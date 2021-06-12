Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 9 ранку, на вулиці Пухівській у Деснянському районі Києва, вантажівка в'їхала в металеву опору лінії електропередач, в результаті чого вона впала на проїжджу частину.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає.

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На місці події працюють рятувальники ДСНС і поліція.

В результаті аварії частково відключено електропостачання на території ТЕЦ.









