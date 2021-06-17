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Новости Политика Украины
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Новинский (435) олигарх (1014) Офис Президента (1693)

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский 27 мая непублично посещал Офис Президента.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая из-за ворота с территории Офиса Президента выехала Toyota Camry и подъехала к бронированному автомобилю Mercedes, который ждал на Банковой в сопровождении охраны.Этот Mercedes зарегистрирован на компанию Новинского.

"Речь идет о воротах в здание Государственного управления делами, но если кто-то непублично хочет посетить главный офис страны, то он может воспользоваться этим тайным заездом", - отмечают журналисты.

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ 01

"Схемы" заметили, как из машины Toyota вышел народный депутат Новинский с охранником и пересел в Mercedes, после чего обе машины покинули Банковую.

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ 02

Как отмечают журналисты, Toyota была с оперативным номерными знаками (так называемые знаки прикрытия). В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной (марки Honda), поэтому установить настоящего владельца невозможно.

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В ответ на запрос в пресс-служба Офиса Президента подтвердили, что в тот вечер Новинский приезжал на Банковую, и сообщили, что он встретился с советником руководителя ОП Михаилом Подоляк.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможных контактах представителей государства с представителями Церквей и, в частности, Украинской православной церкви (речь идет об УПЦ (МП) - ред.). Этот процесс происходит в том числе и на основе общения с различными представителями государственных органов, парламента, общественности и, собственно, церковных общин. Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", - говорится в ответе ОП. На вопрос об использовании специального транспорта с номерами прикрытия для выезда Новинского в Офисе Президента отметили, что "такими данными" не обладают.

В комментарии "Схемы" Новинский подтвердил встреча на Банковой, но отказался сообщать подробности: "Как правило, когда я посещаю Офис Президента или какие-то другие места, Кабинет Министров или министерства - ну, есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить ".

На уточнение относительно темы встречи с Подоляком относительно "духовных потребностей общества", как об этом говорилось в ответе пресс-службы ОП депутат ответил: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю". Еще он объяснил, почему выезжал с территории Офиса на автомобили с так называемыми знаками прикрытия: "Я ни от кого не скрываюсь. Я просто приехал с одним товарищем - и потом на этой машине выехал. Вот и все ".

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"Схемы" отмечают, что нардеп Новинский - олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и восьмой в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes. В прошлом году его состояние было оценено в 810 млн долларов, а в этом - в 1,4 миллиарда долларов.

За неделю до непубличного визита Новинского, говорится в расследовании, Зеленский во время пресс конференции провозгласил курс на деолигархизацию и анонсировал соответствующий законопроект. Впоследствии его текст был опубликован на сайте Верховной Рады, где указано, что должностные лица должны будут отчитываться о встрече с представителями крупного бизнеса.

Позже на уточнение, не противоречит ли визит Новинского в Офис Президента президентскому курсу, в Пресс-служба отметили: "На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

В декабре 2019 г. "Схемы" также фиксировали, как Новинский посещал Офис Президента, но публично. В комментарии журналисту тогда он объяснил, что приходил обсудить "вопросы жизнедеятельности города Мариуполь", но не сообщил, с кем именно.

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Ранее журналисты также рассказывали о приезде первого помощника президента Сергея Шефира домой к олигарху Ринату Ахметову и его же неафишируемые посещения офиса Игоря Коломойского, приезд Виктора Пинчука в ОП, участие главы СБУ Ивана Баканова в праздновании юбилея соратника Виктора Медведчука из ОПЗЖ Григория Суркиса и вечеринку в честь дня рождения самого президента в квартире соратника Коломойского Тимура Миндича.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
Це все Порошенко!
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17.06.2021 22:47
+26
Не мешайте "величайшему". Это он так их ....... вообщем с олигархами борется

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 7657
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17.06.2021 23:02
+22
Ніяких закулісних зустрічей,- казало воно. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2823
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17.06.2021 22:48
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Це все Порошенко!
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17.06.2021 22:47 Ответить
Ну да. Так по дружески его " Ах ты с..ка православная!"

