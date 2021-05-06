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Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

"По поводу вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.

Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
В своих больницах не хватает, а для Индии - пожалуйста! Шмыгаль, ты кто?
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06.05.2021 23:30
+16
Я розумію , що допомога потрібна тим країнам , яким сьогодні вкрай важко ,
але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?
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06.05.2021 23:32
+14
скоро: "в больницах Украины острая нехфатка кислорода"
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06.05.2021 23:14
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скоро: "в больницах Украины острая нехфатка кислорода"
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06.05.2021 23:14 Ответить
Повезут воздух в Индию самолетом Бубочи? За Ленкин счет?
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06.05.2021 23:17 Ответить
В своих больницах не хватает, а для Индии - пожалуйста! Шмыгаль, ты кто?
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06.05.2021 23:30 Ответить
Нашим больницам кислород закупает ПОРОХ!
Поэтому зекоманда радостно надувает щеки - в Украине всего хватает, можем поделиться
ЖАБЫ!!!
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07.05.2021 00:04 Ответить
Я розумію , що допомога потрібна тим країнам , яким сьогодні вкрай важко ,
але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?
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06.05.2021 23:32 Ответить
да шо уж там,давай уже помогать вакцинами,Ковишилдом например
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06.05.2021 23:33 Ответить
Повезут самолётом в баллонах или проложат трубопровод . Ой дурак .
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06.05.2021 23:37 Ответить
"конец эпохи бедности" ЗЕленый лохторат уже не вставляет, настало время "кислорода для народа Индии"... Этим мерзавцам пох про что брехать ибо их пустой треп рассчитан на идиотов, без критического мышления, да и без мышления, как такового... а таких, как показывают соцопросы, еще немало... На них, родимых, вся надежда зеленой плесени... Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3780
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06.05.2021 23:39 Ответить
туда кислород,обратно мутировавший индийский штамм? кислород в обмен на вакцину,каждый за себя
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06.05.2021 23:39 Ответить
Боже какой фонтан человеколюбия в комментах, там в Индии мрут не люди ? Если в Украине есть, чем помочь остановить вспышку вируса там, то и к нам меньше заразы придёт
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07.05.2021 02:44 Ответить
Какую вспышку? Население Индии в 37 раз больше, чем население Украины (1,4 млрд/38млн). Для них заболевание 400 тысяч - это рекорд. Цифра, конечно, страшная. Но это для Индии то же, как если бы у нас заболевало 400000/37=10810 человек. Если в Индии вспышка, то что тогда было у нас?
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07.05.2021 06:52 Ответить
Индия с удовольствиеми продаст вакцину, которая не работает против индийского штамма ковида. Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9851
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07.05.2021 02:53 Ответить
Кислорода в Украине уйма.Кислородные заводы громадные есть на меткомбинатах,Есть в крупнейших городах.Затруднения в Украине- цена и кислородные сети в больницах,а не в дефиците.Кислород очень огнеопасен.Баллоны.Газгольдеры на судах.
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07.05.2021 05:31 Ответить
В некоторых странах в больницах стоят мощные концентраторы кислорода, которые обеспечивают сразу всю больницу. Может помощь будет именно в таком оборудовании. Шмыгаль ведь не совсем глупый.
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07.05.2021 10:02 Ответить
Взагалі то це неправильно, тримати таке обладнання в лікарнях, кисень вибухонебезпечний, тому таке обладнання кладуть окремо.
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07.05.2021 12:13 Ответить
Да-а... А я было,начал жалеть,что "потратил деньги" на кислородный концентратор... А ведь не имея его,могло бы случиться очень некрасиво... Хорошо что сейчас уже все позади.
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07.05.2021 10:16 Ответить
 
 