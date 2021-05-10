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В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют "черный грибок"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Индии у выздоровевших от COVID-19 все чаще выявляют

Врачи в Индии сообщают о "целой серии случаев" инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом.

Мукормикоз – редкая инфекция, вызванная воздействием плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и ​​овощах. Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с тяжелым иммунодефицитом (больные раком или люди с ВИЧ/СПИД), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызван приемом лекарств, необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Препараты уменьшают воспаление легких, но также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови.

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Врач из Мумбаи Акшай Наир сообщил журналистам о 40 выявленных заболевших этой инфекцией в апреле. В период с декабря по февраль его коллеги в пяти индийских городах заявили о 58 зафиксированных случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от коронавируса.

Некоторым из них приходится хирургически удалять глаз, чтобы инфекция не попала в мозг. Обычно у пациентов с этой инфекцией следующие симптомы: заложенность носа и кровотечение; опухоль и боль в глазу; потеря зрения. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.

Противогрибковая инъекция, которая стоит $48 за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.
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Топ комментарии
+21
Индусы в таком говне живут, что ничего удивительного. Там такая дикая антисанитария, к которой сами индусы вполне привыкли. Но вот "белого человека" от такого образа жизни за неделю вперёд ногами вынесут.
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10.05.2021 16:07
+13
Ця пліснява в Індії повсюди і те, що іі виявляють в легенях хворих на COVID закономірно
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10.05.2021 15:52
+11
А вы там проверьте...не ковидшел ли случайно является причиной всего этого...
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10.05.2021 15:49
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пипец
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10.05.2021 15:48 Ответить
а в Украине зелений грибок
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10.05.2021 18:36 Ответить
и зеленый грибок и свынячи воши, все не как у людей
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10.05.2021 18:51 Ответить
И шо то за врчи, шо забывают, шо при приеме антибиотиов, просыпаются грибки?

Те врачи, шо трипером на болели? Даже дети в СССР знали, шо при лечении трипера БИЦЕЛИНОМ, НАДО принимать антигрибковые препараты.
Ой вей, гиде те дети, гиде тот союз, и куда сбежали УМНЫЕ дохтура?

Союз умер (и слава богу), а от умных стало нехватать. Сбижали умные и теперь лечат от трипера европу и серерную америку(
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10.05.2021 22:04 Ответить
А вы там проверьте...не ковидшел ли случайно является причиной всего этого...
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10.05.2021 15:49 Ответить
ужоз то кокой!
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10.05.2021 15:49 Ответить
Ця пліснява в Індії повсюди і те, що іі виявляють в легенях хворих на COVID закономірно
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10.05.2021 15:52 Ответить
эта плесень повсюду .а не только в Индии - хлебная плесень в воздухе практически везде это тот же мукормикоз и человек постоянно и её вдыхает . просто необходим сильно ослабленный иммунитет для её развития .
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10.05.2021 16:25 Ответить
Чорна відрізняється від хлібної (зеленої)- вона набагато більш шкідливіша.
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10.05.2021 19:07 Ответить
хлебной плесени видов ого го и все вызывают аналогичные симптомы . главное это убитый иммунитет на фоне лечения ковида и вообще всё что с этим ковидом связано приобретает какой то идиотизм. тот же цитокиновый шторм так загадочно и красиво звучит вместо для всех понятного и практически обыденного сепсиса из-за пневмонии
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10.05.2021 20:19 Ответить
у нас во время уборки пшеницы если идут дожди то в некоторых регионах до 50% урожая с грибком и не думаю что его уничтожают .
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10.05.2021 20:26 Ответить
Ще одна зараза доєдналась
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10.05.2021 15:57 Ответить
я даже знаю, как её зовут - эпидемиологи с дипломом Трускавецкого университета.
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11.05.2021 07:49 Ответить
из черного "юмора" ....(((( - если даже в Индии после выздоровления рт Ковида умрет и несколько миллионов в год...- там практически этого никто не заметит....- большая часть сегодняшней Индии - это сплошная антисанитария....
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10.05.2021 16:00 Ответить
Почему немытых и смердячих индусяр считают какой то развитой нацией и ровняются на них???? Они там серут под своими домами, месят свое гуанище и гуанище своего соседа босами ногами, а затем не моючись ложатся спать в свое смердячем сарае. Стирают свои шмотки в своих стоках, куды ссцуть. И вааще сами не моются и смердят!!! В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 7934
Чо за ХУ..... происходит!?!?!?!
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10.05.2021 16:06 Ответить
Макроэкономические показатели у них хорошие, а не качество жизни.
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10.05.2021 18:35 Ответить
Индусы в таком говне живут, что ничего удивительного. Там такая дикая антисанитария, к которой сами индусы вполне привыкли. Но вот "белого человека" от такого образа жизни за неделю вперёд ногами вынесут.
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10.05.2021 16:07 Ответить
Зато они там делают вакцины, и продают их по всему миру.
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10.05.2021 16:43 Ответить
Индия до сих пор кастовая... И то, что пишет товарищ выше это он про низшие касты. Их там миллиард так живут. Но есть касты выше уровнем, и вполне себе чистые и очень развитые. Их там между прочим 300-400 миллионов ) Вот они вакцины и делают.
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10.05.2021 16:46 Ответить
От кастовости они давно и безуспешно пытаются избавиться. А вообще, конечно - да. Индусы всякие есть. Там умных, чистых и богатых тоже хватает.
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10.05.2021 17:01 Ответить
Кстати о птичках..в соседнем Китае тже больше 1000 разных народов, но каст почему то нет....
И даже самый конченый засранец при наличии достойного учителя и личном усердии может стать очень высокопоставленным чиновником....Вплоть до приближенного императора....
А в Индии нет...все ограничено кастой ...
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10.05.2021 20:26 Ответить
Если мне не изменяет память, то в Индии даже президент один раз был из касты неприкасаемых. Так что подвижки у них есть.
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11.05.2021 11:04 Ответить
У нас наш НАРІД так само скоро буде жити якщо мізків бракує та вибирає ЗЕбілів до влади... Те ж саме відбуваеться... КАСТИ = суддів КОНСТАНТІНОВИХ що наш нарід БИДЛОМ обзивають на весь ІНТЕРНЕТ та прості роботяги... які навіть вгору глянути не можуть уже ... задавлені роботою тяжкою... в селах люди наші дуже бідно живуть... животіють....
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10.05.2021 17:09 Ответить
клован винуватий. точно.
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10.05.2021 21:25 Ответить
Там ще до клована хватає... Зек - абинеюлька, й т.д.
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10.05.2021 21:28 Ответить
Все очень просто, антибиотики убивают полезную микрофлору и фауну)

