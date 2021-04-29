Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, - пресслужба "Нафтогазу"

Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв має намір оскаржити в суді рішення Кабміну про його звільнення.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Він зазначив, що попри маніпулятивність вчорашніх кадрових рішень Кабінету Міністрів України, вони набули чинності. Андрій Володимирович (Коболєв. - Ред.) має намір оскаржувати своє звільнення, проте підкреслив, що ці процеси жодним чином не вплинуть на роботу Групи", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що Коболєв попросив правління і директорів дивізіонів і функцій Групи "Нафтогаз" максимально зберегти високі стандарти роботи і продовжити розпочаті проєкти та ініціативи.

"Головне, про що я вас прошу – зберегти ту динаміку роботи, яка була у нас протягом останнього року, і реалізувати базові рішення, які були прийняті, аби забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи Нафтогаз". Важливо, щоб максимально збереглася команда, яка здатна продовжити роботу і втілити в життя все, що планувалося", - процитувала пресслужба "Нафтогазу" Коболєва.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про вплив звільнення Коболєва на співпрацю з МВФ: Потрібно заспокоїти партнерів - ми не збираємося суттєво змінювати курс

Він також повідомив, що підписав вчора останнє рішення як голова правління – щодо початку сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі і назвав "Нафтогаз" найкращою командою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав. Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада сьогодні призначила Галущенко міністром енергетики.