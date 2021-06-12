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Грузовик снес электроопору на столичной Троещине. ФОТОрепортаж

Сегодня около 9 утра, на улице Пуховской в Деснянском районе Киева, грузовик въехал в металлическую опору линии электропередач, в результате чего она упала на проезжую часть.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Также смотрите: Легковой автомобиль Audi на полном ходу протаранил грузовик на Окружной дороге в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На месте работают спасатели ГСЧС и полиция. 

В результате аварии частично отключено электроснабжение на территории ТЭЦ.

Грузовик снес электроопору на столичной Троещине 01
Грузовик снес электроопору на столичной Троещине 02
Грузовик снес электроопору на столичной Троещине 03
Грузовик снес электроопору на столичной Троещине 04
Грузовик снес электроопору на столичной Троещине 05

ДТП (7670) Киев (25466) происшествие (1680) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+7
Это ж как надо вь..ся чтоб такую опору завалить.
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12.06.2021 12:04
+4
Х.расе
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12.06.2021 11:46
+3
Это опора сама напала на камаз.
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12.06.2021 12:17
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Х.расе
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12.06.2021 11:46 Ответить
Эти опоры дают пенделя каждому проезжающему мимо камазу.
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12.06.2021 12:27 Ответить
диверсант
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12.06.2021 11:47 Ответить
камаз-диверсант.... жесь! выставить счет, чтоб другим неповадно было!
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12.06.2021 12:09 Ответить
на самом деле опора диверсант вы заглавие прочтите ..Упала опора потом уже пооизошла авария или какаяразница
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12.06.2021 12:24 Ответить
грузовик въехал в металлическую опору линии электропередач, в результате чего она упала на проезжую часть Источник: https://censor.net/ru/n3271009
Читаем внимательно!!!!
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12.06.2021 12:42 Ответить
В первой редакции заголовка было - упала опора, а потом врезался грузовик)))))
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12.06.2021 12:58 Ответить
Диверсия? Не могла она настолько сгнить
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12.06.2021 11:48 Ответить
опара не ремонтировалась, т.к. ЗЕленые деньги раскрали
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12.06.2021 12:01 Ответить
Ні, то Порошенко винний...
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12.06.2021 12:33 Ответить
Это ж как надо вь..ся чтоб такую опору завалить.
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12.06.2021 12:04 Ответить
Это опора сама напала на камаз.
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12.06.2021 12:17 Ответить
Гайку на грузило кто то открутил.
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12.06.2021 12:15 Ответить
Є дві причини падіння башен. 1 - метал вже згнив. 2 - уголок хтось попиляв для своїх потреб, або в метал.
Якщо перше, то дв\авно потрібно усі ці ЛЕП реконструювати з заміною на нові, плюс нові РЕСи будувати. Бо в нас частенько провода обриваються через згнивші болти крівлення ферм.
Ось, початом травня 2019 року, в мене біля гаража. 33 000, обвисля вночі (саме дощ лив), достала до одного гаража, відгоріла і пішла гуляти по землі, бо автоматика 58-го року, не відсікла трансляцію по лінії обрива.
Электроопора упала на проезжую часть на столичной Троещине: в нее врезался грузовик - Цензор.НЕТ 9748 Электроопора упала на проезжую часть на столичной Троещине: в нее врезался грузовик - Цензор.НЕТ 5796Электроопора упала на проезжую часть на столичной Троещине: в нее врезался грузовик - Цензор.НЕТ 41

Якщо друге, то тут уже новий початок Кінця Епохи Блідності.
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12.06.2021 12:15 Ответить
У ахмєтки на це коштів немає...
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12.06.2021 12:34 Ответить
Устала бедняга.
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12.06.2021 12:19 Ответить
я один этот кубик-рубик прочитал ? упала опора в нее врезался грузовик ...Ну значит я плохо учился в школе а то забанят как обычно.
А написать проще нельзя - Грузовик сбил опору ..Впечетление что тут сай что где когда
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12.06.2021 12:23 Ответить
Скоро все ще советске розвалиться, бо шо можна було вкрасти вже вкрали, і будемо ми і в НАТО і ЄС
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12.06.2021 12:23 Ответить
Не приведи Господь еще один мерский срок бохсэра-интилихтуала, то будет падать все!!!!
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12.06.2021 12:23 Ответить
До чого тут він до дтп?
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12.06.2021 15:16 Ответить
Кто ударил первым ?
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12.06.2021 12:26 Ответить
какаяразница
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12.06.2021 12:29 Ответить
я уверен что эту новость пишет тот модер что и про форму футболистов написал ,типа сами догадывайтесь что и как или эту новость дал Павелко директор федерации футбола Украины
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12.06.2021 12:27 Ответить
вопрос : опора упала сама а потом дтп или дтп а потом падает опора ?
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12.06.2021 12:28 Ответить
Скоріш за все водятел на швидкості влетів на казмазі в опору. А камаз був не простий, а з якимось спецобладнанням чи краном. А якщо кран то на ньому як водиться є противаги декілька тон + сам автомобіль важкий + швикість і маємо те шо маємо...
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12.06.2021 12:32 Ответить
А Шо з водятлом?
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12.06.2021 12:29 Ответить
я думал что заглавие никто править не будет
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12.06.2021 12:32 Ответить
Дивлячись на фотки, здалося, що бурова на базі ГАЗ-66 щось з опорою не поділила....
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12.06.2021 12:34 Ответить
или опора - дерьмо, или грузовик должен быть тяжелым танком... наверняка опорные уголки проржавели до дырок...
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12.06.2021 12:49 Ответить
упасть от такого "грузовика" все равно что упасть от порыва ветра... что обязательно бы случилось в скором времени...
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12.06.2021 12:51 Ответить
панаставляли апор - нормальным пацАкам на шишиге негде подрыстить
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12.06.2021 13:19 Ответить
Полюция приехала на перекур
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12.06.2021 14:03 Ответить
ЭТО ЯВНЫЙ ТЕРАКТ КГБ !!! НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ ВЗРЫВОМ СП 2 !!!
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12.06.2021 15:04 Ответить
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині - Цензор.НЕТ 4968
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12.06.2021 15:21 Ответить
Вантажівка знесла електроопору на столичній Троєщині - Цензор.НЕТ 7293
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12.06.2021 15:22 Ответить
Диверсант ))))
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12.06.2021 16:49 Ответить
А какого хрена его туда занесло???
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12.06.2021 17:32 Ответить
Стояла эта опора, никого не трогала, и на тебе, нашёлся такой кретин, которому она помешала, вернее оказалась у него на дороге...
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12.06.2021 17:36 Ответить
 
 