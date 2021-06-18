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Жителям оккупированной Ялты после ливней и затопления города отключили электричество

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жителям оккупированной Ялты после ливней и затопления города отключили электричество

В оккупированной Ялте после ливней и затопления города обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, 2 700 человек остались без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2 700 потребителей", – сказано в сообщении ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

Как сообщалось, также из-за затопления Ялты оккупацинные власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

В связи с наводнением глава российской администрации Ялты Янина Павленко сообщила о введении чрезвычайного положения в городе.

Также читайте: В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

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Топ комментарии
+32
молились про воду? получите
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18.06.2021 15:18
+28
Жителям затопленной Ялты отключили электричество - Цензор.НЕТ 1768
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18.06.2021 15:28
+26
Какой-то поп из ЗАО РПЦ-ФСБ получит выговор за чрезмерное усердие при проведении "крестного хода за воду" )))
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18.06.2021 15:20
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парад но морской а у вас устаревшее кино какоето
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18.06.2021 17:20 Ответить
там уже воды по самое "яблочко"...... хех
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18.06.2021 17:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g4flAZEgtjs

- актуально как никогда............. наслаждайтесь
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18.06.2021 16:53 Ответить
к стати кто не против таки понаслаждаться
https://www.youtube.com/watch?v=JM46oFvwOKQ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Creedence_Clearwater_Revival
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18.06.2021 17:25 Ответить
Зате воду дали... Все норм. Спочатку каміння з неба, потім фікалії з каналізації... Все по правилам. Потім підвищення рівня океану. Але то є вже проблеми окупантів. То подарунок долі що Крим з його недальновидним населенням за "дружбу с московией" в нас віджали. Такий електорат забрали у ОПЗЖ)))
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18.06.2021 17:04 Ответить
****, жаль, что НЕ КАМНИ С НЕБА! Когда же они?
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18.06.2021 17:19 Ответить
камни буду с боку ну вернее со стороны ну ещё вернее с гор ну не тошоб ками а сель но
тоже сойдёт
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18.06.2021 17:22 Ответить
Куди цим довбо..обам пускати воду по каналу в Крим, вони і цією не в змозі скористатися)
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18.06.2021 18:07 Ответить
Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику - Цензор.НЕТ 6487
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18.06.2021 18:51 Ответить
Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику - Цензор.НЕТ 1599
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18.06.2021 18:52 Ответить
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