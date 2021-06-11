У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай. ВІДЕО 18+
У Дарницькому районі Києва на бульварі Ярослава Гашека дівчина потрапила під трамвай.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, свідки стверджують, що дівчина посковзнулася. Щоб звільнити її, рятувальникам довелося підняти вагон. Дівчина жива. Її передали медикам.
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(почуття чорного гумору - воно як ноги... у когось є, у когось ніт)
Просто хтось не може втриматися від чорного гумору в коментах, а інші немов Діана Гурцкая:
- У мене подруга наполовину кореянка.
- А в неї хто з Кореї, батько або мати?
- Та обидва корейці...
- Стоп, то вона тоді 100% кореянка?
- Ніт. У неї ноги ампутовані.
«Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла по рейках і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклась на розмову, посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На даний момент жінка госпіталізована з переломами ніг. Їй належить тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону і переходити дорогу тільки в обладнаних для цього місцях», - розповіли в КП «Київпастранс».