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В Киеве девушка поскользнулась и упала под трамвай. ВИДЕО 18+

В Дарницком районе Киева на бульваре Ярослава Гашека девушка попала под трамвай.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, свидетели утверждают, что девушка поскользнулась. Чтобы освободить ее, спасателям пришлось приподнять вагон. Девушка жива. Ее передали медикам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25521) пешеход (126) трамвай (200)


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Топ комментарии
+19
Вы с этим умным видом дажe спите?
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11.06.2021 11:02
+16
Смотрю, что некоторым героям совсем очень весело от такой новости....наверное, н(е)астоячие мущчинки. Опира и надижда страны. В принципе веселиться от того что твоя согражданка пострадала.....
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11.06.2021 12:05
+8
Многим?
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11.06.2021 10:55
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Правила форума Совет форумчан
как она жива осталась еще??
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11.06.2021 10:47 Ответить
Ужас, лучше про это даже и не думать
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11.06.2021 10:55 Ответить
Тому що водій уважний був. Там спереді перед балкою для з'єднання вагонів знизу кліренс вище. Вот туди вона і потрапила.
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11.06.2021 14:53 Ответить
Жалко девку, могла бы счастье составить многим, однозначно пялилась в телефон
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11.06.2021 10:54 Ответить
Многим?
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11.06.2021 10:55 Ответить
Конечно многим, нельзя быть таким эгоистом, чебураха ...
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11.06.2021 11:21 Ответить
Причому одночасно (с) Саша Грей
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11.06.2021 20:23 Ответить
Ты не шаришь: Любовь - она вечна, только партнеры меняются
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11.06.2021 11:23 Ответить
Давно потрібно прибрати ці небезпечні трамваї з наших вулиць та обмежити їхню швидкість до 30 км/год
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11.06.2021 11:00 Ответить
Вы с этим умным видом дажe спите?
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11.06.2021 11:02 Ответить
Если бы на месте трамвая была бы маршрутка/автобус, было бы намного проще, да?)
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11.06.2021 11:09 Ответить
Думаю проще, если ногу переедет маршрутка, то ногу по идее еще можно будет собрать. Если ногу переедет трамвай это 100% ампутация...
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11.06.2021 11:25 Ответить
Згадалося оце
(почуття чорного гумору - воно як ноги... у когось є, у когось ніт)
У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 2100
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11.06.2021 19:44 Ответить
Просте рівняння, тиск колеса і тиск на рельсах....
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11.06.2021 12:26 Ответить
Ну ти і хворе лайно...
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11.06.2021 11:14 Ответить
І заборонити також кухонні ножі і горілку.
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13.06.2021 23:19 Ответить
Люди, смотрите под ноги
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11.06.2021 11:03 Ответить
У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 482
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11.06.2021 11:24 Ответить
...пока они есть.
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11.06.2021 19:40 Ответить
Та погодіть ви зі своїми трамваями, треба ж по телефону побалакать.
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11.06.2021 11:08 Ответить
жаль , что не депутат
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11.06.2021 11:09 Ответить
Так трамвай ее переехал что-ли? Ничего толком не объяснили.Что значит "упала"?
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11.06.2021 11:25 Ответить
Гололед?! Или банановая шкурка?
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11.06.2021 11:25 Ответить
Аннушка разлила масло.
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11.06.2021 11:41 Ответить
К чему приводит не внимательность на улице...
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11.06.2021 11:55 Ответить
Смотрю, что некоторым героям совсем очень весело от такой новости....наверное, н(е)астоячие мущчинки. Опира и надижда страны. В принципе веселиться от того что твоя согражданка пострадала.....
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11.06.2021 12:05 Ответить
Не варто настільки драматизувати.
Просто хтось не може втриматися від чорного гумору в коментах, а інші немов Діана Гурцкая:

У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 2231
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11.06.2021 20:35 Ответить
сейчас после "синих китов итд" появилась новый вид "игры" толкни человека на дорогу под машину.
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11.06.2021 14:40 Ответить
Згадав "Темну Вежу" Степана Короленка (ака Стівен Кінг) - там був такий персонаж, Джек Морт...
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11.06.2021 20:25 Ответить
Маю надію вона ціла, як то кажуть до весілля заживе
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11.06.2021 22:17 Ответить
Але якщо там ампутація, то від фрази "до весілля заживе" чомусь потемнішало ))

- У мене подруга наполовину кореянка.
- А в неї хто з Кореї, батько або мати?
- Та обидва корейці...
- Стоп, то вона тоді 100% кореянка?
- Ніт. У неї ноги ампутовані.
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12.06.2021 01:03 Ответить
Без паніки, немає там ампутації, тільки переломи. Так що загоїться.
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13.06.2021 00:30 Ответить
https://svidok.online/ У Києві дівчина посковзнулася і впала під трамвай - Цензор.НЕТ 8599 https://svidok.online/ У Дніпровському районі столиці на трамвайній зупинці «Бульвар Ярослава Гашека» 30-річна жінка потрапила під трамвай.
«Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла по рейках і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклась на розмову, посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На даний момент жінка госпіталізована з переломами ніг. Їй належить тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону і переходити дорогу тільки в обладнаних для цього місцях», - розповіли в КП «Київпастранс».
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12.06.2021 13:19 Ответить
Дай Бог ей силы и здоровья, чтоб всё обошлось хорошо.
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13.06.2021 20:17 Ответить
 
 