Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Щодо питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії і запитали, яку допомогу можна надати. Вони відмовилися від усього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав український прем'єр .

Нагадаємо, днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В Індії щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків COVID-19. Цей спалах пов'язують із новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

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