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 3415
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17.06.2021 22:58 Ответить
Нет не друг Зеленский Новинскому просто Зеленский холуй у друга Новинского Коломоского!
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17.06.2021 23:00 Ответить
Тобі вже пояснили. А брат д'Єрьмака вбитий Порошенком як себе почуває? Жлоби зелені ви тупі як і ваше чмо норкоманське в косоворотці.
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17.06.2021 23:11 Ответить
Членограй - марионетка олигархата ,причём , рашиста гебнявого Новинского
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17.06.2021 23:00 Ответить
Вот сейчас начнется война олигархов за зелю... Вы своим верным комментом предугадали развитие событий. Зеля не проститутка, но дает направо и налево.
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17.06.2021 23:16 Ответить
А шо таке ? Якщо мадам гроші не бере, то і не повія. Усе логічно.
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18.06.2021 09:39 Ответить
Перевдягнувся в Новінського.
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17.06.2021 23:12 Ответить
У зе ходят хорошие, а к пе плохие.
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18.06.2021 00:37 Ответить
Ніяких закулісних зустрічей,- казало воно. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2823
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17.06.2021 22:48 Ответить
Не мешайте "величайшему". Это он так их ....... вообщем с олигархами борется

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 7657
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17.06.2021 23:02 Ответить
Зеля повинен написати доповідну шо мав зустріч з олігархом.
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17.06.2021 22:49 Ответить
Не зустріч, а контакт. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 3333
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17.06.2021 22:55 Ответить
новую мелодию на рояле разучивали...
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17.06.2021 23:05 Ответить
Ігра в четирє рукі два пальца. І оба - двадцать пєрвиє. Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6596
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19.07.2021 11:10 Ответить
**** православная с главным раввином встречалась. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 6408
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17.06.2021 22:56 Ответить
Не звизди зайвехромосомне!
29 травня 2012 року - президент Янукович своїм наказом надав громадянство України Новинському, як особі, що «має визначні заслуги перед Україною»
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17.06.2021 23:02 Ответить
Порошенко просив у новінського Український паспорт?
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17.06.2021 23:13 Ответить
Стоїть Порох на колінах перед проффесором і просе -- Дайтє сукє православной гражданство ! Вірим ,все так і було.
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17.06.2021 23:21 Ответить
Вот откуда конфликт интересов
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17.06.2021 22:56 Ответить
Ихтамнет короче....
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17.06.2021 22:56 Ответить
выезжал с территории Офиса на автомобилИ ???
Источник: https://censor.net/ru/n3272148

пiлять, Цензор, переходь на нормальну мову, твої ж не знають нормально кацапо-ординського койне.

Чому новини спершу появляються кацапською, а не нормальною мовою?

Чому за замовчуванням спочатку вiдкривається кацапська версiя?
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17.06.2021 22:56 Ответить
Краще на англійській...
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17.06.2021 23:25 Ответить
Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу)))))
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17.06.2021 22:56 Ответить
монiка Зеленська то коханка?

Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 6880
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17.06.2021 22:58 Ответить
Синагогу (так в оригинале было)
Ну и в общем все сходится. Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 9994
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17.06.2021 23:00 Ответить
зеЛя слуга олигархов/воров/и кацпских мразей!
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17.06.2021 22:58 Ответить
100 вiдсоткiв. Зе-чмо, якщо коротше.
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17.06.2021 22:59 Ответить
Лаптеноге це фейк такий тупий що на ного тільки твої родичи поведуться!
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17.06.2021 23:04 Ответить
бред криворогого и обдолбанного кацапа... как Порох мог просить паспорт, когда он был всегда гражданином Украины и всегда имел Паспорт Украины.
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17.06.2021 23:13 Ответить
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 2045
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17.06.2021 23:00 Ответить
**** православная дерет дупу за мацковский сатанат и в синагоге тору читает...
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17.06.2021 23:08 Ответить
саме так.
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17.06.2021 23:09 Ответить
Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1176
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19.07.2021 11:12 Ответить
"На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений" - хто б сумнівався, Бєні ж там не було)
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17.06.2021 23:05 Ответить
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 4819
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17.06.2021 23:05 Ответить
Вы не понимаете, это другое
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17.06.2021 23:06 Ответить
Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 1825
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17.06.2021 23:07 Ответить
Чому ? Актор ...
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18.06.2021 09:41 Ответить
Этот православный борец еще тот скрепоносец. Неужели клоуну по лицу заходил сделать чтобы зелечайший не забыл кому Украину сдать должен?
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17.06.2021 23:11 Ответить
Знатний борець з олігархами Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 9200 Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ - Цензор.НЕТ 1940
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17.06.2021 23:12 Ответить
а як по вашому виглядає боротьба з олігархами?
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17.06.2021 23:12 Ответить
Проблема не в тому, що Новінський заходив на Банкову.
Проблема в тому, що Банкова сприяє діяти офіційній резидентурі ФСБ - київському філіалу РПЦ.
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17.06.2021 23:12 Ответить
повторюю для тупих:
Те, що робив імярек колись, яких поглядів дотримувався - неважливо (головне: щоб не вчинив злочинів); важливо те, що він робить сьогодні, і що обстоює.
Левко Лук'яненко - колишній інструктор райкому кпсс.
Петро Григоренко - колишній служака в обоймі м'ясника жукова.
Таких прикладів безліч.
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17.06.2021 23:30 Ответить
якби в нас був генпрокурор, він би вручив зюзі підозру в корупційній змові
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17.06.2021 23:14 Ответить
Ви індульгенції фсім роздаєте- взаднім числом??
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25.07.2021 21:52 Ответить
При таком количестве проколов даже неприлично строить из себя целку, уже всем видно, шо рыло Зе в пуху, и отмыться можно только на нарах.
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17.06.2021 23:23 Ответить
Ты согласен кормить его макаронами со своих налогов еще лет 40? он же молодой, быстро не скопытится.
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17.06.2021 23:41 Ответить
Я согласен.
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17.06.2021 23:42 Ответить
PS. Даже без налогов готов покупать ему по пачке макарон в день, лишь бы быстрее, готов хоть завтра начать.
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17.06.2021 23:44 Ответить
Новінський теж "священа корова" на цьому сайті?
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17.06.2021 23:23 Ответить
Ще й ЯКА!!!
🤗
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25.07.2021 22:40 Ответить
Наверное хотел внести свои предложения в борьбу с этими олигархами проклятущиии
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17.06.2021 23:27 Ответить
Агга-＄＄＄ , чамоданами....))
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17.06.2021 23:29 Ответить
И есть подтверждения?

