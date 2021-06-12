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Новини
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Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні близько 9 ранку, на вулиці Пухівській у Деснянському районі Києва, вантажівка в'їхала в металеву опору лінії електропередач, в результаті чого вона впала на проїжджу частину.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Постраждалих немає.

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На місці події працюють рятувальники ДСНС і поліція.

В результаті аварії частково відключено електропостачання на території ТЕЦ.

Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині 01
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині 02
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині 03
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині 04
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині 05

ДТП (4464) Київ (19400) подія (35) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+7
Это ж как надо вь..ся чтоб такую опору завалить.
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12.06.2021 12:04
+4
Х.расе
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12.06.2021 11:46
+3
Это опора сама напала на камаз.
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12.06.2021 12:17
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Х.расе
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12.06.2021 11:46 Відповісти
Эти опоры дают пенделя каждому проезжающему мимо камазу.
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12.06.2021 12:27 Відповісти
диверсант
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12.06.2021 11:47 Відповісти
камаз-диверсант.... жесь! выставить счет, чтоб другим неповадно было!
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12.06.2021 12:09 Відповісти
на самом деле опора диверсант вы заглавие прочтите ..Упала опора потом уже пооизошла авария или какаяразница
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12.06.2021 12:24 Відповісти
грузовик въехал в металлическую опору линии электропередач, в результате чего она упала на проезжую часть Источник: https://censor.net/ru/n3271009
Читаем внимательно!!!!
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12.06.2021 12:42 Відповісти
В первой редакции заголовка было - упала опора, а потом врезался грузовик)))))
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12.06.2021 12:58 Відповісти
Диверсия? Не могла она настолько сгнить
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12.06.2021 11:48 Відповісти
опара не ремонтировалась, т.к. ЗЕленые деньги раскрали
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12.06.2021 12:01 Відповісти
Ні, то Порошенко винний...
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12.06.2021 12:33 Відповісти
Это ж как надо вь..ся чтоб такую опору завалить.
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12.06.2021 12:04 Відповісти
Это опора сама напала на камаз.
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12.06.2021 12:17 Відповісти
Гайку на грузило кто то открутил.
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12.06.2021 12:15 Відповісти
Є дві причини падіння башен. 1 - метал вже згнив. 2 - уголок хтось попиляв для своїх потреб, або в метал.
Якщо перше, то дв\авно потрібно усі ці ЛЕП реконструювати з заміною на нові, плюс нові РЕСи будувати. Бо в нас частенько провода обриваються через згнивші болти крівлення ферм.
Ось, початом травня 2019 року, в мене біля гаража. 33 000, обвисля вночі (саме дощ лив), достала до одного гаража, відгоріла і пішла гуляти по землі, бо автоматика 58-го року, не відсікла трансляцію по лінії обрива.
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Якщо друге, то тут уже новий початок Кінця Епохи Блідності.
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12.06.2021 12:15 Відповісти
У ахмєтки на це коштів немає...
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12.06.2021 12:34 Відповісти
Устала бедняга.
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12.06.2021 12:19 Відповісти
я один этот кубик-рубик прочитал ? упала опора в нее врезался грузовик ...Ну значит я плохо учился в школе а то забанят как обычно.
А написать проще нельзя - Грузовик сбил опору ..Впечетление что тут сай что где когда
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12.06.2021 12:23 Відповісти
Скоро все ще советске розвалиться, бо шо можна було вкрасти вже вкрали, і будемо ми і в НАТО і ЄС
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12.06.2021 12:23 Відповісти
Не приведи Господь еще один мерский срок бохсэра-интилихтуала, то будет падать все!!!!
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12.06.2021 12:23 Відповісти
До чого тут він до дтп?
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12.06.2021 15:16 Відповісти
Кто ударил первым ?
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12.06.2021 12:26 Відповісти
какаяразница
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12.06.2021 12:29 Відповісти
я уверен что эту новость пишет тот модер что и про форму футболистов написал ,типа сами догадывайтесь что и как или эту новость дал Павелко директор федерации футбола Украины
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12.06.2021 12:27 Відповісти
вопрос : опора упала сама а потом дтп или дтп а потом падает опора ?
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12.06.2021 12:28 Відповісти
Скоріш за все водятел на швидкості влетів на казмазі в опору. А камаз був не простий, а з якимось спецобладнанням чи краном. А якщо кран то на ньому як водиться є противаги декілька тон + сам автомобіль важкий + швикість і маємо те шо маємо...
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12.06.2021 12:32 Відповісти
А Шо з водятлом?
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12.06.2021 12:29 Відповісти
я думал что заглавие никто править не будет
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12.06.2021 12:32 Відповісти
Дивлячись на фотки, здалося, що бурова на базі ГАЗ-66 щось з опорою не поділила....
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12.06.2021 12:34 Відповісти
или опора - дерьмо, или грузовик должен быть тяжелым танком... наверняка опорные уголки проржавели до дырок...
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12.06.2021 12:49 Відповісти
упасть от такого "грузовика" все равно что упасть от порыва ветра... что обязательно бы случилось в скором времени...
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12.06.2021 12:51 Відповісти
панаставляли апор - нормальным пацАкам на шишиге негде подрыстить
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12.06.2021 13:19 Відповісти
Полюция приехала на перекур
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12.06.2021 14:03 Відповісти
ЭТО ЯВНЫЙ ТЕРАКТ КГБ !!! НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ ВЗРЫВОМ СП 2 !!!
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12.06.2021 15:04 Відповісти
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині - Цензор.НЕТ 4968
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12.06.2021 15:21 Відповісти
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині - Цензор.НЕТ 7293
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12.06.2021 15:22 Відповісти
Диверсант ))))
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12.06.2021 16:49 Відповісти
А какого хрена его туда занесло???
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12.06.2021 17:32 Відповісти
Стояла эта опора, никого не трогала, и на тебе, нашёлся такой кретин, которому она помешала, вернее оказалась у него на дороге...
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12.06.2021 17:36 Відповісти
 
 