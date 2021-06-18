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Новости Политика Украины
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НАПК (1162) Окружной админсуд Киева (388) Шмыгаль Денис (2330)

ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска, которое поступило 17 июня в ОАСК от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК. Суд постановил - заявление об обеспечении административного иска - удовлетворить, а именно: приостановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Нацагентству", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер его обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановление нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца.

В то же время, в суде отмечают, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Автор: Богдан Гуньковський
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А викажете ОАСК треба ліквідовувати. Як же без нього?!
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18.06.2021 14:00 Ответить
Ну поторгуються з Шмигалем і потім винесуть "правилльне" рішення.
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18.06.2021 14:03 Ответить
А при чем тут "Шмыгаль"? Шмыгаль-это просто чувак с шариковой ручкой, с ним никто торговаться и не собирается. Торговаться будет Бубочка с МВФ. "Дайте денех, а то Витренку не уволим!" Вот и весь торг.
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18.06.2021 15:27 Ответить
Пригодился суддя Вовк и Зеленскому
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18.06.2021 14:02 Ответить
Ну так!
А для чего ж еще зелень тянет с ликвидацией этой пародии на суд!
Кнут и пряник!
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18.06.2021 14:02 Ответить
Негайно звільнити Олега Татарова - заступника голови офісу президента Зеленського..Тільки що петиція набрала необхідні 25000 голосів..
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18.06.2021 14:19 Ответить
Клал Зеля на эту петицию с пробором.
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18.06.2021 14:26 Ответить
Чем бы дитя не тишилось.. Да плевать с вышки Зеленскому на все эти петиции, это ж не с Порошенкой воюют все олигархические каналы и прикормленные журналисты. Скажет по видосику, как и в случае с Богданом-"это была шутка", и делов то. Завтра же все забудут.
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18.06.2021 15:31 Ответить
будуть розглядати доти, допоки закон в Раді голосуватимуть.
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18.06.2021 17:03 Ответить
 
 