Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підтримує надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію в цій країні у зв'язку з поширенням COVID-19
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України", – сказав Зеленський під час зустрічі із засновником і власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина цієї компанії - CoviShield - від коронавірусної хвороби була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень.
Також президент запропонував Сайрусу Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від COVID-19.
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просить о производстве дженерика ибн дженерика у индусув, когда США и Европа снимают патенты на короновакцины
это ЗЕ-недоразумение как всегда не может воспользоваться ситуацией.....
а теперь азійський "борщ" із кількою та тарганами.....
а що ж зробиш, це гівняні частинки, які прилипли до нашого великого культурного спадку "борщу"
Georgia
@Tbili5
Тбилиси по ночам… напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх(частично) на три месяца и кредитные каникулы.