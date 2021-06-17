Олигарх-депутат Новинский непублично посещал Офис Президента, - СМИ. ФОТО

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский 27 мая непублично посещал Офис Президента.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая из-за ворота с территории Офиса Президента выехала Toyota Camry и подъехала к бронированному автомобилю Mercedes, который ждал на Банковой в сопровождении охраны.Этот Mercedes зарегистрирован на компанию Новинского.

"Речь идет о воротах в здание Государственного управления делами, но если кто-то непублично хочет посетить главный офис страны, то он может воспользоваться этим тайным заездом", - отмечают журналисты.

"Схемы" заметили, как из машины Toyota вышел народный депутат Новинский с охранником и пересел в Mercedes, после чего обе машины покинули Банковую.

Как отмечают журналисты, Toyota была с оперативным номерными знаками (так называемые знаки прикрытия). В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной (марки Honda), поэтому установить настоящего владельца невозможно.

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В ответ на запрос в пресс-служба Офиса Президента подтвердили, что в тот вечер Новинский приезжал на Банковую, и сообщили, что он встретился с советником руководителя ОП Михаилом Подоляк.

"Встреча состоялась в рамках процесса уточнения коммуникационной стратегии по межконфессиональному диалогу и возможных контактах представителей государства с представителями Церквей и, в частности, Украинской православной церкви (речь идет об УПЦ (МП) - ред.). Этот процесс происходит в том числе и на основе общения с различными представителями государственных органов, парламента, общественности и, собственно, церковных общин. Также обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходы к информационному обеспечению", - говорится в ответе ОП. На вопрос об использовании специального транспорта с номерами прикрытия для выезда Новинского в Офисе Президента отметили, что "такими данными" не обладают.

В комментарии "Схемы" Новинский подтвердил встреча на Банковой, но отказался сообщать подробности: "Как правило, когда я посещаю Офис Президента или какие-то другие места, Кабинет Министров или министерства - ну, есть какие-то вещи, которые напоказ не делаются, и о них говорить нельзя. Ошибка журналистов, что каждый депутат или каждый посетитель должен о них говорить ".

На уточнение относительно темы встречи с Подоляком относительно "духовных потребностей общества", как об этом говорилось в ответе пресс-службы ОП депутат ответил: "Да. Вам же все уже ответили. Я знаю". Еще он объяснил, почему выезжал с территории Офиса на автомобили с так называемыми знаками прикрытия: "Я ни от кого не скрываюсь. Я просто приехал с одним товарищем - и потом на этой машине выехал. Вот и все ".

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"Схемы" отмечают, что нардеп Новинский - олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и восьмой в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes. В прошлом году его состояние было оценено в 810 млн долларов, а в этом - в 1,4 миллиарда долларов.

За неделю до непубличного визита Новинского, говорится в расследовании, Зеленский во время пресс конференции провозгласил курс на деолигархизацию и анонсировал соответствующий законопроект. Впоследствии его текст был опубликован на сайте Верховной Рады, где указано, что должностные лица должны будут отчитываться о встрече с представителями крупного бизнеса.

Позже на уточнение, не противоречит ли визит Новинского в Офис Президента президентскому курсу, в Пресс-служба отметили: "На указанной встрече не было лиц, уполномоченных на принятие государственных решений, поэтому оснований для каких-либо предположений относительно нарушений действующей политики нет".

В декабре 2019 г. "Схемы" также фиксировали, как Новинский посещал Офис Президента, но публично. В комментарии журналисту тогда он объяснил, что приходил обсудить "вопросы жизнедеятельности города Мариуполь", но не сообщил, с кем именно.

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Ранее журналисты также рассказывали о приезде первого помощника президента Сергея Шефира домой к олигарху Ринату Ахметову и его же неафишируемые посещения офиса Игоря Коломойского, приезд Виктора Пинчука в ОП, участие главы СБУ Ивана Баканова в праздновании юбилея соратника Виктора Медведчука из ОПЗЖ Григория Суркиса и вечеринку в честь дня рождения самого президента в квартире соратника Коломойского Тимура Миндича.