Грузовик снес электроопору на столичной Троещине. ФОТОрепортаж
Сегодня около 9 утра, на улице Пуховской в Деснянском районе Киева, грузовик въехал в металлическую опору линии электропередач, в результате чего она упала на проезжую часть.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Также смотрите: Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
На месте работают спасатели ГСЧС и полиция.
В результате аварии частично отключено электроснабжение на территории ТЭЦ.
Топ комментарии
+7 Andrew Kampfer
показать весь комментарий12.06.2021 12:04
+4 Ярослав Викторович
показать весь комментарий12.06.2021 11:46
+3 Жорж Милославский #488789
показать весь комментарий12.06.2021 12:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Читаем внимательно!!!!
Якщо перше, то дв\авно потрібно усі ці ЛЕП реконструювати з заміною на нові, плюс нові РЕСи будувати. Бо в нас частенько провода обриваються через згнивші болти крівлення ферм.
Ось, початом травня 2019 року, в мене біля гаража. 33 000, обвисля вночі (саме дощ лив), достала до одного гаража, відгоріла і пішла гуляти по землі, бо автоматика 58-го року, не відсікла трансляцію по лінії обрива.
Якщо друге, то тут уже новий початок Кінця Епохи Блідності.
А написать проще нельзя - Грузовик сбил опору ..Впечетление что тут сай что где когда