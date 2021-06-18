Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш"
Екссекретар РНБО Данилюк вважає, що Зеленський давно міг би ліквідувати скандальний Окружний адмінсуд Києва.
Свою позицію він висловив у Фейсбуці , інформує Цензор.НЕТ.
"Насправді ОАСК вже міг бути ліквідований не тільки президентським указом, а й фактично. Для цього невідкладний президентський законопроєкт повинен бути розглянутий комітетом ВРУ й ухвалений у першому читанні і в цілому, але щось пішло не так. Епопея триває вже два місяці, а віз і нині там", - пише Данилюк.
Екссекретар РНБО вважає, що за законопроєкти, які дійсно потрібні президенту, "слуги народу" голосують оперативно. А коли йдеться про те, що не обов'язково, "монобільшість вже не та".
"Тим часом ходять чутки, що Офіс домовився з ОАСК, і той зараз відпрацьовує потрібні Банковій рішення, про які легко можна буде потім сказати: "Нічого не поробиш, ми ж його вже ліквідували". Скільки тут правди - не знаю, але в таку кількість збігів я вже давно не вірю", - додав Данилюк.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження НАЗА, згідно з яким Шмигаль повинен був скасувати призначення Вітренка главою "Нафтогазу".
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Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
Думающий человек никогда бы не поддержал кандидата в президенты осла Оманского , чтобы через какое то время понять , что из себя на самом деле представляет зе
так и петухи тоже думают, но потом мы кушаем борщ и сремся с кацапами по поводу шо борщ это не русские "щи с брюквой" или как там они назвали - суп рссукий или чет такое?