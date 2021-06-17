Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело

На компанію завели справу, але слідчий закрив її, спираючись тільки на показання менеджменту "Цитруса". Тепер цим питанням займається ДБР.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, з липня по жовтень 2019 року ТОВ "Смарт гаджет" ввозила в Україну смартфони й електроніку за заниженими цінами для продажу в мережі "Цитрус".

У схемі були задіяні низка компаній і 60 підставних фізосіб-підприємців. Вирахувати їх вдалося завдяки тому, що всі вони подавали звітність з однієї IP-адреси.

Всього за 4 місяці підприємці ухилилися від сплати податків на суму 13,3 млн грн.

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Проти них порушили справу, але в грудні 2019 року провадження було закрито. За даними джерела, справу закрили, ґрунтуючись тільки на свідченнях посадових осіб підприємств-порушників.

Тепер ДБР розслідує, як завдяки корупційним зв'язкам підприємцям вдалося домогтися закриття справи. При цьому, за словами джерела, і в ДБР розслідування просувається повільно, а матеріали фактично припадають пилом на полиці.