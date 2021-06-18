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Новини
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Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш"

Данилюк:

Екссекретар РНБО Данилюк вважає, що Зеленський давно міг би ліквідувати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

Свою позицію він висловив у Фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді ОАСК вже міг бути ліквідований не тільки президентським указом, а й фактично. Для цього невідкладний президентський законопроєкт повинен бути розглянутий комітетом ВРУ й ухвалений у першому читанні і в цілому, але щось пішло не так. Епопея триває вже два місяці, а віз і нині там", - пише Данилюк.

Екссекретар РНБО вважає, що за законопроєкти, які дійсно потрібні президенту, "слуги народу" голосують оперативно. А коли йдеться про те, що не обов'язково, "монобільшість вже не та".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков

"Тим часом ходять чутки, що Офіс домовився з ОАСК, і той зараз відпрацьовує потрібні Банковій рішення, про які легко можна буде потім сказати: "Нічого не поробиш, ми ж його вже ліквідували". Скільки тут правди - не знаю, але в таку кількість збігів я вже давно не вірю", - додав Данилюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження НАЗА, згідно з яким Шмигаль повинен був скасувати призначення Вітренка главою "Нафтогазу".

Данилюк: Президент думає: Не рубай ОАСК, на якому сидиш 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Данилюк Олександр (911) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+16
з чого Данилюк взяв, що віслюк взагалі думає?
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18.06.2021 21:34
+15
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5034
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18.06.2021 21:40
+13
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5788
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18.06.2021 21:36
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з чого Данилюк взяв, що віслюк взагалі думає?
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18.06.2021 21:34 Відповісти
і дійсно!
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18.06.2021 21:38 Відповісти
* * *
Майте повагу до президента!
Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
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18.06.2021 21:59 Відповісти
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18.06.2021 22:02 Відповісти
Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш" - Цензор.НЕТ 9041
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18.06.2021 22:24 Відповісти
)))))
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18.06.2021 22:58 Відповісти
А откуда вы взяли , что данилюк сам умеет думать
Думающий человек никогда бы не поддержал кандидата в президенты осла Оманского , чтобы через какое то время понять , что из себя на самом деле представляет зе
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19.06.2021 00:26 Відповісти
людина, яка має три вищі освіти і володіє 5 мовами не вміє думати?
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19.06.2021 07:37 Відповісти
этот тот идиот, который обвинял Турчинова и Порошенко, что они лично выносили ТВ-плазмы из здания РНБОУ.. а потом когда разобрались, он даже не извинился в тупой лжи..
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18.06.2021 21:35 Відповісти
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5788
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18.06.2021 21:36 Відповісти
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5034
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18.06.2021 21:40 Відповісти
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18.06.2021 21:52 Відповісти
Ага, а Данилюк тащивший Зеленского в кресло, весь в белом. А сидел бы ДанилЮК, как и прежде в СНБО, первым бы и пребежал к Зеленскому с вариантами, "как можно подольше не ставить вопрос об ликвидации ОАСК".
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18.06.2021 21:42 Відповісти
Зеля не на суку сидит.. Пока. Но сидеть придется
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18.06.2021 21:42 Відповісти
Або висіти
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18.06.2021 21:46 Відповісти
за мошонку. бо наявність яєць в сцикуна викликає багато питань.
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18.06.2021 21:49 Відповісти
стер об піаніни ???? )))))
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18.06.2021 21:56 Відповісти
Порох кришку піаніно випадково закрив.
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18.06.2021 22:00 Відповісти
Данілюк, хоч ти й виявився найрозумнішим з зелених дегенератів, бо втік першим. Проте ти ніколи не відмиєшся від того зеленого лайна у котре вліз за власним бажанням.
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18.06.2021 21:48 Відповісти
Вангую: навіть після своєї де-юре ліквідації весь персонал ОАСК опиниться в потрібному уродам суді, і знову "рішатиме" де-факто.
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18.06.2021 21:49 Відповісти
краткость - сестра таланта ! )))
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18.06.2021 21:57 Відповісти
не дума шо надо так говорить. просто он страну представляет... б*же, я не знаю велик ли Микрон, но наша Зеля с ним как-то гармонично смотрелась, плюс Нотр дамн сгорел
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18.06.2021 22:21 Відповісти
И да, нам никто ничего не должен, нашим олигархам Украина вообще побоку
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18.06.2021 22:05 Відповісти
президент думает....
Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш" - Цензор.НЕТ 6152
так и петухи тоже думают, но потом мы кушаем борщ и сремся с кацапами по поводу шо борщ это не русские "щи с брюквой" или как там они назвали - суп рссукий или чет такое?
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18.06.2021 22:18 Відповісти
Данилюк витрачає час на обгрунтування дій зе?! Зрозуміти дії дурня може тільки дурень.
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18.06.2021 22:20 Відповісти
А що це данилюк так активізувався? Він скоро Лероса переплюне в своїх версіях і припущеннях.
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18.06.2021 22:55 Відповісти
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева., Ермака.
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18.06.2021 23:30 Відповісти
 
 