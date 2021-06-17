НАЗК розкритикувало проєкт Кабміну щодо підвищення податків: є корупціогенні чинники

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розкритикувало законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). У проєкті присутні порушення процедури ухвалення проєкту, а також корупціогенні чинники, тому проєкт має бути суттєво доопрацьований.

Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЗК.

Так, згідно з повідомленням, під час підготовки проєкту №5600 зафіксовано порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному вебсайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості і прозорості.

"Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування та відповідні розрахунки щодо зміни розмірів окремих ставок податків та порядку їхнього адміністрування, і не дотриманий однин із базових принципів податкового законодавства - принцип стабільності, який забороняє внесення змін до будь-яких елементів податків та зборів пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому діятимуть нові правила та ставки (більшість запропонованих змін, зокрема в частині збільшення розмірів окремих податків, набуває чинності з 01.07.2021)", - зазначено в повідомленні.

Крім того, за результатами антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК ідентифікувало у його положеннях низку корупціогенних факторів, що унеможливлює його ухвалення у запропонованій редакції.

До таких факторів належать: розширення дискреційних повноважень контролюючих органів (що дає можливість вирішувати питання у ручному режимі), непрозорість процедури ухвалення рішень про встановлення місцевих податків та зборів органами місцевого самоврядування; необґрунтоване розширення форми податкової накладної/податкового розрахунку, що може ускладнити процес її реєстрації та збільшити тиск на суб’єктів господарювання.

"Саме тому проєкт закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій", - резюмували у НАЗК.

Як відомо, уряд подав у Раду законопроєкт №5600, який передбачує підвищення податків та зборів практично для всіх галузей. Міжнародні організації вже розкритикували цей проєкт.

Зокрема, Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України.

В АСС висловили зауваження щодо окремих положень законопроєкту, зокрема тих, що стосуються змін в адмініструванні податку на прибуток підприємств у частині списання збитків та внесення змін щодо особливостей застосування ПДВ, які, серед іншого, можуть спричинити проблеми із відшкодуванням ПДВ.