При лечении трипера антибиотиками есть высокая вероятность подцепить грибок)

Ви не болели трипером? Ви не знали жизни)
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10.05.2021 21:56 Ответить
Врачи в Индии сообщают о "целой серии случаев" инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом. Источник: https://censor.net/ru/n3264355

НУ ЩО ПОЇХАЛИ.

Далі будуть опеньки і білі гриби в Україні у тих хто переболів короногрипом В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 4709
ГОЛОВНЕ НАЛЯКАТИ , щоб люди і кактусом кололись )
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10.05.2021 16:09 Ответить
накупались в речке с труппами В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 6874 и новая зараза, пусть на жареных тараканов переходят, китайцы говорят от них иммунитет хороший и грибка не будет.
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10.05.2021 16:53 Ответить
58 зараженных плесенью с нового года, и еще 40 в Бомбее.
И это на всю Индию, где больше миллиарда.Прямо катастрофа 😷
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10.05.2021 17:45 Ответить
Мыться не пробовали больше раза в год? Вдруг поможет?
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10.05.2021 17:50 Ответить
Да если они и моюца то в той же речке где трупы топят ...
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10.05.2021 17:54 Ответить
Это действительно правда. Достаточно забить в Гугле "ужасы Варанаси". Они еще оттуда и воду на готовку черпают...
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10.05.2021 17:58 Ответить
В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 8337
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10.05.2021 18:55 Ответить
Они трупы сжигают.
А в речке крокодилы ускоряют помывку.
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11.05.2021 05:18 Ответить
Препараты, подавляющие цитокиновый шторм, подавляют и иммунитет, увы. Тут нужно балансировать над пропастью.
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10.05.2021 18:33 Ответить
очередной бред
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10.05.2021 19:03 Ответить
В Индию,в Индию -но не каждый выдержит 1 500 000 000 цыган..... В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 7592
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10.05.2021 20:09 Ответить
Т.е. после лечения от короны - мукормикоз?
Мукормикоз - это жопа!
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10.05.2021 22:06 Ответить
Вот бы такая зараза на кацапов напала
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11.05.2021 10:21 Ответить
очередная страшилка для люхов В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 9734
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11.05.2021 12:04 Ответить
 
 