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Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику

Новини Цензор.НЕТ Події

Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику

У Ялті після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. 2 700 осіб залишилися без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба підприємства "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Великій Ялті негода (сильні зливи) привела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання - близько 2 700 споживачів", - сказано в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, також через затоплення Ялти окупаційна влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.

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У зв'язку з повінню глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила про введення надзвичайного стану в місті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
молились про воду? получите
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18.06.2021 15:18
+28
Жителям затопленной Ялты отключили электричество - Цензор.НЕТ 1768
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18.06.2021 15:28
+26
Какой-то поп из ЗАО РПЦ-ФСБ получит выговор за чрезмерное усердие при проведении "крестного хода за воду" )))
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18.06.2021 15:20
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парад но морской а у вас устаревшее кино какоето
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18.06.2021 17:20 Відповісти
там уже воды по самое "яблочко"...... хех
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18.06.2021 17:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g4flAZEgtjs

- актуально как никогда............. наслаждайтесь
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18.06.2021 16:53 Відповісти
к стати кто не против таки понаслаждаться
https://www.youtube.com/watch?v=JM46oFvwOKQ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Creedence_Clearwater_Revival
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18.06.2021 17:25 Відповісти
Зате воду дали... Все норм. Спочатку каміння з неба, потім фікалії з каналізації... Все по правилам. Потім підвищення рівня океану. Але то є вже проблеми окупантів. То подарунок долі що Крим з його недальновидним населенням за "дружбу с московией" в нас віджали. Такий електорат забрали у ОПЗЖ)))
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18.06.2021 17:04 Відповісти
****, жаль, что НЕ КАМНИ С НЕБА! Когда же они?
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18.06.2021 17:19 Відповісти
камни буду с боку ну вернее со стороны ну ещё вернее с гор ну не тошоб ками а сель но
тоже сойдёт
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18.06.2021 17:22 Відповісти
Куди цим довбо..обам пускати воду по каналу в Крим, вони і цією не в змозі скористатися)
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18.06.2021 18:07 Відповісти
Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику - Цензор.НЕТ 6487
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18.06.2021 18:51 Відповісти
Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику - Цензор.НЕТ 1599
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18.06.2021 18:52 Відповісти
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