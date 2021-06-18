В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой
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Водоснабжение в оккупированной Ялте восстановят, когда качество воды улучшится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информагентство ТАСС.
"Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей города запастись водой из-за временного отключения водоснабжения во всем регионе", - говорится в сообщении.
Интерфакс сообщает, что водоснабжение восстановят, когда качество воды улучшится. Пока же планируется организовать подвоз питьевой воды.
Ранее в оккупированной Ялте был введен режим ЧС. Реки вышли из берегов, а центральная часть была подтоплена.
Кроме того, людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ.
Также допускаются перебои с электричеством. Электроэнергию отключают в тех местах, где может случиться замыкание.
Напомним, циклон обрушился на оккупированный Крым в четверг, 17 июня. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке оккупированного полуострова, был введен режим ЧС.
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камни на подлете )))
из луж черпать???
Интересная последовательность..
а, где кацап - кругом - беда !
https://twitter.com/i/status/1405442098334154756
https://twitter.com/i/status/1405426133995245568
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Гёте
Вони самі не знають, чого бажають...
Потоп - потопом а ЕГЭ по расписанию.