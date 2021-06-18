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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

Водоснабжение в оккупированной Ялте восстановят, когда качество воды улучшится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

"Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей города запастись водой из-за временного отключения водоснабжения во всем регионе", - говорится в сообщении.

Интерфакс сообщает, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится. Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды.

Ранее в оккупированной Ялте был введен режим ЧС. Реки вышли из берегов, а центральная часть была подтоплена.

Кроме того, людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.

Также допускаются перебои с электричеством. Электроэнергию отключают в тех местах, где может случиться замыкание.

Напомним, циклон обрушился на оккупированный Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке оккупированного полуострова, был введен режим ЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потоп в Керчи: оккупанты не чистили русла рек, и те после дождя вышли из берегов, - крымская журналистка Демидович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
просите и дано вам будет ...
камни на подлете )))
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18.06.2021 13:49
+24
Крысчане таки выпросили у боженьки воды и получили её. Правда в безбожных количествах. Но всё равно чем-то недовольны.
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18.06.2021 13:48
+21
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4163

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 5802

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 9194
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18.06.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, вода в луже есть
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18.06.2021 13:47 Ответить
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4163

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 5802

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 9194
показать весь комментарий
18.06.2021 13:51 Ответить
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5193
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18.06.2021 14:35 Ответить
Согласна?! Черпай хлебалом -корова!
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18.06.2021 14:36 Ответить
Просили воды? - получите! "Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться!" (с) Воланд (Мастер и Маргарита))
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18.06.2021 14:29 Ответить
Крысчане таки выпросили у боженьки воды и получили её. Правда в безбожных количествах. Но всё равно чем-то недовольны.
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18.06.2021 13:48 Ответить
просите и дано вам будет ...
камни на подлете )))
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18.06.2021 13:49 Ответить
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 762
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18.06.2021 14:43 Ответить
прекратили подачу воды... просят запастись водой...)))
из луж черпать???
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18.06.2021 13:48 Ответить
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4601
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18.06.2021 13:55 Ответить
А таки він досить великий - русскій язик...
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18.06.2021 14:28 Ответить
С какой же ненавистью смотрит на этого дорвавшегося козла, ожидающий очереди баран! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5555
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18.06.2021 16:03 Ответить
Ну да. До октября осадков особо не ожидается, так что вот чем затопило то и черпать. Это вода со дна (правда не Азовского моря).
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18.06.2021 14:07 Ответить
Шикарная кацапская логика - прекратить поставки воды и предложить запасаться водой .
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18.06.2021 13:48 Ответить
Как ни крути, а всё равно мочу пить придётся.
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18.06.2021 13:48 Ответить
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 1146 Интересная последовательность..
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18.06.2021 13:49 Ответить
просто каналізація і водогін запрацювали в реверсному режимі синхронно
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18.06.2021 14:13 Ответить
вода, вода, кругом - вода,
а, где кацап - кругом - беда !
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18.06.2021 13:49 Ответить
Очень душевное видео из Керчи....хорошо плывет группа в полосатых купальниках... В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 8255
https://twitter.com/i/status/1405442098334154756

https://twitter.com/i/status/1405426133995245568
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18.06.2021 13:49 Ответить
Русская идея. Гиблая пустыня - ни конца, ни края. Общая святыня - мать-земля сырая. То́пи да болота, степи да чащобы, Храмов позолота, а вокруг - трущобы, Завывает вьюга, гонит снег по кругу… Коротка кольчуга на спине у друга! Глушь да буераки, воровство да драки, Да срамные враки вечером в бараке. Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину. Каждому Иуде - личную осину! Каждому кумиру возжигаем свечки, Да грозимся миру встать с холодной печки: Вот подымем знамя да пройдём с боями, Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме! Вытопчем дорогу к вашему порогу, Пусть идём не в ногу, но зато нас много. Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно, Главное - чтоб верить, а во что, неважно. Не считаем трупы, не боимся мести, Ничего, что глупо, главное, что вместе! Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху, Нету с нами сладу, во нагнали страху! Всё кругом поруша, перед образа́ми Изливаем душу пьяными слезами. Нас видать по роже, выросших без нянек, Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник. Мы в гробу видали ихние конфетки! Будем жить и дале в клетке, как и предки. Нам все перемены - как седло корове, Грязи по колено, да по пояс крови. Завывает вьюга, сверепеет стужа, Ничего, что туго - может быть и хуже. На таком морозе к чёрту все́ приличья! По уши в навозе веруем в величье. Кто кого замучит на лесоповале? Нас ничто не учит, мы на всех плевали. Нас любая гадость может распотешить, В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать! Нищая лачуга стынет под сугробом, Завывает вьюга, как вдова над гробом…
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Гёте
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18.06.2021 13:50 Ответить
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4381
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18.06.2021 13:53 Ответить
Хороша картинка где врагам х*рово Табличка синяя выдает...
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18.06.2021 13:56 Ответить
Ну теперь все резервуары Крыма переполнятся живительной влагой, можно год них не делать Ялта, Форос, Алушта ждут своих турЫстов!
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18.06.2021 13:53 Ответить
Кому не хватает воды в Ялте, могут съездить за ней в Керчь: В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 277
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 6204
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18.06.2021 13:56 Ответить
- А на случай эвакуации при обрушении Керченского моста, мы систематически проводим учения...
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18.06.2021 14:31 Ответить
То їм мало води, то забагато води...
Вони самі не знають, чого бажають...
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18.06.2021 13:56 Ответить
Хлебайте впрок крысчане
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18.06.2021 13:58 Ответить
А вода пресная или соленая с неба лилась?
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18.06.2021 13:58 Ответить
На жаль, пресна! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 1374
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18.06.2021 16:06 Ответить
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4669
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18.06.2021 14:00 Ответить
Плавать крысчанам хоть разрешили ?
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18.06.2021 14:04 Ответить
Ага, щаз! Брудним тілом в чистій воді плескатися! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 4303
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 1197
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18.06.2021 16:09 Ответить
Нет дождей - в Крыму воды нет, есть дожди - в Крыму воды нет. Может быть, в Крыму что-то подправить?
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18.06.2021 14:07 Ответить
"людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ" Источник: https://censor.net/ru/n3272256"
Потоп - потопом а ЕГЭ по расписанию.
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18.06.2021 14:12 Ответить
черте что..., все им не так...
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18.06.2021 14:12 Ответить
Они сами не знают чего хочут...
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18.06.2021 15:02 Ответить
а шо такое В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 4417
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18.06.2021 14:17 Ответить
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5108
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18.06.2021 15:28 Ответить
А як запастись водою, коли її виключили? Чи може з калюжі?
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18.06.2021 16:03 Ответить
Вас це дивує ? В кацапів зайва хромосома . Вони все життя в гамні живуть і нічо . А тут така дрібниця , місяць-другий пити з калюжі . Вони навіть не зауважуть .
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18.06.2021 22:49 Ответить
 
 