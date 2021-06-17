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Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю", - сказав Свищев.

Дивіться також: Українські та англійські уболівальники спільно заспівали "Путін ху#ло!" у Франції. ВІДЕО ДНЯ
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Топ коментарі
+192
це Македонія співала..нас там нет
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17.06.2021 18:24
+149
Это были македонцы, которые купили атрибуты украинских болельщиков в ближайшем спортивном магазине.
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17.06.2021 18:32
+133
Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9314
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17.06.2021 18:18
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А мы требуем Гаагу за Крым И где она?!
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17.06.2021 21:38 Відповісти
Ну, не вина Украины что на расеи президент ***** Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1919 Фанаты просто напомнили всем)))
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17.06.2021 21:41 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 7960
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17.06.2021 22:03 Відповісти
Республика Северная Македония в среду, 31 марта, на выезде сенсационно обыграла Германию - 2:1 - в третьем туре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года на стадионе "Шауинсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге (Северный Рейн - Вестфалия). Таким образом, бундестим опустилась на 3-е место (6 очков) в турнирной таблице группы J.

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
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17.06.2021 22:05 Відповісти
У винторогих бомбонуло дважды..и от победы зборной Украины, и от фанатов с их Путин *****
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17.06.2021 22:05 Відповісти
Так путін - х у й л о . І це знає весь світ . На правду не можна ображатися і її неможливо приховати .
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17.06.2021 22:20 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3743
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18.06.2021 12:27 Відповісти
Посмотрите, кто поставил под этим постом "нравится" одни проплаченные нулевки!
Ппц сколько их пасется на Цензоре!
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17.06.2021 22:22 Відповісти
новина прикольна, сам би поставив вподобайку за зрив пердаків росссосісь та їхнього "***** ображають"... Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3514
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18.06.2021 11:43 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6806
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18.06.2021 12:26 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2021 14:36 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 2739
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17.06.2021 22:27 Відповісти
я вам скажу больше,
он был .уйло, а стал -
хубийца
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17.06.2021 22:28 Відповісти
Стал **********!
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17.06.2021 22:47 Відповісти
А що їм не подобається???
Хай наберуть у гуглі «ху#ло» - самі побачать...
Що людям гуглу не потрібно вірити???
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17.06.2021 22:31 Відповісти
А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі, ******** бридке...
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17.06.2021 22:31 Відповісти
так это македонцы с румынами кричали
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17.06.2021 22:44 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3608
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18.06.2021 12:29 Відповісти
А с чего вдруг? Ведь наказывают за ложь и провокацию. А это истина - Путин ×уйло!
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17.06.2021 22:45 Відповісти
Кококо...
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17.06.2021 22:50 Відповісти
Какое-такое оскорбление? Это не оскорбление, это его имя, это его судьба, это его карма...
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17.06.2021 22:55 Відповісти
нехай процитують при розгляді)))
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17.06.2021 23:09 Відповісти
Всім подобається українська народна пісня і тільки мокшани незадоволені. Може,не всі слова розуміють?
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17.06.2021 23:16 Відповісти
+++
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17.06.2021 23:39 Відповісти
За гроші грязьпрома...ще приємніше.
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17.06.2021 23:27 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3915
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17.06.2021 23:50 Відповісти
Шо і тут почули якесь мілітарне гасло?
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18.06.2021 00:10 Відповісти
Пусть федерация выскажет озабоченность.
И ещё раз выскажет - уже 2 озабоченности.
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18.06.2021 00:25 Відповісти
Футбольну форму вболювальників можна придбати у будь-якому спортивному магазині, це були пересічні македонці.
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18.06.2021 01:45 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 7591
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18.06.2021 01:52 Відповісти
В мире тысячи людей с фамилией "путин". Никто не уточнял, о каком именно путине поют украинские болельщики, но в госдуме РФ решили прияснить кто именно ***** - президент росийской федерации 😁
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18.06.2021 03:26 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3951
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18.06.2021 12:33 Відповісти
Пусть кацапы в отместку споют «зеленский - х@йло», мы не обидимся.
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18.06.2021 05:11 Відповісти
+100500
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18.06.2021 07:44 Відповісти
В ответ российские болельщики должны кричать Путин не х-ло!
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18.06.2021 06:52 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6755
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18.06.2021 08:18 Відповісти
Igor Makan

А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі, бридке...
17.06.2021 22:31
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18.06.2021 11:46 Відповісти
П У Т І Н - Х У Й Л О !!! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла !!!!!⚽️⚽️⚽️🏤
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18.06.2021 07:02 Відповісти
А, что путин (как фамилия) один такой в мире? Но кацапы признали, что именно ихний и есть
ху--ло!
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18.06.2021 07:47 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 4262
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18.06.2021 08:20 Відповісти
Ой.зараз цих путіних в кожному воєнторзі...
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18.06.2021 08:24 Відповісти
Так это его карма, его историческое звание. Ну, типа, как Петр І Великий...
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18.06.2021 08:59 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6926 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9818 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 2212
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18.06.2021 11:20 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6943
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18.06.2021 12:25 Відповісти
Может путиных и много, но такое Х..ЛО , как вова - президент россии , ОДИН на весь мир.
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18.06.2021 09:08 Відповісти
Посвисти в цюцюрку свищ
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18.06.2021 11:29 Відповісти
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 405
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18.06.2021 12:25 Відповісти
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.
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18.06.2021 12:24 Відповісти
Треба вже зрозуміти що усі мешканці мордору - *******. Їх усіх треба судити у міжнародному суді. Усі вони зайвохромосомні раби
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18.06.2021 15:41 Відповісти
Мешкаємо з пацаками в різних світах. Для них він - цар, для нас - ...уйло
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18.06.2021 22:14 Відповісти
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