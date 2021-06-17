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Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление президента России Владимира Путина украинскими фанатами на матче Евро-2020 в Бухаресте Украина — Северная Македония.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", — сказал Свищев.
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17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Ппц сколько их пасется на Цензоре!
он был .уйло, а стал -
хубийца
Хай наберуть у гуглі «ху#ло» - самі побачать...
Що людям гуглу не потрібно вірити???
И ещё раз выскажет - уже 2 озабоченности.
А я згоден з кацапами - текс треба міняти: ну який він *****? Так собі,
17.06.2021 22:31
ху--ло!
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Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
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