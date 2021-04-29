Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу"
Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв має намір оскаржити в суді рішення Кабміну про його звільнення.
Про це йдеться в заяві пресслужби "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.
"Він зазначив, що попри маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович (Коболєв. - Ред.) має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу Групи", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, зазначається, що Коболєв попросив правління і директорів дивізіонів і функцій Групи "Нафтогаз" максимально зберегти високі стандарти роботи і продовжити розпочаті проєкти та ініціативи.
"Головне, про що я вас прошу – зберегти ту динаміку роботи, яка була у нас протягом останнього року, і реалізувати базові рішення, які були прийняті, аби забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи Нафтогаз". Важливо, щоб максимально збереглася команда, яка здатна продовжити роботу і втілити в життя все, що планувалося", - процитувала пресслужба "Нафтогазу" Коболєва.
Він також повідомив, що підписав вчора останнє рішення як голова правління – щодо початку сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі і назвав "Нафтогаз" найкращою командою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Рада сьогодні призначила Галущенко міністром енергетики.
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https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.
Коболев сегодня общался по телефону с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом. Люнгман просил его пока не оспаривать решение Кабинета министров в украинских судах.
А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
Стільки років нас оббирав через тарифи на газ!!!
А то взяли і відпустили просто. А нам що з того ?
Хто поверне нам різницю у вртості газу ?
В середньому на одного - це 40 000 000 грн. на рік.
Це при керівництві Андрія К.
Це при тому, що Нафтогаз нічого не виробляє а просто робить націнку.
Під час війни здирати з нас останнє, а самим так жирувати - недопустимо.