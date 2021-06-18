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Нацполіція (13911) злочинність (496) Цуцкірідзе Максим (29)

За рік кількість особливо тяжких злочинів зменшилася на 20%, кількість посадових злочинів - зросла, - Цуцкірідзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За рік кількість особливо тяжких злочинів зменшилася на 20%, кількість посадових злочинів - зросла, - Цуцкірідзе

За час пандемії збільшилася кількість випадків домашнього насильства, побутових конфліктів, а також кількість суїцидів, скоєних неповнолітніми.

Про це заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо зменшення тяжких і особливо тяжких злочинів за цей період на 20%. Йдеться про такі злочини, як крадіжки, зокрема й у домоволодіннях, незаконні заволодіння транспортними засобами, тяжкі тілесні ушкодження і вбивства. Водночас збільшилася кількість виявлених службових злочинів і вручених по них підозр", - зазначив заступник голови Нацполіції.

За словами Цуцкірідзе, за цей період у Нацполіції виявили більше нарколабораторій і осіб, які займалися збутом наркотичних речовин, ніж за попередній. Також більше справ за фактами збуту наркотиків спрямовано до суду.

"Я б не пов’язував це з пандемією. Хоч на деякі правопорушення вона вплинула. Зокрема, збільшилася кількість випадків домашнього насильства, побутових конфліктів, нанесення легких тілесних ушкоджень. На жаль, за останній рік збільшилася кількість суїцидів, скоєних неповнолітніми. Причини різні: проблеми в родині, з однолітками й булінг, насильство, нерозділене кохання тощо", - зауважив він.

Інтерв'ю із заступником голови Нацполіції Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Також читайте: Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков за кілька днів до зникнення програв у казино велику суму, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Автор: Наталя Джума
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Це що за цуцкірідзе засіло в МВС! Грузинсько - вірменські гастарбайтери!
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18.06.2021 10:37 Відповісти
реформы в действии. число должностных преступлений неуклонно растет.ное , а главное, реформа прокуратуры успешно законченна
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18.06.2021 10:42 Відповісти
Грабить стало некого... За год количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 20%, количество должностных преступлений - возросло, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 6982
Сижу без работы. За год количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 20%, количество должностных преступлений - возросло, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 5360
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18.06.2021 10:46 Відповісти
Коррупция набирает ЗЕобороты.
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18.06.2021 11:10 Відповісти
 
 