Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні близько 9 ранку, на вулиці Пухівській у Деснянському районі Києва, вантажівка в'їхала в металеву опору лінії електропередач, в результаті чого вона впала на проїжджу частину.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники ДСНС і поліція.
В результаті аварії частково відключено електропостачання на території ТЕЦ.
Топ коментарі
+7 Andrew Kampfer
показати весь коментар12.06.2021 12:04
+4 Ярослав Викторович
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+3 Жорж Милославский #488789
показати весь коментар12.06.2021 12:17
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Якщо перше, то дв\авно потрібно усі ці ЛЕП реконструювати з заміною на нові, плюс нові РЕСи будувати. Бо в нас частенько провода обриваються через згнивші болти крівлення ферм.
Ось, початом травня 2019 року, в мене біля гаража. 33 000, обвисля вночі (саме дощ лив), достала до одного гаража, відгоріла і пішла гуляти по землі, бо автоматика 58-го року, не відсікла трансляцію по лінії обрива.
Якщо друге, то тут уже новий початок Кінця Епохи Блідності.
А написать проще нельзя - Грузовик сбил опору ..Впечетление что тут сай что где когда