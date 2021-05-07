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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Индия (327) гуманитарная помощь (1202)

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предоставление Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации в этой стране в связи с распространением COVID-19

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина этой компании - CoviShield - от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок.

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский 01

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Также президент предложил Сайрусу Пунавали изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
неужели 95-й Квартал пернчислит на благотворительность?
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07.05.2021 18:05
+11
Бгггы, скажи ещё "Эпицентр" поделится масками а "Вельвет" котлет нажарит
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07.05.2021 18:17
+9
Степанова и Ляшко пошлем на помощь))))
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07.05.2021 18:26
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Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724 Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724 Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 9724
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07.05.2021 18:04 Ответить
Степанова и Ляшко пошлем на помощь))))
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07.05.2021 18:26 Ответить
Конфет им вышлют наверное .Индусы любят сладкое и острое ((
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07.05.2021 18:50 Ответить
Віслючок в Рошен купить!!!))))
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07.05.2021 19:21 Ответить
Рошен наше все ((
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07.05.2021 19:57 Ответить
О Зелябот недозакрытый! Тикай отсюда твоих уже всех позакрывали))))
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07.05.2021 20:17 Ответить
Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4090
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07.05.2021 20:49 Ответить
степашка нарисует правельние цифри больних
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07.05.2021 19:27 Ответить
Вова, главное вовремя !!!!!

просить о производстве дженерика ибн дженерика у индусув, когда США и Европа снимают патенты на короновакцины Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1157

это ЗЕ-недоразумение как всегда не может воспользоваться ситуацией..... Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 5080
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07.05.2021 19:16 Ответить
Генітальніший геополітик ********** !!!)))
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07.05.2021 18:18 Ответить
неужели 95-й Квартал пернчислит на благотворительность?
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07.05.2021 18:05 Ответить
Бгггы, скажи ещё "Эпицентр" поделится масками а "Вельвет" котлет нажарит
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07.05.2021 18:17 Ответить
Наваримо борщу
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07.05.2021 18:07 Ответить
Кілечний борщ з тарганами !!!)))
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07.05.2021 18:17 Ответить
є московський "борщ" із капустою та більше без нічого,
а теперь азійський "борщ" із кількою та тарганами.....

а що ж зробиш, це гівняні частинки, які прилипли до нашого великого культурного спадку "борщу" Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 3330
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07.05.2021 19:21 Ответить
Москальська дієта,ранок-капуста без води,обід-капуста з водою,вечеря-вода без капусти !!!)))
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07.05.2021 19:29 Ответить
Помогалка еще не выросла, недоросль. Кто бы тебе, дураку, помог...
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07.05.2021 18:09 Ответить
Допоможе вакциною?
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07.05.2021 18:12 Ответить
Індійською!!))
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07.05.2021 18:15 Ответить
кислородом.. а у нас и без него пусть дохнут .. какая разница ..
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07.05.2021 18:19 Ответить
Цікаво,а громадянам України гумдопомога не потрібна ,в зв"язку інвазіі країни зеленими гельмінтами корупціі !!!)))
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07.05.2021 18:14 Ответить
Ось так насправді і будуються гарні відносини між країнами, а не зустрічами, конференціями, запевненнями, саммітами, меморандумами та іншою пустопорожньою балаканиною.
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07.05.2021 18:15 Ответить
Порох носится и тащит помощь украинцам, а украинцы вместо помочь себе самим, тащат помощь индусам. А чё, паприколу
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07.05.2021 18:16 Ответить
Помог и волк кобыле -оставил хвост и гриву .
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07.05.2021 18:53 Ответить
главное не перестараться
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2860
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07.05.2021 18:17 Ответить
"Благими намерениями усеяна дорога в ад" - помогальщики, наверное, будут всем кварталом95 скидываться ...
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07.05.2021 18:17 Ответить
Как обычно -- листовок напечатают.
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07.05.2021 18:19 Ответить
Електронні дивовижні листівки розішлють,двома твітами !!!)))
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07.05.2021 18:23 Ответить
Інформація-приклад для "чемпіона" ззаду.


Georgia
@Tbili5

Тбилиси по ночам… напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх(частично) на три месяца и кредитные каникулы.
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07.05.2021 18:31 Ответить
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 6451
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07.05.2021 18:32 Ответить
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 8091
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07.05.2021 18:33 Ответить
приємно бачити та радісно за грузинів, бо коханий Тбілісо кілька років тому виглядав не дуже...
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07.05.2021 19:27 Ответить
К большому сожалению, Индии в сложившейся ситуации, можно помочь только дровами, так как мобильные крематории мы не производим.
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07.05.2021 18:31 Ответить
Карпати і так лисі. На індусів точно не вистачить
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07.05.2021 19:06 Ответить
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 383
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07.05.2021 19:29 Ответить
Висилайте чемпіонів боротьби, нехай допомагають.
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07.05.2021 18:42 Ответить
Отправим "чемпийона Степанова" Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский - Цензор.НЕТ 2563 и методичку как правильно вести статистику
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07.05.2021 18:51 Ответить
Те вакцины которые были поставлены в Украину по гуманитарной помощи зебилы себе и своим родственникам отдали. Вакцинация населения провалена, расходы на жкх растут. А не проще купить у Индии вакцину? Или они только после помощи продадут?
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07.05.2021 19:19 Ответить
Маски уже отдали, теперь закупленный шмурдяк можно отдавать. Богатая страна. Лохотрат отправить записываться в очередь. А я бы все-таки весь квартал погуманитарить отправил. И индусам нескучно и нам полезно.
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07.05.2021 19:55 Ответить
верно. в обмен на вакцины.
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08.05.2021 03:05 Ответить
 
 