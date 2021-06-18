В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

Водоснабжение в оккупированной Ялте восстановят, когда качество воды улучшится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

"Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей города запастись водой из-за временного отключения водоснабжения во всем регионе", - говорится в сообщении.

Интерфакс сообщает, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится. Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды.

Ранее в оккупированной Ялте был введен режим ЧС. Реки вышли из берегов, а центральная часть была подтоплена.

Кроме того, людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.

Также допускаются перебои с электричеством. Электроэнергию отключают в тех местах, где может случиться замыкание.

Напомним, циклон обрушился на оккупированный Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке оккупированного полуострова, был введен режим ЧС.

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