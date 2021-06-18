В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою
Новини Цензор.НЕТ Події
Водопостачання в окупованій Ялті відновлять, коли якість води покращиться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.
"Мер Ялти Яніна Павленко закликала жителів міста запастися водою через тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні", - йдеться в повідомленні.
Интерфакс повідомляє, що водопостачання відновлять, коли якість води покращиться. Поки ж планується організувати підвезення питної води.
Раніше в окупованій Ялті був введений режим НС. Річки вийшли з берегів, а центральна частина була підтоплена.
Крім того, людей евакуюють на військовій техніці, вона ж буде вивозити дітей після складання ЄДЕ.
Також допускаються перебої з електрикою. Електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.
Нагадаємо, циклон обрушився на окупований Крим у четвер, 17 червня. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході окупованого півострова, був введений режим НС.
Будь ласка, зачекайте...
камни на подлете )))
из луж черпать???
Интересная последовательность..
а, где кацап - кругом - беда !
https://twitter.com/i/status/1405442098334154756
https://twitter.com/i/status/1405426133995245568
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Гёте
Вони самі не знають, чого бажають...
Потоп - потопом а ЕГЭ по расписанию.