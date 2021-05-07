Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предоставление Индии гуманитарной помощи из-за сложной эпидемической ситуации в этой стране в связи с распространением COVID-19
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - сказал Зеленский в ходе встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина этой компании - CoviShield - от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок.
Также президент предложил Сайрусу Пунавали изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.
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просить о производстве дженерика ибн дженерика у индусув, когда США и Европа снимают патенты на короновакцины
это ЗЕ-недоразумение как всегда не может воспользоваться ситуацией.....
а теперь азійський "борщ" із кількою та тарганами.....
а що ж зробиш, це гівняні частинки, які прилипли до нашого великого культурного спадку "борщу"
Georgia
@Tbili5
Тбилиси по ночам… напомню с января ни одного умершего.
Отмена жкх(частично) на три месяца и кредитные каникулы.