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В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою

Новини Цензор.НЕТ Події

В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою

Водопостачання в окупованій Ялті відновлять, коли якість води покращиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

"Мер Ялти Яніна Павленко закликала жителів міста запастися водою через тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Интерфакс повідомляє, що водопостачання відновлять, коли якість води покращиться. Поки ж планується організувати підвезення питної води.

Раніше в окупованій Ялті був введений режим НС. Річки вийшли з берегів, а центральна частина була підтоплена.

Крім того, людей евакуюють на військовій техніці, вона ж буде вивозити дітей після складання ЄДЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потоп у Керчі: окупанти не чистили русла річок, і ті після дощу вийшли з берегів, - кримська журналістка Демидович

Також допускаються перебої з електрикою. Електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.

Нагадаємо, циклон обрушився на окупований Крим у четвер, 17 червня. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході окупованого півострова, був введений режим НС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
просите и дано вам будет ...
камни на подлете )))
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18.06.2021 13:49
+24
Крысчане таки выпросили у боженьки воды и получили её. Правда в безбожных количествах. Но всё равно чем-то недовольны.
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18.06.2021 13:48
+21
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4163

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 5802

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 9194
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18.06.2021 13:51
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Правильно, вода в луже есть
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18.06.2021 13:47 Відповісти
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4163

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 5802

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 9194
показати весь коментар
18.06.2021 13:51 Відповісти
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5193
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18.06.2021 14:35 Відповісти
Согласна?! Черпай хлебалом -корова!
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18.06.2021 14:36 Відповісти
Просили воды? - получите! "Будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться!" (с) Воланд (Мастер и Маргарита))
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18.06.2021 14:29 Відповісти
Крысчане таки выпросили у боженьки воды и получили её. Правда в безбожных количествах. Но всё равно чем-то недовольны.
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18.06.2021 13:48 Відповісти
просите и дано вам будет ...
камни на подлете )))
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18.06.2021 13:49 Відповісти
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 762
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18.06.2021 14:43 Відповісти
прекратили подачу воды... просят запастись водой...)))
из луж черпать???
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18.06.2021 13:48 Відповісти
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4601
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18.06.2021 13:55 Відповісти
А таки він досить великий - русскій язик...
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18.06.2021 14:28 Відповісти
С какой же ненавистью смотрит на этого дорвавшегося козла, ожидающий очереди баран! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5555
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18.06.2021 16:03 Відповісти
Ну да. До октября осадков особо не ожидается, так что вот чем затопило то и черпать. Это вода со дна (правда не Азовского моря).
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18.06.2021 14:07 Відповісти
Шикарная кацапская логика - прекратить поставки воды и предложить запасаться водой .
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18.06.2021 13:48 Відповісти
Как ни крути, а всё равно мочу пить придётся.
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18.06.2021 13:48 Відповісти
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой

В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 1146 Интересная последовательность..
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18.06.2021 13:49 Відповісти
просто каналізація і водогін запрацювали в реверсному режимі синхронно
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18.06.2021 14:13 Відповісти
вода, вода, кругом - вода,
а, где кацап - кругом - беда !
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18.06.2021 13:49 Відповісти
Очень душевное видео из Керчи....хорошо плывет группа в полосатых купальниках... В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 8255
https://twitter.com/i/status/1405442098334154756

https://twitter.com/i/status/1405426133995245568
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18.06.2021 13:49 Відповісти
Русская идея. Гиблая пустыня - ни конца, ни края. Общая святыня - мать-земля сырая. То́пи да болота, степи да чащобы, Храмов позолота, а вокруг - трущобы, Завывает вьюга, гонит снег по кругу… Коротка кольчуга на спине у друга! Глушь да буераки, воровство да драки, Да срамные враки вечером в бараке. Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину. Каждому Иуде - личную осину! Каждому кумиру возжигаем свечки, Да грозимся миру встать с холодной печки: Вот подымем знамя да пройдём с боями, Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме! Вытопчем дорогу к вашему порогу, Пусть идём не в ногу, но зато нас много. Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно, Главное - чтоб верить, а во что, неважно. Не считаем трупы, не боимся мести, Ничего, что глупо, главное, что вместе! Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху, Нету с нами сладу, во нагнали страху! Всё кругом поруша, перед образа́ми Изливаем душу пьяными слезами. Нас видать по роже, выросших без нянек, Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник. Мы в гробу видали ихние конфетки! Будем жить и дале в клетке, как и предки. Нам все перемены - как седло корове, Грязи по колено, да по пояс крови. Завывает вьюга, сверепеет стужа, Ничего, что туго - может быть и хуже. На таком морозе к чёрту все́ приличья! По уши в навозе веруем в величье. Кто кого замучит на лесоповале? Нас ничто не учит, мы на всех плевали. Нас любая гадость может распотешить, В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать! Нищая лачуга стынет под сугробом, Завывает вьюга, как вдова над гробом…
"Самое большое рабство - не обладая свободой, считать себя свободным". Гёте
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18.06.2021 13:50 Відповісти
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4381
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18.06.2021 13:53 Відповісти
Хороша картинка где врагам х*рово Табличка синяя выдает...
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18.06.2021 13:56 Відповісти
Ну теперь все резервуары Крыма переполнятся живительной влагой, можно год них не делать Ялта, Форос, Алушта ждут своих турЫстов!
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18.06.2021 13:53 Відповісти
Кому не хватает воды в Ялте, могут съездить за ней в Керчь: В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 277
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 6204
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18.06.2021 13:56 Відповісти
- А на случай эвакуации при обрушении Керченского моста, мы систематически проводим учения...
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18.06.2021 14:31 Відповісти
То їм мало води, то забагато води...
Вони самі не знають, чого бажають...
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18.06.2021 13:56 Відповісти
Хлебайте впрок крысчане
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18.06.2021 13:58 Відповісти
А вода пресная или соленая с неба лилась?
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18.06.2021 13:58 Відповісти
На жаль, пресна! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 1374
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18.06.2021 16:06 Відповісти
В оккупированной Ялте временно прекратили водоснабжение, жителей просят запастись водой - Цензор.НЕТ 4669
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18.06.2021 14:00 Відповісти
Плавать крысчанам хоть разрешили ?
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18.06.2021 14:04 Відповісти
Ага, щаз! Брудним тілом в чистій воді плескатися! В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 4303
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 1197
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18.06.2021 16:09 Відповісти
Нет дождей - в Крыму воды нет, есть дожди - в Крыму воды нет. Может быть, в Крыму что-то подправить?
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18.06.2021 14:07 Відповісти
"людей эвакуируют на военной технике, она же будет вывозить детей после сдачи ЕГЭ" Источник: https://censor.net/ru/n3272256"
Потоп - потопом а ЕГЭ по расписанию.
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18.06.2021 14:12 Відповісти
черте что..., все им не так...
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18.06.2021 14:12 Відповісти
Они сами не знают чего хочут...
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18.06.2021 15:02 Відповісти
а шо такое В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 4417
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18.06.2021 14:17 Відповісти
В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою - Цензор.НЕТ 5108
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18.06.2021 15:28 Відповісти
А як запастись водою, коли її виключили? Чи може з калюжі?
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18.06.2021 16:03 Відповісти
Вас це дивує ? В кацапів зайва хромосома . Вони все життя в гамні живуть і нічо . А тут така дрібниця , місяць-другий пити з калюжі . Вони навіть не зауважуть .
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18.06.2021 22:49 Відповісти
 
 