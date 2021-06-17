COVID-19: первый случай заболевания "зеленой плесенью" выявили в Индии
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Первый случай заражения "зеленым грибком" обнаружили у 34-летнего мужчины в индийском штате Мадхья-Прадеш. Перед этим пациент в течение двух месяцев лечился от коронавируса, у него было поражено 90% легких.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает The Times of India.
По словам врачей, это еще одна разновидность грибковой болезни: ее другие виды - "черный", "белый" и "желтый" грибок (мукормикоз) - уже обнаружены у десятков тысяч людей.
"У мужчины была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в штате Мадхья-Прадеш, но я не уверен насчет всей страны", - отметил Института медицинских наук Шри Ауробиндо Рави Дозы.
Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.
Добавим, что с апреля не менее 16 пациентов с COVID-19 скончались на западе Индии в результате вспышки мукормикоза - "черного грибка".
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Ковид, а точнее его последствия лечат конскими дозами антибиотиков. Убивают все бактерии.
Грибам эти антибиотики до лампочки. А опасного конкурента в виде бактерий уже нет.
То есть в результате лечения созданы идеальные условия для грибковой инфекции.
Пипец, сначала Украина, вчера вон Перу, теперь Индия это пандемия! Срочно нужна вакцина от Зебилизма!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
У нас уже третий год ЗЕленая плеснь по стране распространяется, а вспышка началась еще раньше.
А що робити з тими які мають критично-аналітичне мислення?
Не думав що буде з Індії.
Гадав що знов з Криворого Рогу