УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9898 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я
19 717 22
податки (1498) ПДВ (217) торгівля (392) кримінальна справа (502) техніка (1332)

Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Техніку для

На компанію завели справу, але слідчий закрив її, спираючись тільки на показання менеджменту "Цитруса". Тепер цим питанням займається ДБР.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".

У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси.

Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн.

Читайте також: Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників.

Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Тут даже не сколько претензия к цитрусу, а к гбр имени татарова, который закрыл уголовное дело. Хотя какая разница если страной правит клоун.
показати весь коментар
17.06.2021 19:31
+8
А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
показати весь коментар
17.06.2021 19:15
+8
Это тот цитрус, который пытался обложить налогами посылки дороже $22
показати весь коментар
17.06.2021 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
показати весь коментар
17.06.2021 19:15 Відповісти
Не, ну вот как можно быть настолько идиотом? Топал что, не знал, как бывает?
Ну ладно, вообразил себя прожженным барыгой.
Решил кинуть партнера.
А на нормальных юристов, что по антирейдерству, бабло жаба задавила.
Корбан теперь того Топала съест и не подавится ))
показати весь коментар
17.06.2021 19:18 Відповісти
По статистике в 90% случаев вот такие Топалы и обворовывают Зинченко... и все дело в том что в большинстве случаев Корбанов не интересуют активы за которые дерутся Топал с Зинченко...
но вот в данном случае - крупная торговая сеть пришлась по вкусу Корбану, поэтому Зинченко взял какие то деньги и отвалил - и теперь стоит в сторонке с удовольствием наблюдая как Корбан треплет Топала как Тузик грелку...
Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело - Цензор.НЕТ 8201
показати весь коментар
17.06.2021 20:35 Відповісти
Ещё не понятно кто проплачивал митинги "жебракуватих фопиков" против кассовых аппаратов?
показати весь коментар
17.06.2021 19:16 Відповісти
Ну и как оказалось - существуют все правовые инструменты чтоб пресечь торговлю контрабасом и без обязательных кассовых аппаратов для всех ФОП.
Было б желание.
Читай выше Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело - Цензор.НЕТ 8224
показати весь коментар
17.06.2021 19:44 Відповісти
Как оказалось, это не контрабас. Во вторых, попались они не благодаря "инструментам" а по детской тупости - строчили отчёты с одного айпи. В третьих, в коррумпированом государстве наличие или отсутствие "правовых инструментов" не играет никакой роли .Зачморят и разденут как Чичваркина.
показати весь коментар
17.06.2021 20:08 Відповісти
Т.е. кассовый аппарат-панацея????? Не смеши!
показати весь коментар
18.06.2021 09:23 Відповісти
Ты сказал панацея, не тупи.
показати весь коментар
18.06.2021 09:29 Відповісти
Геша начал войну, только при чем тут "цензор" и его "источники"?)
показати весь коментар
17.06.2021 19:16 Відповісти
СМИ - один из инструментов захвата. Чем больше шума вокруг "клиента", тем задешевле его можно получить.
показати весь коментар
17.06.2021 19:24 Відповісти
дуже цікаво...розберіться, якщо це правда!
показати весь коментар
17.06.2021 19:25 Відповісти
Тут даже не сколько претензия к цитрусу, а к гбр имени татарова, который закрыл уголовное дело. Хотя какая разница если страной правит клоун.
показати весь коментар
17.06.2021 19:31 Відповісти
у цитруса и на гбр хватит денег)))) украина страна коррупционеров, здесь все 40 млн коррупционеры
показати весь коментар
17.06.2021 19:45 Відповісти
так они все контрабанда и алло и розетка и все все)) не че не брал но мопеды крутые)и ашаны электровелики)
показати весь коментар
17.06.2021 20:09 Відповісти
Это тот цитрус, который пытался обложить налогами посылки дороже $22
показати весь коментар
17.06.2021 20:11 Відповісти
та який поздоровляв роки 2-3 тому українців з "23 фєвраля"...
показати весь коментар
12.01.2022 12:02 Відповісти
СМИ - "Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн. грн."
А, що на це скаже Гєна Корбан?
показати весь коментар
17.06.2021 20:32 Відповісти
ггг,по такой схеме все работают
показати весь коментар
18.06.2021 00:12 Відповісти
так зельц уже проводил рнбо и по ворам и контрабасу и олигархам ---- шо то нихуя не помогает . мабуть ПОРОХ мешает --- надо по этой теме созвать рнбо . а еще лучше на перевыборы и раду и президента . а то скоро бюджетникам нечем платить будет
показати весь коментар
18.06.2021 06:20 Відповісти
Могу подсказать еще "контрабасистов" : Sota, Cactus, Stylus. И все они под чьей-то крышей. Ищите, кто крышует.
показати весь коментар
18.06.2021 08:06 Відповісти
атб забыл, там запоребриковым трипером, все стелажи завалены-заставлены, от жрачно-пивальных, до ширпотребных!
показати весь коментар
18.06.2021 09:29 Відповісти
Про что базар?
Попиробуйте купить у них что-то с доставкой и посмотрите, кто указан в чеке!
показати весь коментар
12.01.2022 12:21 Відповісти
 
 