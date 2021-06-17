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Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".
"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю", - сказав Свищев.
Топ коментарі
+192 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар17.06.2021 18:24
+149 Олег Куницин
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+133 Филипп Филиппович Преображенск
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17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Ппц сколько их пасется на Цензоре!
он был .уйло, а стал -
хубийца
Хай наберуть у гуглі «ху#ло» - самі побачать...
Що людям гуглу не потрібно вірити???
И ещё раз выскажет - уже 2 озабоченности.
А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі,
17.06.2021 22:31
ху--ло!
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
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