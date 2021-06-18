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Новости Политика Украины
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Альтернативный законопроект "Батькивщины" устраняет 3 главные преференции олигархов, - нардеп Николаенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Альтернативный законопроект

Президентский закон о деолигархизации является имитацией, поскольку направлен на конкретные фамилии, а не на причины возникновения олигархической системы. Он не сможет преодолеть это явление, ведь на месте старого олигарха всегда будет появляться новый.

Об этом заявил народный депутат от ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24".

17 июня "Батькивщина" зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект "О честной власти и честной политике". "Олигархами не рождаются, ими становятся в тех условиях, которые построены в стране. Я первый автор законопроекта, и он решает эту проблему. Как образно говорит Саакашвили, нужно высушивать болото ", - сказал Андрей Николаенко.


В частности, законопроект нивелирует три основных бенефита, которые имеют олигархи: монополию, влияние на политику и медиа. В частности, предлагается вернуть  конкурсный отбор председателя Антимонопольного комитета, чтобы этот орган не зависел от президента. "Почему быть олигархом выгоднее, чем просто большим бизнесом? Первое - монопольное положение в той или иной области. И наш закон, в отличие от президентского, четко вносит изменения в антимонопольное законодательство для назначения прозрачных руководителей", - сообщил нардеп.


Чтобы снизить влияние олигархата на политику, законопроект вводит европейский лимит финансирования политических сил, устанавливая допустимый уровень расходов на одного условного избирателя: "Если партия тратит больше, значит она нарушает избирательное законодательство. Соответственно мы уменьшаем необходимость партий обращаться за деньгами к крупному бизнесу. И крупному бизнесмену не интересно будет, потому что депутатов купить нельзя ".


Третий аспект - влияние на медиа. Законопроект ограничивает присутствие политиков и политических сил на экране - не более 30% эфирного времени. Если лимит нарушен, к медиа предлагается применять штрафы, а политическим нарушителям запрещается посещать это СМИ.
По словам Андрея Николаенко, законопроект "О честной власти и честной политике" также предусматривает фиксацию контактов, но  "более разумным способом", чем президентский закон о деолигархизации. В отличие от второго, закон "Батькивщины" предлагает фиксировать контакты не только депутатов или министров, но и самого президента. "И мы не придумываем никакой СНБО, которому не свойственно этим заниматься. У нас есть НАПК и вся эта антикоррупционная вертикаль. У нас есть куча агентств, которые умеют вести реестры и держать их защищенными, которые неподвластны президенту. В случае нарушений со стороны этих органов мы установили штрафные санкции ", - сообщил автор закона.


Он призвал не имитировать борьбу с олигархами, а объединить усилия различных политических сил, предлагать альтернативное видение и создать конкуренцию смыслов - чтобы в финале выработать лучшие решения. "Если посыл президента искренний, а я допускаю, что он искренен, хотя и сомневаюсь, они нас наконец должны услышать и дать разработать один нормальный закон, который будет бороться не против Иванова, Петрова или Сидорова, а устранять причину возникновения этого явления", - сказал Андрей Николаенко.
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Топ комментарии
+5
Это верно. Антитрестовское законодательство в США начали внедрять еще с начала ХХ века.
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18.06.2021 16:38
+3
По сравнению с "Антипорошенковским законом, это хоть что-то"
а не бред сивой ЗЕли
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18.06.2021 16:35
+3
Они будут существовать до тех пор, пока мудрый нарид будет продаваться за кило гречки
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18.06.2021 16:37
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" "Батькивщина" зарегистрировала альтернативный президентскому законопроект "О честной власти и честной политике".Источник: https://censor.net/ru/n3272296
- Развеселили... Альтернативный законопроект "Батькивщины" устраняет 3 главные преференции олигархов, - нардеп Николаенко - Цензор.НЕТ 4659
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18.06.2021 16:33 Ответить
По сравнению с "Антипорошенковским законом, это хоть что-то"
а не бред сивой ЗЕли
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18.06.2021 16:35 Ответить
Это "что то" не о чём... Так, болтовня пиарная...
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18.06.2021 16:41 Ответить
Типовий європейський підход у Батьківщини, кацапюра ти репана Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9805
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18.06.2021 17:36 Ответить
У своє врем"я Юлька підставила зад Путіну за для підлисання газового контракту при якому сперла мільйони державних грошей, так що це типовий підхід типовоЇ шлюхи - забалакати клієнта, а не європейський підхід.
Ще шлюхи ********** спаміть правду про себе... як це ти зробив, кацапюра репана. Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8973
але зі спаму я себе вивів. Тебе ж туди не запхав бо руки об тебе бруднити не бажаю
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18.06.2021 22:27 Ответить
Как говорил проф. Преображенский
"Олигархи не в доме,
Олигархи в голове..."
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18.06.2021 16:33 Ответить
Они будут существовать до тех пор, пока мудрый нарид будет продаваться за кило гречки
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18.06.2021 16:37 Ответить
дать разработать один нормальный закон, который будет бороться не против Иванова, Петрова или Сидорова, а устранять причину возникновения этого явления", - сказал Андрей Николаенко.Источник: https://censor.net/ru/n3272296

=== Не один закон не может остановить это явление, поэтому во всём мире отдельными законами и подзаконными актами, ограничивают аппетиты отдельных ушлых пацанов Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 8445
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18.06.2021 16:35 Ответить
Это верно. Антитрестовское законодательство в США начали внедрять еще с начала ХХ века.
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18.06.2021 16:38 Ответить
Ой! А 30 років напевно готували цей закон?
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18.06.2021 16:35 Ответить
Ти за кого голосувало, "ой"? Хоч знаєш, де твоя дільниця виборча?
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18.06.2021 17:39 Ответить
Напівшановний- я з вами свиней не пас!
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18.06.2021 17:43 Ответить
Жду-с! Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 1074 Шизофреники юлефобские, где же вы? Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 1074
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18.06.2021 16:36 Ответить
Пєця, мабуть, бухнув і методичок ще нема.
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18.06.2021 17:39 Ответить
нужно высушивать болото?втулить гоям целебные грязи нияк? Альтернативний законопроєкт "Батьківщини" усуває 3 головні преференції олігархів, - нардеп Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9163
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18.06.2021 16:39 Ответить
Ще одна кацапюра нульова вилізла...
Як там зараз в Чебоксарах?
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18.06.2021 17:41 Ответить
Головне виконати Вічний закон Державотворення : РОЗДІЛЕННЯ великого капіталу олігархічних кланів-хижаків і Влади !!! Ще 2500років тому мудреці-флософи вивели аксіому: якщо з'єднати в одних руках великий капітал олігархічних кланів і Владу, то це завжди ДОРІВНЮЄ= корупціі = рабству населення = знищення Держави. Цей закон Природи діє незалежно від того виконують його люди ,чи не виконують ! Він просто ДІЄ ! І цю дію руйнації Держави Україна ми з вами наглядаємо 30 років... То може виконаємо Закон?
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18.06.2021 20:50 Ответить
 
 