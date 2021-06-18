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Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Знімальна група зафіксувала, як 27 травня через ворота з території Офісу президента виїхала Toyota Camry і під’їхала до броньованого авта Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони. Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.

"Ідеться про ворота до будівлі Державного управління справами, але якщо хтось непублічно захоче відвідати головний офіс країни, то він може скористатися цим таємним заїздом", – зазначають журналісти.

Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ 01

"Схеми" помітили, як із авта Toyota вийшов народний депутат Вадим Новинський з охоронцем і пересів у Mercedes, після чого обидві автівки залишили Банкову.

Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ 02

Як зазначають журналісти, Toyota була з оперативними номерними знаками (так звані знаки прикриття). У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною (марки Honda), тому встановити справжнього власника неможливо.

У відповідь на запит у пресслужбі Офісу президента підтвердили, що того вечора Вадим Новинський приїжджав на Банкову, і повідомили, що він мав зустріч із радником керівника ОП Михайлом Подоляком.

"Зустріч відбулася в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками Церков і, зокрема, Української православної церкви (йдеться про УПЦ (МП) - ред.). Цей процес відбувається в тому числі й на основі спілкування з різними представниками державних органів, парламенту, громадськості та, власне, церковних спільнот. Також обговорювалися питання можливостей більш повного задоволення духовних потреб суспільства, впливу рівня задоволення таких потреб на оцінку якості життя різними групами населення, підходи до інформаційного забезпечення", – мовиться у відповіді. На запитання про використання спеціального транспорту з номерами прикриття для виїзду Новинського в Офісі президента зазначили, що "такими даними" не володіють.

У коментарі "Схемам" народний депутат Вадим Новинський підтвердив зустріч на Банковій, але відмовився повідомляти подробиці: "Як правило, коли я відвідую Офіс президента чи якісь інші місця, Кабінет міністрів чи міністерства – ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна. Помилка журналістів, що кожен депутат чи кожен відвідувач має про них говорити".

На уточнення щодо теми зустрічі з Михайлом Подоляком відносно "духовних потреб суспільства", як про те йшлося у відповіді пресслужби Офісу президента, депутат відповів: "Так. Вам же все вже відповіли. Я ж знаю". Ще він пояснив, чому виїжджав з території Офісу на автомобілі з так званими знаками прикриття: "Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з одним товаришем – і потім на цій машині виїхав. Ось і все".

"Схеми" зауважують, що нардеп Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки були оцінені у 810 мільйонів доларів, а цього року – в 1,4 мільярда доларів.

За тиждень до непублічного візиту Новинського, мовиться у розслідуванні, Володимир Зеленський під час пресконференції знову проголосив курс на деолігархізацію та анонсував відповідний законопроєкт. Згодом його текст був опублікований на сайті Верховної Ради, де зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу.

Пізніше на уточнення, чи не суперечить візит Новинського до Офісу президента президентському курсові, у пресслужбі зазначили: "На вказаній зустрічі не було осіб, які уповноважені на ухвалення державних рішень, тому підстав для будь-яких припущень щодо порушень чинної політики немає".

У грудні 2019-го "Схеми" також фіксували, як депутат-олігарх Вадим Новинський відвідував Офіс президента, але публічно. У коментарі журналістові тоді він пояснив, що приходив обговорити "питання життєдіяльності міста Маріуполь", але не повідомив, із ким саме.

Раніше журналісти також розповідали про приїзд першого помічника президента Сергія Шефіра додому до олігарха Ріната Ахметова і його ж неафішовані відвідини офісу Ігоря Коломойського, приїзд Віктора Пінчука до Офісу президента, участь голови СБУ Івана Баканова у святкуванні ювілею соратника Віктора Медведчука з ОПЗЖ Григорія Суркіса і вечірку на честь дня народження самого президента у квартирі соратника Коломойського Тімура Міндіча.
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Топ коментарі
+26
Це все Порошенко!
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17.06.2021 22:47
+26
Не мешайте "величайшему". Это он так их ....... вообщем с олигархами борется

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 7657
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17.06.2021 23:02
+22
Ніяких закулісних зустрічей,- казало воно. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2823
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17.06.2021 22:48
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Це все Порошенко!
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17.06.2021 22:47 Відповісти
Ну да. Так по дружески его " Ах ты с..ка православная!"

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 3415
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17.06.2021 22:58 Відповісти
Нет не друг Зеленский Новинскому просто Зеленский холуй у друга Новинского Коломоского!
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17.06.2021 23:00 Відповісти
Тобі вже пояснили. А брат д'Єрьмака вбитий Порошенком як себе почуває? Жлоби зелені ви тупі як і ваше чмо норкоманське в косоворотці.
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17.06.2021 23:11 Відповісти
Членограй - марионетка олигархата ,причём , рашиста гебнявого Новинского
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17.06.2021 23:00 Відповісти
Вот сейчас начнется война олигархов за зелю... Вы своим верным комментом предугадали развитие событий. Зеля не проститутка, но дает направо и налево.
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17.06.2021 23:16 Відповісти
А шо таке ? Якщо мадам гроші не бере, то і не повія. Усе логічно.
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18.06.2021 09:39 Відповісти
Перевдягнувся в Новінського.
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17.06.2021 23:12 Відповісти
У зе ходят хорошие, а к пе плохие.
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18.06.2021 00:37 Відповісти
Ніяких закулісних зустрічей,- казало воно. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2823
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17.06.2021 22:48 Відповісти
Не мешайте "величайшему". Это он так их ....... вообщем с олигархами борется

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 7657
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17.06.2021 23:02 Відповісти
Зеля повинен написати доповідну шо мав зустріч з олігархом.
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17.06.2021 22:49 Відповісти
Не зустріч, а контакт. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 3333
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17.06.2021 22:55 Відповісти
новую мелодию на рояле разучивали...
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17.06.2021 23:05 Відповісти
Ігра в четирє рукі два пальца. І оба - двадцать пєрвиє. Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6596
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19.07.2021 11:10 Відповісти
**** православная с главным раввином встречалась. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 6408
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17.06.2021 22:56 Відповісти
Не звизди зайвехромосомне!
29 травня 2012 року - президент Янукович своїм наказом надав громадянство України Новинському, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною»
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17.06.2021 23:02 Відповісти
Порошенко просив у новінського Український паспорт?
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17.06.2021 23:13 Відповісти
Стоїть Порох на колінах перед проффесором і просе -- Дайтє сукє православной гражданство ! Вірим ,все так і було.
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17.06.2021 23:21 Відповісти
Вот откуда конфликт интересов
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17.06.2021 22:56 Відповісти
Ихтамнет короче....
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17.06.2021 22:56 Відповісти
выезжал с территории Офиса на автомобилИ ???
Источник: https://censor.net/ru/n3272148

пiлять, Цензор, переходь на нормальну мову, твої ж не знають нормально кацапо-ординського койне.

Чому новини спершу появляються кацапською, а не нормальною мовою?

Чому за замовчуванням спочатку вiдкривається кацапська версiя?
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17.06.2021 22:56 Відповісти
Краще на англійській...
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17.06.2021 23:25 Відповісти
Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу)))))
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17.06.2021 22:56 Відповісти
монiка Зеленська то коханка?

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 6880
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17.06.2021 22:58 Відповісти
Синагогу (так в оригинале было)
Ну и в общем все сходится. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 9994
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17.06.2021 23:00 Відповісти
зеЛя слуга олигархов/воров/и кацпских мразей!
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17.06.2021 22:58 Відповісти
100 вiдсоткiв. Зе-чмо, якщо коротше.
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17.06.2021 22:59 Відповісти
Лаптеноге це фейк такий тупий що на ного тільки твої родичи поведуться!
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17.06.2021 23:04 Відповісти
бред криворогого и обдолбанного кацапа... как Порох мог просить паспорт, когда он был всегда гражданином Украины и всегда имел Паспорт Украины.
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17.06.2021 23:13 Відповісти
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2045
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17.06.2021 23:00 Відповісти
**** православная дерет дупу за мацковский сатанат и в синагоге тору читает...
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17.06.2021 23:08 Відповісти
саме так.
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17.06.2021 23:09 Відповісти
Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1176
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19.07.2021 11:12 Відповісти
"На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений" - хто б сумнівався, Бєні ж там не було)
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17.06.2021 23:05 Відповісти
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 4819
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17.06.2021 23:05 Відповісти
Вы не понимаете, это другое
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17.06.2021 23:06 Відповісти
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 1825
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17.06.2021 23:07 Відповісти
Чому ? Актор ...
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18.06.2021 09:41 Відповісти
Этот православный борец еще тот скрепоносец. Неужели клоуну по лицу заходил сделать чтобы зелечайший не забыл кому Украину сдать должен?
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17.06.2021 23:11 Відповісти
Знатний борець з олігархами Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 9200 Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 1940
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17.06.2021 23:12 Відповісти
а як по вашому виглядає боротьба з олігархами?
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17.06.2021 23:12 Відповісти
Проблема не в тому, що Новінський заходив на Банкову.
Проблема в тому, що Банкова сприяє діяти офіційній резидентурі ФСБ - київському філіалу РПЦ.
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17.06.2021 23:12 Відповісти
повторюю для тупих:
Те, що робив імярек колись, яких поглядів дотримувався - неважливо (головне: щоб не вчинив злочинів); важливо те, що він робить сьогодні, і що обстоює.
Левко Лук'яненко - колишній інструктор райкому кпсс.
Петро Григоренко - колишній служака в обоймі м'ясника жукова.
Таких прикладів безліч.
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17.06.2021 23:30 Відповісти
якби в нас був генпрокурор, він би вручив зюзі підозру в корупційній змові
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17.06.2021 23:14 Відповісти
Ви індульгенції фсім роздаєте- взаднім числом??
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25.07.2021 21:52 Відповісти
При таком количестве проколов даже неприлично строить из себя целку, уже всем видно, шо рыло Зе в пуху, и отмыться можно только на нарах.
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17.06.2021 23:23 Відповісти
Ты согласен кормить его макаронами со своих налогов еще лет 40? он же молодой, быстро не скопытится.
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17.06.2021 23:41 Відповісти
Я согласен.
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17.06.2021 23:42 Відповісти
PS. Даже без налогов готов покупать ему по пачке макарон в день, лишь бы быстрее, готов хоть завтра начать.
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17.06.2021 23:44 Відповісти
Новінський теж "священа корова" на цьому сайті?
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17.06.2021 23:23 Відповісти
Ще й ЯКА!!!
🤗
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25.07.2021 22:40 Відповісти
Наверное хотел внести свои предложения в борьбу с этими олигархами проклятущиии
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17.06.2021 23:27 Відповісти
Агга-＄＄＄ , чамоданами....))
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17.06.2021 23:29 Відповісти
И есть подтверждения?

