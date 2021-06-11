В Киеве девушка поскользнулась и упала под трамвай. ВИДЕО 18+
В Дарницком районе Киева на бульваре Ярослава Гашека девушка попала под трамвай.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, свидетели утверждают, что девушка поскользнулась. Чтобы освободить ее, спасателям пришлось приподнять вагон. Девушка жива. Ее передали медикам.
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(почуття чорного гумору - воно як ноги... у когось є, у когось ніт)
Просто хтось не може втриматися від чорного гумору в коментах, а інші немов Діана Гурцкая:
- У мене подруга наполовину кореянка.
- А в неї хто з Кореї, батько або мати?
- Та обидва корейці...
- Стоп, то вона тоді 100% кореянка?
- Ніт. У неї ноги ампутовані.
«Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла по рейках і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклась на розмову, посковзнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На даний момент жінка госпіталізована з переломами ніг. Їй належить тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону і переходити дорогу тільки в обладнаних для цього місцях», - розповіли в КП «Київпастранс».