Центры массовой вакцинации изменили график работы на эти выходные, - Минздрав

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Там предупреждают, что график может меняться.

На данный момент известно, с 9 до 17 часов 21 июня будут работать все четыре центра вакцинации в Одессе.

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17-18 июня будут работать центры Киева и Днепра.

Напомним, что 29 мая в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр МЗ. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

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