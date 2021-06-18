80 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 80 населених пунктів у п'яти областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 80 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровська – 36, Кіровоградська – 24, Донецька – 16, Київська – 2 та Сумська – 2", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що станом на 7 ранку 18 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство (із 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Жертв та постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині. ФОТОрепортаж

Протягом доби 17 червня підрозділами ДСНС відкачано 46 тис. 794 м3 води (від початку робіт – 420 тис. 102 м3 води). Роботи з відкачування води тривають, від ДСНС залучено 19 осіб та 16 одиниць техніки (з них 9 мотопомп).