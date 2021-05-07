Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов
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Индийский штамм COVID-19 скоро появится в Украине.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским.
Индийский штамм достаточно тяжелый, он довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением разных органов, в частности и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил министр.
Топ комментарии
+16 Fish Man
показать весь комментарий07.05.2021 22:06
+6 Топ Ган
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий07.05.2021 22:27
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За таких обставин є всі підстави вважати, що ці дії є державною зрадою з метою зниження громадян держави Україна з метої узурпації влади та встановлення тоталітарного режиму.
а может даже и штаны...
куртка новая вырисовывается... и штаны с лампасами из бисера...
Станиславскому что ли?
Степанов потирает руки. Есть повод снова загнать людей в их квартиры. Степанов пожалей детей. Ты не представляешь какой психологический и моральный вред детям наносят эти локдауны
а диктатура в твоем Кацопстане уже давно введена.