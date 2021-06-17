НАЗК розкритикувало проєкт Кабміну щодо підвищення податків: є корупціогенні чинники
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). У проєкті присутні порушення процедури ухвалення проєкту, а також корупціогенні чинники, тому проєкт має бути суттєво доопрацьований.
Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЗК.
Так, згідно з повідомленням, під час підготовки проєкту №5600 зафіксовано порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному вебсайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості і прозорості.
"Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо зміни розмірів окремих ставок податків та порядку їхнього адміністрування, і не дотриманий однин із базових принципів податкового законодавства - принцип стабільності, який забороняє внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки (більшість запропонованих змін, зокрема в частині збільшення розмірів окремих податків, набуває чинності з 01.07.2021)", - зазначено в повідомленні.
Крім того, за результатами антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК ідентифікувало у його положеннях низку корупціогенних факторів, що унеможливлює його ухвалення у запропонованій редакції.
До таких факторів належать: розширення дискреційних повноважень контролюючих органів (що дає можливість вирішувати питання у ручному режимі), непрозорість процедури ухвалення рішень про встановлення місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування; необґрунтоване розширення форми податкової накладної/податкового розрахунку, що може ускладнити процес її реєстрації та збільшити тиск на суб’єктів господарювання.
"Саме тому проєкт закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій", - резюмували у НАЗК.
Як відомо, уряд подав у Раду законопроєкт №5600, який передбачує підвищення податків та зборів практично для всіх галузей. Міжнародні організації вже розкритикували цей проєкт.
Зокрема, Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.
В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроєкту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків та внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ.
Будь ласка, зачекайте...
Не з паРашки(буде запитання)).
А що, не треба було??
))
Професор Пономарів, доктор філологічних наук, Українська Служба ВВС.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
В розвинутих країнах влада через багато інструментів конкурує між собою в різних гілках влади, може бути в певних питаннях підконтрольною опозиції та завжди є підконтрольною більшості народу через вибори. Все залежить лише від досконалості цих інструментів та бажання народу до загальної для всіх справедливості, адже до влади приходять різні люди, які мають різні цілі. Хтось хоче зробити країну справедливішою, а хтось - по гроші і владу, бо влада - це гроші. Власне, робить так, як робив все життя. Як той самий Порошенко, вічний державний чиновник- мільярдер і олігарх. А потім ображається, що народ не дав ще поцарювати і витурив його з влади. І не тільки ображається, а йде на провокації, як Трамп, наприклад.