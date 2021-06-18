Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко

Президентський закон про деолігархізацію є імітацією, бо спрямований на конкретні прізвища, а не на причини виникнення олігархічної системи. Він не зможе подолати це явище, адже на місці старого олігарха завжди з’являтиметься новий.

Про це заявив народний депутат від ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

17 червня "Батьківщина" зареєструвала альтернативний до президентського законопроєкт "Про чесну владу і чесну політику". "Олігархами не народжуються, ними стають в тих умовах, які побудовані в країні. Я є першим автором законопроєкту, і він вирішує цю проблему. Як образно каже пан Саакашвілі, потрібно висушувати болото", — сказав Андрій Ніколаєнко.

Зокрема, законопроєкт нівелює три основні бенефіти, які мають олігархи: монополію, вплив на політику і медіа. Зокрема, пропонується повернути відкрити конкурсний відбір голови Антимонопольного комітету, аби цей орган не залежав від президента. "Чому бути олігархом вигідніше, ніж просто великим бізнесом? Перше — монопольне становище в тій чи іншій галузі. І наш закон на відміну від президентського чітко вносить зміни до антимонопольного законодавства для призначення прозорих керівників", — повідомив нардеп.

Щоби знизити вплив олігархату на політику, законопроєкт вводить європейський ліміт фінансування політичних сил, встановлюючи допустимий рівень витрат на одного умовного виборця: "Якщо партія витрачає більше, значить вона порушує виборче законодавство. Відповідно ми зменшуємо необхідність партій звертатися по гроші до крупного бизнеса. І великому бізнесмену не цікаво буде, тому що депутатів купити не можна".

Третій аспект — вплив на медіа. Законопроєкт обмежує присутність політиків та політичних сил на екрані — не більше 30% ефірного часу. Якщо ліміт порушено, до медіа пропонується застосовувати штрафи, а політичним порушникам забороняється відвідувати це ЗМІ. За словами Андрія Ніколаєнка, законопроєкт "Про чесну владу і чесну політику" також передбачає фіксацію контактів, але "в більш розумний спосіб", ніж президентський закон про деолігархізацію. На відміну від другого, закон "Батьківщини" пропонує фіксувати контакти не тільки депутатів чи міністрів, але і самого президента. "І ми не вигадуємо якесь РНБО, якому не властиво цим займатись. У нас є НАЗК і вся ця антикорупційна вертикаль. В нас є купа агенцій, які вміють вести реєстри і тримати їх захищеними, які непідвладні президенту. У випадку порушень з боку цих органів ми встановили штрафні санкції", — повідомив автор закону.

Він закликав не імітувати боротьбу з олігархами, а об’єднати зусилля різних політичних сил, пропонувати альтернативне бачення і створити конкуренцію змістів — щоби у фіналі виробити кращі рішення. "Якщо посил президента щирий, а я допускаю, що він щирий, хоча і сумніваюсь, вони мають нас нарешті почути і дати розробити один нормальний закон, який буде боротись не проти Іванова, Петрова чи Сідорова, а усувати причину виникнення цього явища", — сказав Андрій Ніколаєнко.