Центри масової вакцинації змінили графік роботи на ці вихідні, - МОЗ

У зв'язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватиме в четвер і п'ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Там попереджають, що графік може змінюватися.

На даний момент відомо, що з 9 до 17 години 21 червня працюватимуть всі чотири центри вакцинації в Одесі.

17-18 червня працюватимуть центри Києва і Дніпра.

Нагадаємо, що 29 травня в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них прищеплюють громадян, які записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком або повідомленням, так і за іншою чергою всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається людям похилого віку.