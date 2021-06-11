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У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай. ВІДЕО 18+

У Дарницькому районі Києва на бульварі Ярослава Гашека дівчина потрапила під трамвай.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, свідки стверджують, що дівчина посковзнулася. Щоб звільнити її, рятувальникам довелося підняти вагон. Дівчина жива. Її передали медикам.

Також дивіться: Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466) пішохід (117) трамвай (236)


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Топ коментарі
+19
Вы с этим умным видом дажe спите?
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11.06.2021 11:02
+16
Смотрю, что некоторым героям совсем очень весело от такой новости....наверное, н(е)астоячие мущчинки. Опира и надижда страны. В принципе веселиться от того что твоя согражданка пострадала.....
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11.06.2021 12:05
+8
Многим?
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11.06.2021 10:55
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как она жива осталась еще??
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11.06.2021 10:47 Відповісти
Ужас, лучше про это даже и не думать
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11.06.2021 10:55 Відповісти
Тому що водій уважний був. Там спереді перед балкою для з'єднання вагонів знизу кліренс вище. Вот туди вона і потрапила.
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11.06.2021 14:53 Відповісти
Жалко девку, могла бы счастье составить многим, однозначно пялилась в телефон
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Многим?
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11.06.2021 10:55 Відповісти
Конечно многим, нельзя быть таким эгоистом, чебураха ...
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11.06.2021 11:21 Відповісти
Причому одночасно (с) Саша Грей
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11.06.2021 20:23 Відповісти
Ты не шаришь: Любовь - она вечна, только партнеры меняются
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11.06.2021 11:23 Відповісти
Давно потрібно прибрати ці небезпечні трамваї з наших вулиць та обмежити їхню швидкість до 30 км/год
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11.06.2021 11:00 Відповісти
Вы с этим умным видом дажe спите?
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11.06.2021 11:02 Відповісти
Если бы на месте трамвая была бы маршрутка/автобус, было бы намного проще, да?)
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11.06.2021 11:09 Відповісти
Думаю проще, если ногу переедет маршрутка, то ногу по идее еще можно будет собрать. Если ногу переедет трамвай это 100% ампутация...
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11.06.2021 11:25 Відповісти
Згадалося оце
(почуття чорного гумору - воно як ноги... у когось є, у когось ніт)
У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 2100
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11.06.2021 19:44 Відповісти
Просте рівняння, тиск колеса і тиск на рельсах....
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11.06.2021 12:26 Відповісти
Ну ти і хворе лайно...
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11.06.2021 11:14 Відповісти
І заборонити також кухонні ножі і горілку.
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13.06.2021 23:19 Відповісти
Люди, смотрите под ноги
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11.06.2021 11:03 Відповісти
У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 482
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11.06.2021 11:24 Відповісти
...пока они есть.
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11.06.2021 19:40 Відповісти
Та погодіть ви зі своїми трамваями, треба ж по телефону побалакать.
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11.06.2021 11:08 Відповісти
жаль , что не депутат
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11.06.2021 11:09 Відповісти
Так трамвай ее переехал что-ли? Ничего толком не объяснили.Что значит "упала"?
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11.06.2021 11:25 Відповісти
Гололед?! Или банановая шкурка?
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11.06.2021 11:25 Відповісти
Аннушка разлила масло.
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11.06.2021 11:41 Відповісти
К чему приводит не внимательность на улице...
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11.06.2021 11:55 Відповісти
Смотрю, что некоторым героям совсем очень весело от такой новости....наверное, н(е)астоячие мущчинки. Опира и надижда страны. В принципе веселиться от того что твоя согражданка пострадала.....
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11.06.2021 12:05 Відповісти
Не варто настільки драматизувати.
Просто хтось не може втриматися від чорного гумору в коментах, а інші немов Діана Гурцкая:

У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 2231
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11.06.2021 20:35 Відповісти
сейчас после "синих китов итд" появилась новый вид "игры" толкни человека на дорогу под машину.
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11.06.2021 14:40 Відповісти
Згадав "Темну Вежу" Степана Короленка (ака Стівен Кінг) - там був такий персонаж, Джек Морт...
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11.06.2021 20:25 Відповісти
Маю надію вона ціла, як то кажуть до весілля заживе
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11.06.2021 22:17 Відповісти
Але якщо там ампутація, то від фрази "до весілля заживе" чомусь потемнішало ))

- У мене подруга наполовину кореянка.
- А в неї хто з Кореї, батько або мати?
- Та обидва корейці...
- Стоп, то вона тоді 100% кореянка?
- Ніт. У неї ноги ампутовані.
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12.06.2021 01:03 Відповісти
Без паніки, немає там ампутації, тільки переломи. Так що загоїться.
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13.06.2021 00:30 Відповісти
https://svidok.online/ У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 8599 https://svidok.online/ У Дніпровському районі столиці на трамвайній зупинці «Бульвар Ярослава Гашека» 30-річна жінка потрапила під трамвай.
«Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла по рейках і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклась на розмову, посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На даний момент жінка госпіталізована з переломами ніг. Їй належить тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону і переходити дорогу тільки в обладнаних для цього місцях», - розповіли в КП «Київпастранс».
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12.06.2021 13:19 Відповісти
Дай Бог ей силы и здоровья, чтоб всё обошлось хорошо.
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13.06.2021 20:17 Відповісти
 
 