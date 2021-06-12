Грузовик снес электроопору на столичной Троещине. ФОТОрепортаж

Сегодня около 9 утра, на улице Пуховской в Деснянском районе Киева, грузовик въехал в металлическую опору линии электропередач, в результате чего она упала на проезжую часть.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Также смотрите: Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На месте работают спасатели ГСЧС и полиция.

В результате аварии частично отключено электроснабжение на территории ТЭЦ.









