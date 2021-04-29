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Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба "Нафтогаза"

Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Он отметил, что, несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович (Коболев. - Ред.) намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не будут влиять на работу Группы", - следует из сообщения.

Кроме этого, отмечается, что Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций Группы "Нафтогаз" максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы.

"Главное, о чем я вас прошу - сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы "Нафтогаз". Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось" - процитировала пресс-служба "Нафтогаза" Коболева.

Читайте также: "Слуга народа" Корниенко о влиянии увольнения Коболева на сотрудничество с МВФ: Нужно успокоить партнеров - мы не собираемся существенно менять курс

Он также отметил, что подписал вчера последнее решение в качестве председателя правления - о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе и назвал "Нафтогаз" лучшей командой.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано

Автор: 

Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458)


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Топ комментарии
+6
Це якось виправдовує Коболєва та решту топ-чиновників"Нафтогазу"?
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29.04.2021 14:03
+5
Так, гарна динаміка у вас була останнього року:
https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
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29.04.2021 13:59
+4
"Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении".

А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
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29.04.2021 14:20
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Мало ?
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29.04.2021 13:57 Ответить
І почнуться суди-пересуди.
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29.04.2021 13:58 Ответить
Так, гарна динаміка у вас була останнього року:
https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
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29.04.2021 13:59 Ответить
Так и зелечмо тоже в два раза увеличило свои расходы.
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29.04.2021 14:01 Ответить
Це якось виправдовує Коболєва та решту топ-чиновників"Нафтогазу"?
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29.04.2021 14:03 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.

Коболев сегодня общался по телефону с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом. Люнгман просил его пока не оспаривать решение Кабинета министров в украинских судах.
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29.04.2021 14:20 Ответить
Кстати, процедура увольнения была нарушена, поэтому легко восстановится в должности. Хотя какая разница, когда президент страны - *******.
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29.04.2021 13:59 Ответить
а років так через 2-3...- при зміні влади, він поділиться із якимось честним суддею....- і отримае від України - а значить із наших кишень..., пару десятків лямів, компенсації....- отакий буде фінал....
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29.04.2021 14:01 Ответить
А что мешает зебилам уволить коболиху по процедуре, а не по-беспределу?
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29.04.2021 14:02 Ответить
а что мешало другим ( в свое время) - не нарушать законы.....
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29.04.2021 14:08 Ответить
докази порушень є? Нема? Два роки вже шукаєте, і все ніяк? Імпотенти ЗЕбільні
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29.04.2021 14:13 Ответить
агов - полегше....- я ж не по методичці- я "свободный художник".... - чи добродій хоче мені акцептувати про те що вся наша влада за останні 30-ть років не порушувала Закони....
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29.04.2021 14:20 Ответить
Давай, - дави зеленую гниду!
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29.04.2021 14:04 Ответить
Правильно, подать в суд за безосновательный разрыв контракта и отсудить все причитающееся бабло за конртрактных 4 года. это сотни миллионов... хоть это будет и за нас счет, но других методов влияния на Зеленых чмырей пока не видно.
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29.04.2021 14:09 Ответить
"Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении".

А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
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29.04.2021 14:20 Ответить
Кстати,государство Украина вполне может вчинить иск к дожностным лицам по поводу незаконного решения кабмина после решения суда о незаконности.Была бы хорошая наука оборзевшим позеленевшим.
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29.04.2021 14:23 Ответить
"Лавры" Пискуна покоя не дают
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29.04.2021 14:27 Ответить
Про закон згадав підсвинник. Ви його давно вже знищили закону в Україні нема ніякого.
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29.04.2021 14:34 Ответить
не накушался.... блииин бегом до мамы в америку пока не отняли всё
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29.04.2021 14:36 Ответить
Конфіскація і грати - це було б доречно.
Стільки років нас оббирав через тарифи на газ!!!
А то взяли і відпустили просто. А нам що з того ?
Хто поверне нам різницю у вртості газу ?
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29.04.2021 14:47 Ответить
Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1492 Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?
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29.04.2021 14:51 Ответить
Відповідно фінзвіту на виплату зарплат і премій в 2020 році вищому управлінському персоналу Нафтогаз витратив 671,58 млн. грн для 5 членів правління і 12 директорів напрямків.

В середньому на одного - це 40 000 000 грн. на рік.

Це при керівництві Андрія К.

Це при тому, що Нафтогаз нічого не виробляє а просто робить націнку.
Під час війни здирати з нас останнє, а самим так жирувати - недопустимо.
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29.04.2021 14:59 Ответить
Кобалева судить надо за убытки в 80 милиардов,что он сотварил с подельниками в 2020 году!!!Как по мне - это диверсия против Украина в воееное время!Такое прибыльное предприятие не может быть убыточным.Значит Нафтогаз банкротят искуственно.Пусть кобалев убытки,что он сделал нафтогазу и Украине,возмещает из своих высоких зарплат!Тоже самое с Укрзализныцей.Тоже отрасль банкротят!Зеленский должен всех пересажать и навести порядок в стране!
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29.04.2021 16:05 Ответить
а как же уйду по тихому передам ключи от кабинета ???
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29.04.2021 17:45 Ответить
Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5119
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29.04.2021 17:58 Ответить
 
 