Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предоставление Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации в этой стране в связи с распространением COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина этой компании - CoviShield - от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

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Также президент предложил Сайрусу Пунавали изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.