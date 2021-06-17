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Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление президента России Владимира Путина украинскими фанатами на матче Евро-2020 в Бухаресте Украина — Северная Македония.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", — сказал Свищев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+192
це Македонія співала..нас там нет
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17.06.2021 18:24
+149
Это были македонцы, которые купили атрибуты украинских болельщиков в ближайшем спортивном магазине.
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17.06.2021 18:32
+133
Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9314
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17.06.2021 18:18
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Страница 4 из 4
А мы требуем Гаагу за Крым И где она?!
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17.06.2021 21:38 Ответить
Ну, не вина Украины что на расеи президент ***** Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1919 Фанаты просто напомнили всем)))
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17.06.2021 21:41 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 7960
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17.06.2021 22:03 Ответить
Республика Северная Македония в среду, 31 марта, на выезде сенсационно обыграла Германию - 2:1 - в третьем туре отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года на стадионе "Шауинсланд-Райзен-Арена" в Дуйсбурге (Северный Рейн - Вестфалия). Таким образом, бундестим опустилась на 3-е место (6 очков) в турнирной таблице группы J.

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
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17.06.2021 22:05 Ответить
У винторогих бомбонуло дважды..и от победы зборной Украины, и от фанатов с их Путин *****
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17.06.2021 22:05 Ответить
Так путін - х у й л о . І це знає весь світ . На правду не можна ображатися і її неможливо приховати .
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17.06.2021 22:20 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3743
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18.06.2021 12:27 Ответить
Посмотрите, кто поставил под этим постом "нравится" одни проплаченные нулевки!
Ппц сколько их пасется на Цензоре!
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17.06.2021 22:22 Ответить
новина прикольна, сам би поставив вподобайку за зрив пердаків росссосісь та їхнього "***** ображають"... Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3514
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18.06.2021 11:43 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6806
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18.06.2021 12:26 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 1255 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.06.2021 14:36 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 2739
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17.06.2021 22:27 Ответить
я вам скажу больше,
он был .уйло, а стал -
хубийца
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17.06.2021 22:28 Ответить
Стал **********!
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17.06.2021 22:47 Ответить
А що їм не подобається???
Хай наберуть у гуглі «ху#ло» - самі побачать...
Що людям гуглу не потрібно вірити???
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17.06.2021 22:31 Ответить
А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі, ******** бридке...
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17.06.2021 22:31 Ответить
так это македонцы с румынами кричали
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17.06.2021 22:44 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3608
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18.06.2021 12:29 Ответить
А с чего вдруг? Ведь наказывают за ложь и провокацию. А это истина - Путин ×уйло!
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17.06.2021 22:45 Ответить
Кококо...
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17.06.2021 22:50 Ответить
Какое-такое оскорбление? Это не оскорбление, это его имя, это его судьба, это его карма...
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17.06.2021 22:55 Ответить
нехай процитують при розгляді)))
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17.06.2021 23:09 Ответить
Всім подобається українська народна пісня і тільки мокшани незадоволені. Може,не всі слова розуміють?
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17.06.2021 23:16 Ответить
+++
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17.06.2021 23:39 Ответить
За гроші грязьпрома...ще приємніше.
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17.06.2021 23:27 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3915
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17.06.2021 23:50 Ответить
Шо і тут почули якесь мілітарне гасло?
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18.06.2021 00:10 Ответить
Пусть федерация выскажет озабоченность.
И ещё раз выскажет - уже 2 озабоченности.
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18.06.2021 00:25 Ответить
Футбольну форму вболювальників можна придбати у будь-якому спортивному магазині, це були пересічні македонці.
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18.06.2021 01:45 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 7591
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18.06.2021 01:52 Ответить
В мире тысячи людей с фамилией "путин". Никто не уточнял, о каком именно путине поют украинские болельщики, но в госдуме РФ решили прияснить кто именно ***** - президент росийской федерации 😁
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18.06.2021 03:26 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 3951
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18.06.2021 12:33 Ответить
Пусть кацапы в отместку споют «зеленский - х@йло», мы не обидимся.
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18.06.2021 05:11 Ответить
+100500
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18.06.2021 07:44 Ответить
В ответ российские болельщики должны кричать Путин не х-ло!
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18.06.2021 06:52 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6755
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18.06.2021 08:18 Ответить
Igor Makan

А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі, бридке...
17.06.2021 22:31
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18.06.2021 11:46 Ответить
П У Т І Н - Х У Й Л О !!! ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла !!!!!⚽️⚽️⚽️🏤
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18.06.2021 07:02 Ответить
А, что путин (как фамилия) один такой в мире? Но кацапы признали, что именно ихний и есть
ху--ло!
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18.06.2021 07:47 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 4262
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18.06.2021 08:20 Ответить
Ой.зараз цих путіних в кожному воєнторзі...
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18.06.2021 08:24 Ответить
Так это его карма, его историческое звание. Ну, типа, как Петр І Великий...
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18.06.2021 08:59 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6926 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 9818 Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 2212
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18.06.2021 11:20 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 6943
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18.06.2021 12:25 Ответить
Может путиных и много, но такое Х..ЛО , как вова - президент россии , ОДИН на весь мир.
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18.06.2021 09:08 Ответить
Посвисти в цюцюрку свищ
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18.06.2021 11:29 Ответить
Держдума РФ вимагає покарати українських фанатів за скандування "Путін - х#йло!" - Цензор.НЕТ 405
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18.06.2021 12:25 Ответить
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.
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18.06.2021 12:24 Ответить
Треба вже зрозуміти що усі мешканці мордору - *******. Їх усіх треба судити у міжнародному суді. Усі вони зайвохромосомні раби
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18.06.2021 15:41 Ответить
Мешкаємо з пацаками в різних світах. Для них він - цар, для нас - ...уйло
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18.06.2021 22:14 Ответить
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