Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
На компанію завели справу, але слідчий закрив її, спираючись тільки на показання менеджменту "Цитруса". Тепер цим питанням займається ДБР.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела, з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".
У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси.
Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн.
Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників.
Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.
Будь ласка, зачекайте...
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
Ну ладно, вообразил себя прожженным барыгой.
Решил кинуть партнера.
А на нормальных юристов, что по антирейдерству, бабло жаба задавила.
Корбан теперь того Топала съест и не подавится ))
но вот в данном случае - крупная торговая сеть пришлась по вкусу Корбану, поэтому Зинченко взял какие то деньги и отвалил - и теперь стоит в сторонке с удовольствием наблюдая как Корбан треплет Топала как Тузик грелку...
Было б желание.
Читай выше
А, що на це скаже Гєна Корбан?
Попиробуйте купить у них что-то с доставкой и посмотрите, кто указан в чеке!