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Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Альтернативний законопроєкт

Президентський закон про деолігархізацію є імітацією, бо спрямований на конкретні прізвища, а не на причини виникнення олігархічної системи. Він не зможе подолати це явище, адже на місці старого олігарха завжди з’являтиметься новий.

Про це заявив народний депутат від ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

17 червня "Батьківщина" зареєструвала альтернативний до президентського законопроєкт "Про чесну владу і чесну політику". "Олігархами не народжуються, ними стають в тих умовах, які побудовані в країні. Я є першим автором законопроєкту, і він вирішує цю проблему. Як образно каже пан Саакашвілі, потрібно висушувати болото", — сказав Андрій Ніколаєнко.

Зокрема, законопроєкт нівелює три основні бенефіти, які мають олігархи: монополію, вплив на політику і медіа. Зокрема, пропонується повернути відкрити конкурсний відбір голови Антимонопольного комітету, аби цей орган не залежав від президента. "Чому бути олігархом вигідніше, ніж просто великим бізнесом? Перше — монопольне становище в тій чи іншій галузі. І наш закон на відміну від президентського чітко вносить зміни до антимонопольного законодавства для призначення прозорих керівників", — повідомив нардеп.

Щоби знизити вплив олігархату на політику, законопроєкт вводить європейський ліміт фінансування політичних сил, встановлюючи допустимий рівень витрат на одного умовного виборця: "Якщо партія витрачає більше, значить вона порушує виборче законодавство. Відповідно ми зменшуємо необхідність партій звертатися по гроші до крупного бизнеса. І великому бізнесмену не цікаво буде, тому що депутатів купити не можна".

Третій аспект — вплив на медіа. Законопроєкт обмежує присутність політиків та політичних сил на екрані — не більше 30% ефірного часу. Якщо ліміт порушено, до медіа пропонується застосовувати штрафи, а політичним порушникам забороняється відвідувати це ЗМІ. За словами Андрія Ніколаєнка, законопроєкт "Про чесну владу і чесну політику" також передбачає фіксацію контактів, але "в більш розумний спосіб", ніж президентський закон про деолігархізацію. На відміну від другого, закон "Батьківщини" пропонує фіксувати контакти не тільки депутатів чи міністрів, але і самого президента. "І ми не вигадуємо якесь РНБО, якому не властиво цим займатись. У нас є НАЗК і вся ця антикорупційна вертикаль. В нас є купа агенцій, які вміють вести реєстри і тримати їх захищеними, які непідвладні президенту. У випадку порушень з боку цих органів ми встановили штрафні санкції", — повідомив автор закону.

Він закликав не імітувати боротьбу з олігархами, а об’єднати зусилля різних політичних сил, пропонувати альтернативне бачення і створити конкуренцію змістів — щоби у фіналі виробити кращі рішення. "Якщо посил президента щирий, а я допускаю, що він щирий, хоча і сумніваюсь, вони мають нас нарешті почути і дати розробити один нормальний закон, який буде боротись не проти Іванова, Петрова чи Сідорова, а усувати причину виникнення цього явища", — сказав Андрій Ніколаєнко.
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Топ коментарі
+5
Это верно. Антитрестовское законодательство в США начали внедрять еще с начала ХХ века.
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18.06.2021 16:38
+3
По сравнению с "Антипорошенковским законом, это хоть что-то"
а не бред сивой ЗЕли
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18.06.2021 16:35
+3
Они будут существовать до тех пор, пока мудрый нарид будет продаваться за кило гречки
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18.06.2021 16:37
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" "Батькивщина" зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект "О честной власти и честной политике".Источник: https://censor.net/ru/n3272296
- Развеселили... Альтернативный законопроект "Батькивщины" устраняет 3 главные преференции олигархов, - нардеп Николаенко - Цензор.НЕТ 4659
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18.06.2021 16:33 Відповісти
По сравнению с "Антипорошенковским законом, это хоть что-то"
а не бред сивой ЗЕли
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18.06.2021 16:35 Відповісти
Это "что то" не о чём... Так, болтовня пиарная...
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18.06.2021 16:41 Відповісти
Типовий європейський підход у Батьківщини, кацапюра ти репана Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9805
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18.06.2021 17:36 Відповісти
У своє врем"я Юлька підставила зад Путіну за для підлисання газового контракту при якому сперла мільйони державних грошей, так що це типовий підхід типовоЇ шлюхи - забалакати клієнта, а не європейський підхід.
Ще шлюхи ********** спаміть правду про себе... як це ти зробив, кацапюра репана. Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8973
але зі спаму я себе вивів. Тебе ж туди не запхав бо руки об тебе бруднити не бажаю
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18.06.2021 22:27 Відповісти
Как говорил проф. Преображенский
"Олигархи не в доме,
Олигархи в голове..."
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18.06.2021 16:33 Відповісти
Они будут существовать до тех пор, пока мудрый нарид будет продаваться за кило гречки
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18.06.2021 16:37 Відповісти
дать разработать один нормальный закон, который будет бороться не против Иванова, Петрова или Сидорова, а устранять причину возникновения этого явления", - сказал Андрей Николаенко.Источник: https://censor.net/ru/n3272296

=== Не один закон не может остановить это явление, поэтому во всём мире отдельными законами и подзаконными актами, ограничивают аппетиты отдельных ушлых пацанов Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8445
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18.06.2021 16:35 Відповісти
Это верно. Антитрестовское законодательство в США начали внедрять еще с начала ХХ века.
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18.06.2021 16:38 Відповісти
Ой! А 30 років напевно готували цей закон?
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18.06.2021 16:35 Відповісти
Ти за кого голосувало, "ой"? Хоч знаєш, де твоя дільниця виборча?
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18.06.2021 17:39 Відповісти
Напівшановний- я з вами свиней не пас!
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18.06.2021 17:43 Відповісти
Жду-с! Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 1074 Шизофреники юлефобские, где же вы? Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 1074
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18.06.2021 16:36 Відповісти
Пєця, мабуть, бухнув і методичок ще нема.
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18.06.2021 17:39 Відповісти
нужно высушивать болото?втулить гоям целебные грязи нияк? Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9163
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18.06.2021 16:39 Відповісти
Ще одна кацапюра нульова вилізла...
Як там зараз в Чебоксарах?
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18.06.2021 17:41 Відповісти
Головне виконати Вічний закон Державотворення : РОЗДІЛЕННЯ великого капіталу олігархічних кланів-хижаків і Влади !!! Ще 2500років тому мудреці-флософи вивели аксіому: якщо з'єднати в одних руках великий капітал олігархічних кланів і Владу, то це завжди ДОРІВНЮЄ= корупціі = рабству населення = знищення Держави. Цей закон Природи діє незалежно від того виконують його люди ,чи не виконують ! Він просто ДІЄ ! І цю дію руйнації Держави Україна ми з вами наглядаємо 30 років... То може виконаємо Закон?
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18.06.2021 20:50 Відповісти
 
 