Надписи на заборах и пленки Бигудибуса не предлагать.
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18.06.2021 00:59 Відповісти
Подтверждения хочешь? Да сколько угодно в тех же "Схемах". В архивах схем найдешь, там не только новинский! Странно что порохососы об этом ничего не знают, то ли память отшибло, то ли 2-3 года назад еще на горшок ходили. У зеленососов с памятью те же проблемы .
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18.06.2021 02:45 Відповісти
Так давай не стесняйся.
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18.06.2021 08:53 Відповісти
Я смотрю что в команде ботов пороха не только проблемы с памятью но и с головой!
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18.06.2021 08:56 Відповісти
Не стесняйся. Давай пруфы.

Потому что срать просто так даже животные умеют. А приводить доказательства только люди.
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18.06.2021 08:59 Відповісти
Вас петька на ботоферму собирает по принципу чем тупее тем лучше? так же как и зеленый!!!
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18.06.2021 09:03 Відповісти
Где пруфы, брехло?
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18.06.2021 09:05 Відповісти
Лапти не жмут?
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18.06.2021 09:29 Відповісти
**** православная і дьякон мацковского ***********-сила!!
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18.06.2021 00:06 Відповісти
конец эпохи договорняков! все просрачно
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18.06.2021 00:06 Відповісти
Чому на цього москаля сбу не знайшла ніяких компроматів? Невже він чистий? Це ж не просто проросійський агент,це чистий москаль.
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18.06.2021 00:40 Відповісти
нежданчик прям... пиши есчьо...
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18.06.2021 02:47 Відповісти
Штирлиц лёг в постель и овладел собой.
Немного спустя он уснул.
)
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18.06.2021 06:51 Відповісти
За статусом наверное заезжал. Корочка значек там,( "Олигарх Украины") а статус дает право бесплатного проезда в трамвае например?? Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1195
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18.06.2021 08:11 Відповісти
Безкоштовний пропуск у ОП.
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18.06.2021 09:45 Відповісти
православная **** попам мацковского сатаната дорожку натаптывает.
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18.06.2021 08:12 Відповісти
Колись перед телекамерою Порох, ще не будучи президентом, назвав Новінського "**** православная". Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5658 Мені сподобалось. Бажано повторити.
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18.06.2021 08:41 Відповісти
**** православная в жопоблоке, а жопоблок это конкурент ОПЗЖопы по отлизу шоколадного глаза *****...они должны друг друга сожрать...и схлеснуться со слугами урода как пауки в банке
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18.06.2021 09:01 Відповісти
зебилы, вас опять оттрахал квартал95, по полной
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18.06.2021 09:05 Відповісти
БЛАЗЕНЬ НОВІНСЬКОГО ПРИЙМАЄ , А БОРОТЬБУ ПРОТИ ПОРОХА ЗРОБИВ ГОЛОВНОЮ ЦІЛЬЮ СВОГО ПРЕЗИДЕНСТВА
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18.06.2021 11:30 Відповісти
 
 