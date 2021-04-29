Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба "Нафтогаза"
Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.
"Он отметил, что, несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович (Коболев. - Ред.) намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не будут влиять на работу Группы", - следует из сообщения.
Кроме этого, отмечается, что Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций Группы "Нафтогаз" максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы.
"Главное, о чем я вас прошу - сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы "Нафтогаз". Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось" - процитировала пресс-служба "Нафтогаза" Коболева.
Он также отметил, что подписал вчера последнее решение в качестве председателя правления - о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе и назвал "Нафтогаз" лучшей командой.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.
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https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
Коболев сегодня общался по телефону с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом. Люнгман просил его пока не оспаривать решение Кабинета министров в украинских судах.
А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
Стільки років нас оббирав через тарифи на газ!!!
А то взяли і відпустили просто. А нам що з того ?
Хто поверне нам різницю у вртості газу ?
В середньому на одного - це 40 000 000 грн. на рік.
Це при керівництві Андрія К.
Це при тому, що Нафтогаз нічого не виробляє а просто робить націнку.
Під час війни здирати з нас останнє, а самим так жирувати - недопустимо.