Надписи на заборах и пленки Бигудибуса не предлагать.
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18.06.2021 00:59 Ответить
Подтверждения хочешь? Да сколько угодно в тех же "Схемах". В архивах схем найдешь, там не только новинский! Странно что порохососы об этом ничего не знают, то ли память отшибло, то ли 2-3 года назад еще на горшок ходили. У зеленососов с памятью те же проблемы .
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18.06.2021 02:45 Ответить
Так давай не стесняйся.
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18.06.2021 08:53 Ответить
Я смотрю что в команде ботов пороха не только проблемы с памятью но и с головой!
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18.06.2021 08:56 Ответить
Не стесняйся. Давай пруфы.

Потому что срать просто так даже животные умеют. А приводить доказательства только люди.
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18.06.2021 08:59 Ответить
Вас петька на ботоферму собирает по принципу чем тупее тем лучше? так же как и зеленый!!!
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18.06.2021 09:03 Ответить
Где пруфы, брехло?
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18.06.2021 09:05 Ответить
Лапти не жмут?
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18.06.2021 09:29 Ответить
**** православная і дьякон мацковского ***********-сила!!
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18.06.2021 00:06 Ответить
конец эпохи договорняков! все просрачно
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18.06.2021 00:06 Ответить
Чому на цього москаля сбу не знайшла ніяких компроматів? Невже він чистий? Це ж не просто проросійський агент,це чистий москаль.
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18.06.2021 00:40 Ответить
нежданчик прям... пиши есчьо...
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18.06.2021 02:47 Ответить
Штирлиц лёг в постель и овладел собой.
Немного спустя он уснул.
)
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18.06.2021 06:51 Ответить
За статусом наверное заезжал. Корочка значек там,( "Олигарх Украины") а статус дает право бесплатного проезда в трамвае например?? Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1195
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18.06.2021 08:11 Ответить
Безкоштовний пропуск у ОП.
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18.06.2021 09:45 Ответить
православная **** попам мацковского сатаната дорожку натаптывает.
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18.06.2021 08:12 Ответить
Колись перед телекамерою Порох, ще не будучи президентом, назвав Новінського "**** православная". Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5658 Мені сподобалось. Бажано повторити.
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18.06.2021 08:41 Ответить
**** православная в жопоблоке, а жопоблок это конкурент ОПЗЖопы по отлизу шоколадного глаза *****...они должны друг друга сожрать...и схлеснуться со слугами урода как пауки в банке
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18.06.2021 09:01 Ответить
зебилы, вас опять оттрахал квартал95, по полной
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18.06.2021 09:05 Ответить
БЛАЗЕНЬ НОВІНСЬКОГО ПРИЙМАЄ , А БОРОТЬБУ ПРОТИ ПОРОХА ЗРОБИВ ГОЛОВНОЮ ЦІЛЬЮ СВОГО ПРЕЗИДЕНСТВА
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18.06.2021 11:30 Ответить
 
 