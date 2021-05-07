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Новини Політика України
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Зеленський (17415) Індія (238) гуманітарна допомога (728)

Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію в цій країні у зв'язку з поширенням COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України", – сказав Зеленський під час зустрічі із засновником і власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина цієї компанії - CoviShield - від коронавірусної хвороби була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень.

Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль

Також президент запропонував Сайрусу Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від COVID-19.
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Топ коментарі
+15
неужели 95-й Квартал пернчислит на благотворительность?
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07.05.2021 18:05
+11
Бгггы, скажи ещё "Эпицентр" поделится масками а "Вельвет" котлет нажарит
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07.05.2021 18:17
+9
Степанова и Ляшко пошлем на помощь))))
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07.05.2021 18:26
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Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724 Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724 Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724
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07.05.2021 18:04 Відповісти
Степанова и Ляшко пошлем на помощь))))
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07.05.2021 18:26 Відповісти
Конфет им вышлют наверное .Индусы любят сладкое и острое ((
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07.05.2021 18:50 Відповісти
Віслючок в Рошен купить!!!))))
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07.05.2021 19:21 Відповісти
Рошен наше все ((
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07.05.2021 19:57 Відповісти
О Зелябот недозакрытый! Тикай отсюда твоих уже всех позакрывали))))
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07.05.2021 20:17 Відповісти
Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4090
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07.05.2021 20:49 Відповісти
степашка нарисует правельние цифри больних
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07.05.2021 19:27 Відповісти
Вова, главное вовремя !!!!!

просить о производстве дженерика ибн дженерика у индусув, когда США и Европа снимают патенты на короновакцины Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1157

это ЗЕ-недоразумение как всегда не может воспользоваться ситуацией..... Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5080
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07.05.2021 19:16 Відповісти
Генітальніший геополітик ********** !!!)))
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07.05.2021 18:18 Відповісти
неужели 95-й Квартал пернчислит на благотворительность?
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07.05.2021 18:05 Відповісти
Бгггы, скажи ещё "Эпицентр" поделится масками а "Вельвет" котлет нажарит
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07.05.2021 18:17 Відповісти
Наваримо борщу
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07.05.2021 18:07 Відповісти
Кілечний борщ з тарганами !!!)))
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07.05.2021 18:17 Відповісти
є московський "борщ" із капустою та більше без нічого,
а теперь азійський "борщ" із кількою та тарганами.....

а що ж зробиш, це гівняні частинки, які прилипли до нашого великого культурного спадку "борщу" Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3330
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07.05.2021 19:21 Відповісти
Москальська дієта,ранок-капуста без води,обід-капуста з водою,вечеря-вода без капусти !!!)))
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07.05.2021 19:29 Відповісти
Помогалка еще не выросла, недоросль. Кто бы тебе, дураку, помог...
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07.05.2021 18:09 Відповісти
Допоможе вакциною?
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07.05.2021 18:12 Відповісти
Індійською!!))
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07.05.2021 18:15 Відповісти
кислородом.. а у нас и без него пусть дохнут .. какая разница ..
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07.05.2021 18:19 Відповісти
Цікаво,а громадянам України гумдопомога не потрібна ,в зв"язку інвазіі країни зеленими гельмінтами корупціі !!!)))
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07.05.2021 18:14 Відповісти
Ось так насправді і будуються гарні відносини між країнами, а не зустрічами, конференціями, запевненнями, саммітами, меморандумами та іншою пустопорожньою балаканиною.
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07.05.2021 18:15 Відповісти
Порох носится и тащит помощь украинцам, а украинцы вместо помочь себе самим, тащат помощь индусам. А чё, паприколу
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07.05.2021 18:16 Відповісти
Помог и волк кобыле -оставил хвост и гриву .
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07.05.2021 18:53 Відповісти
главное не перестараться
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2860
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07.05.2021 18:17 Відповісти
"Благими намерениями усеяна дорога в ад" - помогальщики, наверное, будут всем кварталом95 скидываться ...
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07.05.2021 18:17 Відповісти
Как обычно -- листовок напечатают.
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07.05.2021 18:19 Відповісти
Електронні дивовижні листівки розішлють,двома твітами !!!)))
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07.05.2021 18:23 Відповісти
Інформація-приклад для "чемпіона" ззаду.


Georgia
@Tbili5

Тбилиси по ночам… напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх(частично) на три месяца и кредитные каникулы.
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07.05.2021 18:31 Відповісти
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6451
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07.05.2021 18:32 Відповісти
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8091
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07.05.2021 18:33 Відповісти
приємно бачити та радісно за грузинів, бо коханий Тбілісо кілька років тому виглядав не дуже...
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07.05.2021 19:27 Відповісти
К большому сожалению, Индии в сложившейся ситуации, можно помочь только дровами, так как мобильные крематории мы не производим.
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07.05.2021 18:31 Відповісти
Карпати і так лисі. На індусів точно не вистачить
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07.05.2021 19:06 Відповісти
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 383
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07.05.2021 19:29 Відповісти
Висилайте чемпіонів боротьби, нехай допомагають.
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07.05.2021 18:42 Відповісти
Отправим "чемпийона Степанова" Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2563 и методичку как правильно вести статистику
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07.05.2021 18:51 Відповісти
Те вакцины которые были поставлены в Украину по гуманитарной помощи зебилы себе и своим родственникам отдали. Вакцинация населения провалена, расходы на жкх растут. А не проще купить у Индии вакцину? Или они только после помощи продадут?
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07.05.2021 19:19 Відповісти
Маски уже отдали, теперь закупленный шмурдяк можно отдавать. Богатая страна. Лохотрат отправить записываться в очередь. А я бы все-таки весь квартал погуманитарить отправил. И индусам нескучно и нам полезно.
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07.05.2021 19:55 Відповісти
верно. в обмен на вакцины.
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08.05.2021 03:05 Відповісти
 
 