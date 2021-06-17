Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!"

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.Ru".

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю", - сказав Свищев.

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