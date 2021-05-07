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Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов

Индийский штамм COVID-19 скоро появится в Украине.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

Индийский штамм достаточно тяжелый, он довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением разных органов, в частности и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил министр.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Уже борт отправили за ним?
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07.05.2021 22:06
+6
Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 6950 Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8441
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07.05.2021 22:08
+6
свято наближається?
куртка новая вырисовывается... и штаны с лампасами из бисера...
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07.05.2021 22:27
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Уже борт отправили за ним?
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07.05.2021 22:06 Ответить
Не, нужно стать в очередь на паспорта вакцинирования. Паспорта уже готовятся к печати. А так мир и любовь зелохотрату.
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07.05.2021 22:10 Ответить
Вперше вірю цьому "міністру".
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08.05.2021 10:07 Ответить
У порядку помсти за гуманітарку від Зюзяндрія...
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07.05.2021 22:08 Ответить
Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 6950 Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8441
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07.05.2021 22:08 Ответить
Судя по количеству индусов в ашане , то этот штам уже давно в Украине.
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07.05.2021 22:08 Ответить
В ашане шидят только те индушы, которые жанимаютшя йогой... Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 2255
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07.05.2021 22:20 Ответить
Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 3567 Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 9455
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07.05.2021 22:45 Ответить
і головне: йому пофіг на вакцину?
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07.05.2021 22:09 Ответить
Зустрічаймо.
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07.05.2021 22:09 Ответить
За боллівудськими стандартами станцювати треба. "Коронавірус, ача-ача"...
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07.05.2021 22:26 Ответить
Якщо не з`явиться, то Зеленський його приспішники (Степанов+Ляшко) зроблять усе аби цей вірус якскоріше прибув в Україну і якомога більше людей ним захворіло.

За таких обставин є всі підстави вважати, що ці дії є державною зрадою з метою зниження громадян держави Україна з метої узурпації влади та встановлення тоталітарного режиму.
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07.05.2021 22:10 Ответить
Понятно.. после объявления повсеместного "празднично майского" перевода всех в "желтую зону... Повышение последующих за этим заболеваемости и смертности можно будет списать на " индийский" штамп. И все довольны и ответственность на индусах. Как все таки у нас все прогнозируемо...
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07.05.2021 22:14 Ответить
Стапанов накаркает..(
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07.05.2021 22:19 Ответить
значит скоро появятся и новые курточки
а может даже и штаны...
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07.05.2021 22:21 Ответить
Коли на черзі марсіанський штам? Спадок встигаю на дітей оформити?
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07.05.2021 22:24 Ответить
Які кроки запобігання такій ситуації ви робите? Ви ж уряд! Чи це лише підготовчі дії для подальшого обмеження, коли Україну накриє чергова хвиля після травневих свят, після провалу вакцинації, після передачи кисню Індії, після бездіяльності уряду в боротьбі з пандемією на протязі року, після замовчування факту неспроможності влади домовитися про закупівлю вакцини з антиковідного фонду, який був закатаний в асфальт?
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07.05.2021 22:26 Ответить
Гарна новина для Степанова , тепер не тільки на куртяк , а й на власний літак вистачить.
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07.05.2021 22:26 Ответить
свято наближається?
куртка новая вырисовывается... и штаны с лампасами из бисера...
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07.05.2021 22:27 Ответить
Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов... Завезе? Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 7337
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07.05.2021 22:30 Ответить
Степанов!!!! что за манера всякую дрянь домой тащить? Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 2191
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07.05.2021 22:40 Ответить
Странная связь - индийская вакцина, индийский штамм. Просто случайность, конечно
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07.05.2021 22:41 Ответить
Налякати британо-французськими штамами важко, про британський вже майже і не згадують - не зайшов. Вибрали країну зі страшеною антисанітарією, величезною кількістю народу і комунякою на чолі і - опля - облом, знов налякати не вдалося, раз вже на шлунок з нирками перейшли. Нехай істерички тепер на гастроендоскопію біжать з сечею у трилітрових банках.
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07.05.2021 22:51 Ответить
Тут дело в том, что если даже поверить официальной сатистике - то выходит, что Индия с её 1,3 млрд населения - агнец божий в сравнении с Германией и прочими суперразвитыми странами. Расчет весь на абсолютные цифры, жалобные видосики индийцев сжигающих родственников (хотя это их религиозный обычай) и тупые умы))))
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08.05.2021 01:16 Ответить
"Зроблено в Болівуді" - ваш новий штам.
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07.05.2021 22:41 Ответить
знай, ще є відомий штам - це Іосип Мандельштам ...Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 6180
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07.05.2021 22:47 Ответить
Чем вам польский еврей Мандельштам не угодил?
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08.05.2021 01:01 Ответить
Дубль номер три ,Мотор! А где южноафриканский,британский,бразильский...не проканало по
Станиславскому что ли?
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07.05.2021 23:03 Ответить
Навіщо таке Міністерство Охорони Здоров'я України, яке не спроможне максимально обмежити проникнення нових штамів COVID-19 на територію України?
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07.05.2021 23:13 Ответить
Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов
Степанов потирает руки. Есть повод снова загнать людей в их квартиры. Степанов пожалей детей. Ты не представляешь какой психологический и моральный вред детям наносят эти локдауны
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07.05.2021 23:19 Ответить
Чудово уявляє, і робиться це навмисно.
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08.05.2021 06:05 Ответить
Сегодня в интернете, а завтра на том свете.Перед уходом не забудь закрыть все окна в браузере.Новый урожай овощей зреет при свете экранов мониторов
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07.05.2021 23:47 Ответить
Пророк в пальто.
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08.05.2021 00:04 Ответить
Он уже давно в Украине... на жаль...
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08.05.2021 00:13 Ответить
Учитывая что даже на ликвидацию эпидемии оспы достаточно было бы несколько месяцев, барановирус являет собой просто предлог для полной отмены конституционных прав граждан и введения открытой диктатуры.
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08.05.2021 00:52 Ответить
ватник, ты бредишь.
а диктатура в твоем Кацопстане уже давно введена.
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08.05.2021 01:17 Ответить
Сынок, я живу в Австралии.
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08.05.2021 01:44 Ответить
Внучек, это не мешает Кацапостану жить в твоих мозгах!
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08.05.2021 02:14 Ответить
Галоперидол тебе в помощь, лапоть.
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08.05.2021 03:07 Ответить
Я так и знал.
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08.05.2021 01:16 Ответить
Вау... а вот ЭТОМУ анонсу Степашки я, как ни удивительно, ВЕРЮ!
Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов - Цензор.НЕТ 5168
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08.05.2021 01:16 Ответить
принимайте буддийскую веру - чем хуже жил тут тем лучше будет в загробном мире...
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08.05.2021 02:27 Ответить
Це не для "зелених баобабів", баобабами і помруть.
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08.05.2021 08:31 Ответить
Ну попутав троха, йому вакцину замовили ,а він штамм привіз...Індійське ж , какая разніца. Хоть поржем...
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08.05.2021 08:04 Ответить
Та що вже тільки в Україні з весни 2019 року не появляється і не "вилізає"!
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08.05.2021 08:27 Ответить
дату завоза согласовали?
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08.05.2021 09:54 Ответить
 
 