуватися з Президентом Сполучених Штатів чи з чи чи будь з ким, я вважаю що у нас інша політика, вона правильна, вона не просто політика тому що вона внутрішня а-а-а внутрішня міцна позиція, щодо поваги до України як до е-е-е держави. Як до нації. Я важли я вважаю що це важливе і, і незважаючи на те, що воно не всім подобається, не всім лідерам поз подобається така пряма позиція, щодо України і щодо підтримки України м-м-м е-е-е я і-і-і багато зараз кажуть, що в нас дуже різка позиція, жорстка позиція, що комусь це не подобається, я вважаю що вона cправедлива, тому що вона чесна. Все що я комунікую, я я так думаю, я про це говорю і не тільки я, вся наша команда що стосується чи сигнал це для Росії, я не знаю, подивимось як закінчиться важливий самміт Байден-Путін. Тим не меньш я вдячен і підтримці Сполучених Штатів ок-окремо, у ніх у них, дійсно, підтримка і двопартійна підтримка завжди, підтримка України...
- Я дійсно поважаю великий бізнес, я поважаю в принципі будь-який бізнес тому що я сам 20-ть років працював в бізнесі, знаю як це не просто, як це не просто вибиватися бути одним із най найкращіх це також війна - вона нормальна, вона цивілізована, я сам за цивілізовану війну, за цивілізовану конкуренцію коли я займався бізнесом я ніколи не просив підтримки держави ми не мали цього не-е-е плям-чвяк-хрюк я маю на увазі я зараз б-б-б-б без будь-яких там е-е-е нууу е-е-е упрьоків там упрьоков да я просто кажу це відверто бізнес є бізнес він працює за законом в рамках ринковой конкуренціі це правильно, якщо ви починаєте користуватись державою, державним бюджетом, вплив на чиновників, на депутатів, на будь-кого вплив, на адміністрації тоді це було адміністрації Президента, якщо ви комунікуєте я вважаю що це не є ринкова економіка це несправедливо ви є еммм через ті важелі можливость великий капітал ви е-е-е є олігархи, тому коли ми з вами говоримо про план який ще план, я вважаю е-е-е ну може це звучить достатньо різко але я вважаю що плани повинні думати саме ти бізнесмени ті бізнесмени які е-е-е хочуть залишитись олігархами. Це у них повинен бути план "Бе", "Це", а нам як державі не потрібно це робити, у нас є один план, план "А", ми домовились що олігархів в Україні не буде, це потрібно для України і для іміджу зовнішнього, для нормального інвестиційного клімату що будь-який бізнесмен приїде сюди і тут буде здорова конкуренція...
Що людина не буде заходити тут, а його не будуть перевіряти щодня якімісь там справками правоохоронці чи політики чи щ-щ-щ чи щ-щ-щ ц-ц-ц чи якісь в інтернеті багато там міліон статей замовлених тощо. Багато таких речей. Так не побудуєш відкриту прозору Україну. Тому вважаю що нам не потрібен будь-який план, у нас є зрозумілий план я маю на увазі альтернативний, у нас є зрозумілий план - це перший потужний крок цей закон а-а-а про деолігархізацію далі буде ще декілька законодавчих ініціатив...
далее тут
https://www.facebook.com/100009571485883/posts/2872315643097457/
хоть бы скотина не вылазил на люди,не позорил страну...
еще вопросы есть куда нас ведет зеленая пошесть?
У кадрі можна помітити, як нардеп переглядає контент, розміщений в Telegram-каналі Only Street Fighting, а саме - відео з підписом "Изгоняют шайтана наверно".
На відео один чоловік б'є іншого - зі спущеними штанами. Той кричить і корчиться від болю, стається акт дефекації на підлогу.
Зауважимо, що зазначений Telegram-канал ведеться російською мовою, дописи присвячені переважно подіям в Російській Федерації, деякі - на підтримку чеченського лідера Рамзана Кадирова.
https://www.youtube.com/watch?v=5VxfHfECjC4
***** виделки в ж... ОПі, та контролюй роботу прибиральниць, вялікій!😊
Про що раднику по нацбезпеці президента США розмовляти з агентом фсб
Зрозуміти гнилу суть Гідранта можна глянувши на його друзів і оточення, а тмм суцільна шваль і лицеміри(
tZE inform
@tZEinform
Ермак звонит Саливану .... Саливан его .... не соединили Какое отношение к иностранным делам имеет завхоз по должности? Политику Украины представляют люди, которые реально даже не есть государственными служащими ? Зеленский, угомоните своего консильери-завхоза