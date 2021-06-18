Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику
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У Ялті після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. 2 700 осіб залишилися без електропостачання.
Про це повідомила пресслужба підприємства "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"У Великій Ялті негода (сильні зливи) привела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання - близько 2 700 споживачів", - сказано в повідомленні відомства.
Як повідомлялося, також через затоплення Ялти окупаційна влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.
У зв'язку з повінню глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила про введення надзвичайного стану в місті.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Creedence_Clearwater_Revival
тоже сойдёт