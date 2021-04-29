Коболев намерен обжаловать свое увольнение, - пресс-служба "Нафтогаза"

Экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Он отметил, что, несмотря на манипулятивность вчерашних кадровых решений Кабинета министров Украины, они вступили в силу. Андрей Владимирович (Коболев. - Ред.) намерен обжаловать свое увольнение, однако подчеркнул, что эти процессы не будут влиять на работу Группы", - следует из сообщения.

Кроме этого, отмечается, что Коболев попросил правление и директоров дивизионов и функций Группы "Нафтогаз" максимально сохранить высокие стандарты работы и продолжить начатые проекты и инициативы.

"Главное, о чем я вас прошу - сохранить ту динамику работы, которая была у нас в течение последнего года, и реализовать базовые решения, которые были приняты, чтобы обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы "Нафтогаз". Важно, чтобы максимально сохранилась команда, которая способна продолжить работу и воплотить в жизнь все, что планировалось" - процитировала пресс-служба "Нафтогаза" Коболева.

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Он также отметил, что подписал вчера последнее решение в качестве председателя правления - о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе и назвал "Нафтогаз" лучшей командой.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

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