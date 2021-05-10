В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"
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Врачи в Индии сообщают о "целой серии случаев" инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом.
Мукормикоз – редкая инфекция, вызванная воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом (больные раком или люди с ВИЧ/СПИД), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом лекарств, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Препараты уменьшают воспаление легких, но также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.
Врач из Мумбаи Акшай Наир сообщил журналистам о 40 выявленных заболевших этой инфекцией в апреле. В период с декабря по февраль его коллеги в пяти индийских городах заявили о 58 зафиксированных случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.
Некоторым из них приходится хирургически удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. Обычно у пациентов с этой инфекцией следующие симптомы: заложенность носа и кровотечение; опухоль и боль в глазу; потеря зрения. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.
Противогрибковая инъекция, которая стоит $48 за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.
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Те врачи, шо трипером на болели? Даже дети в СССР знали, шо при лечении трипера БИЦЕЛИНОМ, НАДО принимать антигрибковые препараты.
Ой вей, гиде те дети, гиде тот союз, и куда сбежали УМНЫЕ дохтура?
Союз умер (и слава богу), а от умных стало нехватать. Сбижали умные и теперь лечат от трипера европу и серерную америку(
Чо за ХУ..... происходит!?!?!?!
И даже самый конченый засранец при наличии достойного учителя и личном усердии может стать очень высокопоставленным чиновником....Вплоть до приближенного императора....
А в Индии нет...все ограничено кастой ...
При лечении трипера антибиотиками есть высокая вероятность подцепить грибок)
Ви не болели трипером? Ви не знали жизни)
НУ ЩО ПОЇХАЛИ.
Далі будуть опеньки і білі гриби в Україні у тих хто переболів короногрипом
ГОЛОВНЕ НАЛЯКАТИ , щоб люди і кактусом кололись )
И это на всю Индию, где больше миллиарда.Прямо катастрофа 😷
А в речке крокодилы ускоряют помывку.
Мукормикоз - это жопа!