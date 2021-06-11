В Киеве девушка поскользнулась и упала под трамвай. ВИДЕО 18+

В Дарницком районе Киева на бульваре Ярослава Гашека девушка попала под трамвай.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, свидетели утверждают, что девушка поскользнулась. Чтобы освободить ее, спасателям пришлось приподнять вагон. Девушка жива. Ее передали медикам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО