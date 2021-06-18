ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля

Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска, которое поступило 17 июня в ОАСК от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК. Суд постановил - заявление об обеспечении административного иска - удовлетворить, а именно: приостановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Нацагентству", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер его обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановление нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца.

В то же время, в суде отмечают, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.