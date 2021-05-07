Индийский штамм коронавируса скоро появится в Украине, - Степанов

Индийский штамм COVID-19 скоро появится в Украине.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить нужно правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским.

Индийский штамм достаточно тяжелый, он довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением разных органов, в частности и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил министр.

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