РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13710 посетителей онлайн
Новости
4 715 28

Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь"

Данилюк:

Экс-секретарь СНБО Данилюк считает, что Зеленский давно мог бы ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева.

Свою позицию он выразил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле ОАСК уже мог быть ликвидирован не только президентским указом, но и фактически. Для этого неотложный президентский законопроект должен быть рассмотрен комитетом ВРУ и принят в первом чтении и в целом, но что-то пошло не так. Эпопея продолжается уже два месяца, а воз и ныне там", - пишет Данилюк.

Экс-секретарь СНБО считает, что за законопроекты, которые действительно нужны президенту, "слуги народа" голосуют оперативно. А когда речь заходит о том, что не очень нужно, "монобольшинство уже не то".

Читайте: ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля

"Тем временем ходят слухи, что Офис договорился с ОАСК, и тот сейчас отрабатывает нужные Банковой решения, о которых легко можно будет потом сказать: "Ничего не поделаешь, мы же его уже ликвидировали". Сколько здесь правды - не знаю, но в такое количество совпадений я уже давно не верю", - добавил Данилюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 июня Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК, согласно которому Шмыгаль должен был отменить назначение Витренко главой "Нафтогаза".

Также читайте: Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков

Данилюк: Президент думает: Не руби ОАСК, на котором сидишь 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) Данилюк Александр (469) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
з чого Данилюк взяв, що віслюк взагалі думає?
показать весь комментарий
18.06.2021 21:34
+15
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
18.06.2021 21:40
+13
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5788
показать весь комментарий
18.06.2021 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
з чого Данилюк взяв, що віслюк взагалі думає?
показать весь комментарий
18.06.2021 21:34 Ответить
і дійсно!
показать весь комментарий
18.06.2021 21:38 Ответить
* * *
Майте повагу до президента!
Не "зелене сцикло", а "грін пісь".
показать весь комментарий
18.06.2021 21:59 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2021 22:02 Ответить
Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш" - Цензор.НЕТ 9041
показать весь комментарий
18.06.2021 22:24 Ответить
)))))
показать весь комментарий
18.06.2021 22:58 Ответить
А откуда вы взяли , что данилюк сам умеет думать
Думающий человек никогда бы не поддержал кандидата в президенты осла Оманского , чтобы через какое то время понять , что из себя на самом деле представляет зе
показать весь комментарий
19.06.2021 00:26 Ответить
людина, яка має три вищі освіти і володіє 5 мовами не вміє думати?
показать весь комментарий
19.06.2021 07:37 Ответить
этот тот идиот, который обвинял Турчинова и Порошенко, что они лично выносили ТВ-плазмы из здания РНБОУ.. а потом когда разобрались, он даже не извинился в тупой лжи..
показать весь комментарий
18.06.2021 21:35 Ответить
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5788
показать весь комментарий
18.06.2021 21:36 Ответить
Данилюк: "Президент думает: "Не руби ОАСК, на котором сидишь" - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
18.06.2021 21:40 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2021 21:52 Ответить
Ага, а Данилюк тащивший Зеленского в кресло, весь в белом. А сидел бы ДанилЮК, как и прежде в СНБО, первым бы и пребежал к Зеленскому с вариантами, "как можно подольше не ставить вопрос об ликвидации ОАСК".
показать весь комментарий
18.06.2021 21:42 Ответить
Зеля не на суку сидит.. Пока. Но сидеть придется
показать весь комментарий
18.06.2021 21:42 Ответить
Або висіти
показать весь комментарий
18.06.2021 21:46 Ответить
за мошонку. бо наявність яєць в сцикуна викликає багато питань.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:49 Ответить
стер об піаніни ???? )))))
показать весь комментарий
18.06.2021 21:56 Ответить
Порох кришку піаніно випадково закрив.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:00 Ответить
Данілюк, хоч ти й виявився найрозумнішим з зелених дегенератів, бо втік першим. Проте ти ніколи не відмиєшся від того зеленого лайна у котре вліз за власним бажанням.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:48 Ответить
Вангую: навіть після своєї де-юре ліквідації весь персонал ОАСК опиниться в потрібному уродам суді, і знову "рішатиме" де-факто.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:49 Ответить
краткость - сестра таланта ! )))
показать весь комментарий
18.06.2021 21:57 Ответить
не дума шо надо так говорить. просто он страну представляет... б*же, я не знаю велик ли Микрон, но наша Зеля с ним как-то гармонично смотрелась, плюс Нотр дамн сгорел
показать весь комментарий
18.06.2021 22:21 Ответить
И да, нам никто ничего не должен, нашим олигархам Украина вообще побоку
показать весь комментарий
18.06.2021 22:05 Ответить
президент думает....
Данилюк: "Президент думає: "Не рубай ОАСК, на якому сидиш" - Цензор.НЕТ 6152
так и петухи тоже думают, но потом мы кушаем борщ и сремся с кацапами по поводу шо борщ это не русские "щи с брюквой" или как там они назвали - суп рссукий или чет такое?
показать весь комментарий
18.06.2021 22:18 Ответить
Данилюк витрачає час на обгрунтування дій зе?! Зрозуміти дії дурня може тільки дурень.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:20 Ответить
А що це данилюк так активізувався? Він скоро Лероса переплюне в своїх версіях і припущеннях.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:55 Ответить
Задержанный за взятку в 160 тысяч долларов заместитель председателя Черниговской ОГА Анны Коваленко (жена Хомчака) сдал всю схему передачи денег вплоть до министра развития громад Алексея Чернышева. Теперь у Авакова компромат и на Коваленко, Хомчака, Чернышева., Ермака.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:30 Ответить
 
 