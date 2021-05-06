Украина окажет Индии помощь медицинским кислородом, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти поделятся с Индией кислородом. Украина решила помочь с преодолением масштабной вспышки коронавируса в Индии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".
"По поводу вопросов Индии. Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы", - сказал украинский премьер.
Напомним, на днях в Индии зафиксировали новый рекорд смертельных случаев от коронавируса. В Индии ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев COVID-19. Эту вспышку связывают с новым штаммом коронавируса, который называют "индийским".
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Поэтому зекоманда радостно надувает щеки - в Украине всего хватает, можем поделиться
ЖАБЫ!!!
але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?