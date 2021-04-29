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Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу"

Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба

Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв має намір оскаржити в суді рішення Кабміну про його звільнення.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Він зазначив, що попри маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович (Коболєв. - Ред.) має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу Групи", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що Коболєв попросив правління і директорів дивізіонів і функцій Групи "Нафтогаз" максимально зберегти високі стандарти роботи і продовжити розпочаті проєкти та ініціативи.

"Головне, про що я вас прошу – зберегти ту динаміку роботи, яка була у нас протягом останнього року, і реалізувати базові рішення, які були прийняті, аби забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи Нафтогаз". Важливо, щоб максимально збереглася команда, яка здатна продовжити роботу і втілити в життя все, що планувалося", - процитувала пресслужба "Нафтогазу" Коболєва.

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Він також повідомив, що підписав вчора останнє рішення як голова правління – щодо початку сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі і назвав "Нафтогаз" найкращою командою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенко міністром енергетики.

Автор: 

Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822)


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Топ коментарі
+6
Це якось виправдовує Коболєва та решту топ-чиновників"Нафтогазу"?
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29.04.2021 14:03
+5
Так, гарна динаміка у вас була останнього року:
https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
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29.04.2021 13:59
+4
"Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении".

А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
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29.04.2021 14:20
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29.04.2021 13:57 Відповісти
І почнуться суди-пересуди.
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29.04.2021 13:58 Відповісти
Так, гарна динаміка у вас була останнього року:
https://lb.ua/economics/2021/04/28/483537_naftogaz_udvichi_zbilshiv_vitrati.html "Нафтогаз" удвічі збільшив витрати на зарплати та премії керівництву в 2020 році
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29.04.2021 13:59 Відповісти
Так и зелечмо тоже в два раза увеличило свои расходы.
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29.04.2021 14:01 Відповісти
Це якось виправдовує Коболєва та решту топ-чиновників"Нафтогазу"?
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29.04.2021 14:03 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Стартером увольнения Коболева с должности главы "Нефтегаза" стало его заявление о возможном отказе от закупки и закачки в хранилища запасов газа. Дело в том, что вокруг этого вопроса кормится огромное количество связанных с Зеленским структур. Закупленный по "летним " (более низким ) ценам газ, зимой продается населению на 30-60% дороже закупки принося огромные прибыли.

Коболев сегодня общался по телефону с постоянным представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом. Люнгман просил его пока не оспаривать решение Кабинета министров в украинских судах.
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29.04.2021 14:20 Відповісти
Кстати, процедура увольнения была нарушена, поэтому легко восстановится в должности. Хотя какая разница, когда президент страны - *******.
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29.04.2021 13:59 Відповісти
а років так через 2-3...- при зміні влади, він поділиться із якимось честним суддею....- і отримае від України - а значить із наших кишень..., пару десятків лямів, компенсації....- отакий буде фінал....
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29.04.2021 14:01 Відповісти
А что мешает зебилам уволить коболиху по процедуре, а не по-беспределу?
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29.04.2021 14:02 Відповісти
а что мешало другим ( в свое время) - не нарушать законы.....
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29.04.2021 14:08 Відповісти
докази порушень є? Нема? Два роки вже шукаєте, і все ніяк? Імпотенти ЗЕбільні
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29.04.2021 14:13 Відповісти
агов - полегше....- я ж не по методичці- я "свободный художник".... - чи добродій хоче мені акцептувати про те що вся наша влада за останні 30-ть років не порушувала Закони....
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29.04.2021 14:20 Відповісти
Давай, - дави зеленую гниду!
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29.04.2021 14:04 Відповісти
Правильно, подать в суд за безосновательный разрыв контракта и отсудить все причитающееся бабло за конртрактных 4 года. это сотни миллионов... хоть это будет и за нас счет, но других методов влияния на Зеленых чмырей пока не видно.
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29.04.2021 14:09 Відповісти
"Андрей Коболев намерен оспорить в суде решение Кабмина о его увольнении".

А как же его предыдущее заявление: - https://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabinetahttps://censor.net/ru/news/3262758/kobolev_o_svoem_uvolnenii_ne_nameren_ustraivat_tsirk_ostavlyayu_vitrenko_klyuchi_ot_kabineta
Вот с этого цирк как раз и начинается.
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29.04.2021 14:20 Відповісти
Кстати,государство Украина вполне может вчинить иск к дожностным лицам по поводу незаконного решения кабмина после решения суда о незаконности.Была бы хорошая наука оборзевшим позеленевшим.
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29.04.2021 14:23 Відповісти
"Лавры" Пискуна покоя не дают
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29.04.2021 14:27 Відповісти
Про закон згадав підсвинник. Ви його давно вже знищили закону в Україні нема ніякого.
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29.04.2021 14:34 Відповісти
не накушался.... блииин бегом до мамы в америку пока не отняли всё
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29.04.2021 14:36 Відповісти
Конфіскація і грати - це було б доречно.
Стільки років нас оббирав через тарифи на газ!!!
А то взяли і відпустили просто. А нам що з того ?
Хто поверне нам різницю у вртості газу ?
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29.04.2021 14:47 Відповісти
Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1492 Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?
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29.04.2021 14:51 Відповісти
Відповідно фінзвіту на виплату зарплат і премій в 2020 році вищому управлінському персоналу Нафтогаз витратив 671,58 млн. грн для 5 членів правління і 12 директорів напрямків.

В середньому на одного - це 40 000 000 грн. на рік.

Це при керівництві Андрія К.

Це при тому, що Нафтогаз нічого не виробляє а просто робить націнку.
Під час війни здирати з нас останнє, а самим так жирувати - недопустимо.
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29.04.2021 14:59 Відповісти
Кобалева судить надо за убытки в 80 милиардов,что он сотварил с подельниками в 2020 году!!!Как по мне - это диверсия против Украина в воееное время!Такое прибыльное предприятие не может быть убыточным.Значит Нафтогаз банкротят искуственно.Пусть кобалев убытки,что он сделал нафтогазу и Украине,возмещает из своих высоких зарплат!Тоже самое с Укрзализныцей.Тоже отрасль банкротят!Зеленский должен всех пересажать и навести порядок в стране!
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29.04.2021 16:05 Відповісти
а как же уйду по тихому передам ключи от кабинета ???
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29.04.2021 17:45 Відповісти
Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5119
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29.04.2021 17:58 Відповісти
 
 