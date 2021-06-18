Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь"
Экс-секретарь СНБО Данилюк считает, что Зеленский давно мог бы ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева.
Свою позицию он выразил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле ОАСК уже мог быть ликвидирован не только президентским указом, но и фактически. Для этого неотложный президентский законопроект должен быть рассмотрен комитетом ВРУ и принят в первом чтении и в целом, но что-то пошло не так. Эпопея продолжается уже два месяца, а воз и ныне там", - пишет Данилюк.
Экс-секретарь СНБО считает, что за законопроекты, которые действительно нужны президенту, "слуги народа" голосуют оперативно. А когда речь заходит о том, что не очень нужно, "монобольшинство уже не то".
"Тем временем ходят слухи, что Офис договорился с ОАСК, и тот сейчас отрабатывает нужные Банковой решения, о которых легко можно будет потом сказать: "Ничего не поделаешь, мы же его уже ликвидировали". Сколько здесь правды - не знаю, но в такое количество совпадений я уже давно не верю", - добавил Данилюк.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК, согласно которому Шмыгаль должен был отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза".
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Майте повагу до президента!
Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
Думающий человек никогда бы не поддержал кандидата в президенты осла Оманского , чтобы через какое то время понять , что из себя на самом деле представляет зе
так и петухи тоже думают, но потом мы кушаем борщ и сремся с кацапами по поводу шо борщ это не русские "щи с брюквой" или как там они назвали - суп рссукий или чет такое?