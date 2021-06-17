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налоги (3180) НДС (413) торговля (926) уголовное дело (2433) техника (1547)

Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Технику для

На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента "Цитруса". Теперь этим вопросом занимается ГБР.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".

В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса.

Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.

Читайте: НАПК раскритиковало проект Кабмина по повышению налогов: есть коррупциогенные факторы

Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.

Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.

Также читайте: Схема на десятки миллионов гривен: в Украину под видом гуманитарки для бедных ввозили брендовую одежду и лекарства, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Тут даже не сколько претензия к цитрусу, а к гбр имени татарова, который закрыл уголовное дело. Хотя какая разница если страной правит клоун.
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17.06.2021 19:31
+8
А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
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17.06.2021 19:15
+8
Это тот цитрус, который пытался обложить налогами посылки дороже $22
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17.06.2021 20:11
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А вообще то ситуация прикольная: ушлый Гриша Топал,
решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
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17.06.2021 19:15 Ответить
Не, ну вот как можно быть настолько идиотом? Топал что, не знал, как бывает?
Ну ладно, вообразил себя прожженным барыгой.
Решил кинуть партнера.
А на нормальных юристов, что по антирейдерству, бабло жаба задавила.
Корбан теперь того Топала съест и не подавится ))
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17.06.2021 19:18 Ответить
По статистике в 90% случаев вот такие Топалы и обворовывают Зинченко... и все дело в том что в большинстве случаев Корбанов не интересуют активы за которые дерутся Топал с Зинченко...
но вот в данном случае - крупная торговая сеть пришлась по вкусу Корбану, поэтому Зинченко взял какие то деньги и отвалил - и теперь стоит в сторонке с удовольствием наблюдая как Корбан треплет Топала как Тузик грелку...
Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело - Цензор.НЕТ 8201
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17.06.2021 20:35 Ответить
Ещё не понятно кто проплачивал митинги "жебракуватих фопиков" против кассовых аппаратов?
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17.06.2021 19:16 Ответить
Ну и как оказалось - существуют все правовые инструменты чтоб пресечь торговлю контрабасом и без обязательных кассовых аппаратов для всех ФОП.
Было б желание.
Читай выше Техніку для "Цитруса" завозили через 60 підставних ФОП, податків не сплачено на 13,3 млн грн, - джерело - Цензор.НЕТ 8224
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17.06.2021 19:44 Ответить
Как оказалось, это не контрабас. Во вторых, попались они не благодаря "инструментам" а по детской тупости - строчили отчёты с одного айпи. В третьих, в коррумпированом государстве наличие или отсутствие "правовых инструментов" не играет никакой роли .Зачморят и разденут как Чичваркина.
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17.06.2021 20:08 Ответить
Т.е. кассовый аппарат-панацея????? Не смеши!
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18.06.2021 09:23 Ответить
Ты сказал панацея, не тупи.
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18.06.2021 09:29 Ответить
Геша начал войну, только при чем тут "цензор" и его "источники"?)
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17.06.2021 19:16 Ответить
СМИ - один из инструментов захвата. Чем больше шума вокруг "клиента", тем задешевле его можно получить.
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17.06.2021 19:24 Ответить
дуже цікаво...розберіться, якщо це правда!
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17.06.2021 19:25 Ответить
Тут даже не сколько претензия к цитрусу, а к гбр имени татарова, который закрыл уголовное дело. Хотя какая разница если страной правит клоун.
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17.06.2021 19:31 Ответить
у цитруса и на гбр хватит денег)))) украина страна коррупционеров, здесь все 40 млн коррупционеры
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17.06.2021 19:45 Ответить
так они все контрабанда и алло и розетка и все все)) не че не брал но мопеды крутые)и ашаны электровелики)
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17.06.2021 20:09 Ответить
Это тот цитрус, который пытался обложить налогами посылки дороже $22
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17.06.2021 20:11 Ответить
та який поздоровляв роки 2-3 тому українців з "23 фєвраля"...
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12.01.2022 12:02 Ответить
СМИ - "Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн. грн."
А, що на це скаже Гєна Корбан?
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17.06.2021 20:32 Ответить
ггг,по такой схеме все работают
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18.06.2021 00:12 Ответить
так зельц уже проводил рнбо и по ворам и контрабасу и олигархам ---- шо то нихуя не помогает . мабуть ПОРОХ мешает --- надо по этой теме созвать рнбо . а еще лучше на перевыборы и раду и президента . а то скоро бюджетникам нечем платить будет
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18.06.2021 06:20 Ответить
Могу подсказать еще "контрабасистов" : Sota, Cactus, Stylus. И все они под чьей-то крышей. Ищите, кто крышует.
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18.06.2021 08:06 Ответить
атб забыл, там запоребриковым трипером, все стелажи завалены-заставлены, от жрачно-пивальных, до ширпотребных!
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18.06.2021 09:29 Ответить
Про что базар?
Попиробуйте купить у них что-то с доставкой и посмотрите, кто указан в чеке!
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12.01.2022 12:21 Ответить
 
 