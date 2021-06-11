У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай. ВІДЕО 18+

У Дарницькому районі Києва на бульварі Ярослава Гашека дівчина потрапила під трамвай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, свідки стверджують, що дівчина посковзнулася. Щоб звільнити її, рятувальникам довелося підняти вагон. Дівчина жива. Її передали медикам.

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