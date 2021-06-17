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COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: перший випадок захворювання на

Перший випадок зараження "зеленим грибком" виявили у 34-річного чоловіка в індійському штаті Мадх'я-Прадеш. Перед цим пацієнт протягом двох місяців лікувався від коронавірусу, у нього було уражено 90% легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Times of India.

За словами лікарів, це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - "чорний", "білий" і "жовтий" грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.

"У чоловіка була виявлена ​​інфекція зеленого грибка (гриб роду Aspergillus) в легенях. Це перший випадок зеленого грибка в штаті Мадх'я-Прадеш, але я не впевнений щодо всієї країни", - зазначив директор Інституту медичних наук Шрі Ауробіндо Рави Дози.

Раніше стало відомо, що паралельно з COVID-19 у країні починається епідемія ще однієї хвороби - мукоромікозу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Додамо, що з квітня не менше 16 пацієнтів з COVID-19 померли на заході Індії в результаті спалаху мукормікозу - "чорного грибка".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Да у нас 73% больны этой хернёй.
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17.06.2021 12:37
+19
У нас ще 2 роки тому , захворіло 73% населення . COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 1394 .
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17.06.2021 12:37
+9
зеленая плесень слуг народа расползается по миру
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17.06.2021 12:37
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и на путяна молиться?
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17.06.2021 12:37 Відповісти
Бажано яловичину. COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 1567
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17.06.2021 12:38 Відповісти
был когда нибудь в Индии? COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 1016
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17.06.2021 12:39 Відповісти
Да у нас 73% больны этой хернёй.
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17.06.2021 12:37 Відповісти
уже часть вылечилась... но больных еще много....
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17.06.2021 12:44 Відповісти
эта хрень не лечится
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17.06.2021 13:07 Відповісти
Aspergillus у мізках 73 % населення! Невиліковно !
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17.06.2021 14:08 Відповісти
зеленая плесень слуг народа расползается по миру
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17.06.2021 12:37 Відповісти
У нас ще 2 роки тому , захворіло 73% населення . COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 1394 .
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17.06.2021 12:37 Відповісти
Ну да , если моются (иногда) , хоронят , стирают , пьют и жрать готовят из воды священного Ганга .
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17.06.2021 12:38 Відповісти
В данном случае єто ни при чём.
Ковид, а точнее его последствия лечат конскими дозами антибиотиков. Убивают все бактерии.
Грибам эти антибиотики до лампочки. А опасного конкурента в виде бактерий уже нет.
То есть в результате лечения созданы идеальные условия для грибковой инфекции.
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17.06.2021 14:08 Відповісти
Зелена пліснява..... Совпадєніє?
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17.06.2021 12:40 Відповісти
Та ні. Зєлєнскій в Індію відправив кисневі концентратори. Індуси не придезинфвкували. 😔
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17.06.2021 12:41 Відповісти
И там начали про голобородько крутить? зедебилы множаться по миру.
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17.06.2021 12:42 Відповісти
..так ..как сказал Данилюк ..бывший СНБО... Фильм **Слуга народа** какие то идиоты перевели на испанский язык. В результате на президентских выборах в Перу победил школьный учитель. Совпадение...))))
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17.06.2021 12:53 Відповісти
"Зеленая плесень" шагает уже и по Индии...
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17.06.2021 12:47 Відповісти
У нас уже 2 года как пандемия "зеленой плесени" а тут типа - "первый случай". Фу!
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17.06.2021 12:49 Відповісти
COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 5808Таварищ, жгите!
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17.06.2021 12:50 Відповісти
Індуси нам вакцину, а ми їм зебілів. Бартер. COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии - Цензор.НЕТ 9368
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17.06.2021 12:51 Відповісти
Прошу пана, а що Вам зле зробили індуси?
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17.06.2021 13:40 Відповісти
Тю, перший випадок в них. В Україні вже давно....
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17.06.2021 13:01 Відповісти
Пфффф. У нас зелена пліснява з'явилася до того, як це стало мейнстрімом.
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17.06.2021 13:02 Відповісти
Шо уже и в Индии, перевели и показали "слугу народа"?!
Пипец, сначала Украина, вчера вон Перу, теперь Индия это пандемия! Срочно нужна вакцина от Зебилизма!!!
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17.06.2021 13:10 Відповісти
А про зелену плісняву в Україні вже було, ні ??? COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії - Цензор.НЕТ 312
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17.06.2021 13:12 Відповісти
Буде! COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії - Цензор.НЕТ 3813
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
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17.06.2021 13:47 Відповісти
Проснулись 😄
У нас уже третий год ЗЕленая плеснь по стране распространяется, а вспышка началась еще раньше.
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17.06.2021 13:13 Відповісти
Закономірний результат масового і необгрунтованого вживання антибіотиків, які при вірусних захворюваннях не просто непотрібні, а вкрай шкідливі. Тим більше в тропічних країнах, де "асортимент" грибкової зарази на порядок вищий від країн помірного клімату. Крім того, для бідних країн характерний гострий дефіцит білкової їжі і надлишок крохмалю та інших вуглеводів, що теж сприяє грибковим інфекціям. Про індійську антисанітарію взагалі можна не говорити - хто був не тільки в курортних місцях Індії, той все бачив власними очима і відчував носом.
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17.06.2021 13:20 Відповісти
Можливо, ВОЗ зацікавиться теж невиліковним психозом серед невеликої купки любителів чоколяди в Україні, яким достатньо кинути кістку зеленого кольору, як вони захоплено кидаються її гризти. )))
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17.06.2021 13:24 Відповісти
Убогий.
А що робити з тими які мають критично-аналітичне мислення? COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії - Цензор.НЕТ 8790
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17.06.2021 13:46 Відповісти
Убогий - це твоє прізвище чи кличка? Слово "мислення" і чоколяда несумісні. Доведено народом України на виборах, де подібник лакеїв-"мислителів" викинуто на смітник нищівним смачним пендалем.
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17.06.2021 13:50 Відповісти
Убогий Болєку ість шукаць своєго Льолєка до пєрдолєннє.
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17.06.2021 14:12 Відповісти
А в это время Украина постановила: милости просим, туристы из Индии. И можно даже без справок. Тем более без карантина. Несите в народные украинские массы свой черный грибок, зеленую плесень. Нам так не хватает вашей экзотики, чтобы умирать креативней.
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17.06.2021 13:33 Відповісти
А ось і божество вождь Слуг Народу появився.
Не думав що буде з Індії.
Гадав що знов з Криворого Рогу COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії - Цензор.НЕТ 9073
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17.06.2021 13:45 Відповісти
А ви в масочках ще й спіть. Ото грибкам на радість.
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17.06.2021 14:24 Відповісти
 
 