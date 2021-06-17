Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник
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На компанию завели дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента "Цитруса". Теперь этим вопросом занимается ГБР.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, с июля по октябрь 2019 года ООО "Смарт гаджет" ввозило в Украину смартфоны и электронику по заниженным ценам для продажи в сети "Цитрус".
В схеме были задействованы ряд компаний и 60 подставных физлиц-предпринимателей. Вычислить их удалось благодаря тому, что все они подавали отчетность с одного IP-адреса.
Всего за 4 месяца предприниматели уклонились от уплаты налогов в сумме 13,3 млн грн.
Против них открыли дело, но в декабре 2019 года производство было закрыто. По данным источника, дело закрыли, основываясь только на показаниях должностных лиц предприятий-нарушителей.
Теперь ГБР расследует, как благодаря коррупционным связям предпринимателям удалось добиться закрытия дела. При этом, по словам источника, и в ГБР расследование продвигается медленно, а материалы фактически пылятся на полке.
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решил вышвырнуть и бизнеса своего 20-летнего партнера
Митю Зинченко, и начал крысить торговые марки выводя их из "Цитруса"...
...в итоге обиженный Зинченко продал свои 50% опытному
полководцу рейдерских войн Гене Корбану...
и в итоге в Одесе принимают ставки 1 к 20 на проигрыш Г. Топала...
Ну ладно, вообразил себя прожженным барыгой.
Решил кинуть партнера.
А на нормальных юристов, что по антирейдерству, бабло жаба задавила.
Корбан теперь того Топала съест и не подавится ))
но вот в данном случае - крупная торговая сеть пришлась по вкусу Корбану, поэтому Зинченко взял какие то деньги и отвалил - и теперь стоит в сторонке с удовольствием наблюдая как Корбан треплет Топала как Тузик грелку...
Было б желание.
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А, що на це скаже Гєна Корбан?
Попиробуйте купить у них что-то с доставкой и посмотрите, кто указан в чеке!