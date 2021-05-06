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Індія (236) Денис Шмигаль (2691)

Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Щодо питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії і запитали, яку допомогу можна надати. Вони відмовилися від усього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав український прем'єр .

Нагадаємо, днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В Індії щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків COVID-19. Цей спалах пов'язують із новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

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Топ коментарі
+19
В своих больницах не хватает, а для Индии - пожалуйста! Шмыгаль, ты кто?
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06.05.2021 23:30
+16
Я розумію , що допомога потрібна тим країнам , яким сьогодні вкрай важко ,
але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?
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06.05.2021 23:32
+14
скоро: "в больницах Украины острая нехфатка кислорода"
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06.05.2021 23:14
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скоро: "в больницах Украины острая нехфатка кислорода"
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06.05.2021 23:14 Відповісти
Повезут воздух в Индию самолетом Бубочи? За Ленкин счет?
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06.05.2021 23:17 Відповісти
В своих больницах не хватает, а для Индии - пожалуйста! Шмыгаль, ты кто?
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06.05.2021 23:30 Відповісти
Нашим больницам кислород закупает ПОРОХ!
Поэтому зекоманда радостно надувает щеки - в Украине всего хватает, можем поделиться
ЖАБЫ!!!
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07.05.2021 00:04 Відповісти
Я розумію , що допомога потрібна тим країнам , яким сьогодні вкрай важко ,
але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?
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06.05.2021 23:32 Відповісти
да шо уж там,давай уже помогать вакцинами,Ковишилдом например
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06.05.2021 23:33 Відповісти
Повезут самолётом в баллонах или проложат трубопровод . Ой дурак .
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06.05.2021 23:37 Відповісти
"конец эпохи бедности" ЗЕленый лохторат уже не вставляет, настало время "кислорода для народа Индии"... Этим мерзавцам пох про что брехать ибо их пустой треп рассчитан на идиотов, без критического мышления, да и без мышления, как такового... а таких, как показывают соцопросы, еще немало... На них, родимых, вся надежда зеленой плесени... Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3780
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06.05.2021 23:39 Відповісти
туда кислород,обратно мутировавший индийский штамм? кислород в обмен на вакцину,каждый за себя
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06.05.2021 23:39 Відповісти
Боже какой фонтан человеколюбия в комментах, там в Индии мрут не люди ? Если в Украине есть, чем помочь остановить вспышку вируса там, то и к нам меньше заразы придёт
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07.05.2021 02:44 Відповісти
Какую вспышку? Население Индии в 37 раз больше, чем население Украины (1,4 млрд/38млн). Для них заболевание 400 тысяч - это рекорд. Цифра, конечно, страшная. Но это для Индии то же, как если бы у нас заболевало 400000/37=10810 человек. Если в Индии вспышка, то что тогда было у нас?
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07.05.2021 06:52 Відповісти
Индия с удовольствиеми продаст вакцину, которая не работает против индийского штамма ковида. Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9851
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07.05.2021 02:53 Відповісти
Кислорода в Украине уйма.Кислородные заводы громадные есть на меткомбинатах,Есть в крупнейших городах.Затруднения в Украине- цена и кислородные сети в больницах,а не в дефиците.Кислород очень огнеопасен.Баллоны.Газгольдеры на судах.
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07.05.2021 05:31 Відповісти
В некоторых странах в больницах стоят мощные концентраторы кислорода, которые обеспечивают сразу всю больницу. Может помощь будет именно в таком оборудовании. Шмыгаль ведь не совсем глупый.
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07.05.2021 10:02 Відповісти
Взагалі то це неправильно, тримати таке обладнання в лікарнях, кисень вибухонебезпечний, тому таке обладнання кладуть окремо.
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07.05.2021 12:13 Відповісти
Да-а... А я было,начал жалеть,что "потратил деньги" на кислородный концентратор... А ведь не имея его,могло бы случиться очень некрасиво... Хорошо что сейчас уже все позади.
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07.05.2021 10:16 Відповісти
 
 