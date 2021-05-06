Україна надасть Індії допомогу медичним киснем, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".
"Щодо питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії і запитали, яку допомогу можна надати. Вони відмовилися від усього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав український прем'єр .
Нагадаємо, днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В Індії щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків COVID-19. Цей спалах пов'язують із новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".
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Поэтому зекоманда радостно надувает щеки - в Украине всего хватает, можем поделиться
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але ж ви наші лікарні не можете забезпечити киснем , тож у мене запитання до пана Шмигаля ,
яким чином ви допомагатимете Індії ?