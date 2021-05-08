Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Індійський штам COVID-19 скоро з'явиться в Україні.
Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити правду. Зараз його вже зафіксовано, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що зрештою він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом чи з південноафриканським.
Індійський штам досить важкий, він доволі агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.
Топ коментарі
+16 Fish Man
показати весь коментар07.05.2021 22:06
+6 Топ Ган
показати весь коментар07.05.2021 22:08
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.05.2021 22:27
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Будь ласка, зачекайте...
За таких обставин є всі підстави вважати, що ці дії є державною зрадою з метою зниження громадян держави Україна з метої узурпації влади та встановлення тоталітарного режиму.
а может даже и штаны...
куртка новая вырисовывается... и штаны с лампасами из бисера...
Станиславскому что ли?
Степанов потирает руки. Есть повод снова загнать людей в их квартиры. Степанов пожалей детей. Ты не представляешь какой психологический и моральный вред детям наносят эти локдауны
а диктатура в твоем Кацопстане уже давно введена.