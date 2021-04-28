Витренко назначили главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики
Кабинет Министров назначил Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.
Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
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І знову преміщення ліжок в борделі, як і зі степановим- ляшко. Імітація бурхливої діяльності.
Після того, як по команді ВАЗеленського вони відкликали позови ще на млрдів 20 доларів, мені вже не було чого радіти.
Як показало життя, справа не в вітренках- коболевих, а в президентах, які дають їм команду захищати чи здавати інтереси України.
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ
Да, зебанутые?
- Только жопой на ограду!
І нікому стати на перешкоді інтересам олігархів. Народ? Ним керують за допомогою пульта телевізора. Громадські активісти? Які - Найєм з Лещенком? Може, Єгорка Соболєв, який хоробро з Семенченком валив Порошенка, але відразу забився в нірку, коли Семенченка ЗЕлені посадили? Всі інші активіЗти, від Шабуніна до Бігуса, які зробили зелених владою?
Народ обрав цю владу - за якої топ-олігархи багатіють у 1,5-2,7 рази за рік. Якої демократії вам ще треба? По-друге, я вважаю що Коболєв сам зробив все необхідне для своєї відставки. Якщо сідаєш грати в карти з чортом - не дивуйся, що програєш все: і гроші, і майно, і цноту, і добре ім'я. Коболєв після відставки Порошенка спробував гратися у технократа (не він один, до речі) - його паімєлі. І він сам в цьому винний. Бо це Коболєв перелічував кошти "Нафтогазу" аби приховати діру в бюджеті, що виникла через неймовірно "ефективне" господарювання ЗЕлених. Це за Коболєва "Нафтогаз", який у 2018 р. мав прибуток у 13,6 мільярдів грн., 2020 рік завершив зі збитком у 20 мільярдів грн. Такого ніколи не сталося б якби навколо "Нафтогазу" не відновилися десятки цікавих схем, що працювали при Януковичу, але вимерли при Порошенку. Очевидно, Коболєв ними хотів купити лояльність влади - купив відставку. Нафіга комусь Коболєв що грається в "незалежність "Нафтогазу", якщо можна просто посадити там людину, яка влаштує всіх?! Повторюю те, що писав сотню разів. І прибутковість "Нафтогазу" (та інших держкомпаній) і виграний у Стокгольмі суд з Газпромом були заслугою не Коболєва! Вони були заслугою Порошенка, який стояв над ними всіма з батогом і примушував їх працювати як менеджмент на вельми прибутковому "Рошені". Впливав через президентські повноваження, через фракцію у ВР, через кума-генпрокурора, чорт забирай. Не завжди гарно вигладало? Зате ця система працювала і давала результат. "Нафтогаз" приносив Україні прибуток. А нині... Не переймайтеся через Коболєва - він точно в житті не пропаде. Те що мусило статися - сталося. І ще станеться. Переймайтеся тим, аби донести от все це пересічним громадянам. Аби коли припече (а це скоро) ви могли б їм казати: "Ми попереджали". Це сильно промиває мозки.
Д.Калинчук (Вовнянко)
(с) ТК Печерский холм.
Задача Витренко - и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
Шмыгаль по команде Зеленского уволил Коболева с должности главы «Нефтегаза» и назначил на его место Витренко.
Эту свежую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk привел в Фейсбуке полчаса назад и прокомментировал ее политолог Дмитрий Корнейчук.
Это подтверждает то, о чем я говорил с 2019 года.
Во-первых, ответственность за многократное повышение тарифов на газ для украинцев несет персонально Зеленский. Поскольку у него с 2019 года были все возможности уволить Коболева и назначить человека, который не повышал бы тарифы людям.
Поэтому драконовские тарифы для людей санкционировал лично Зеленский.
Во-вторых, Витренко оправлен Зеленским в «Нефтегаз», чтобы Зе сел на газовые коррупционные потоки, которые проходят через госмонополию. Мало того, задача Витренко и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
В-третьих, за Коболевым, который грабил тарифами людей при двух президентах, никогда не стояли никакие американцы, которые якобы требовали его постоянно оставлять на должности. Просто руками Коболева нас грабили и Порошенко, и его политический «сынок» Зеленский.
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Нет, вполне возможно, что Витренко в ближайшее время - по поручению Зеленского - даже немного снизит объявленные недавно цены на газ (хотя бы временно). Поскольку власть увидела гневную реакцию на них украинцев.
А ещё вчера Коболев хвастался о том,что к лету выдавит из Нафтогаз Украины Козломойскага. Не срослось. Вообще.
А теперь задайте себе вопрос,кто купит у государства ПриватБанк.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1387399450012827648 34 мин
Увольнение Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение Втренко вместо него с дикими нарушениями процедуры и законов - это выведение "Нафтогаза" в зону юридического кризиса, когда любое его решение может быть легко оспорено.
Это дестабилизация работы украинского транспортера газа перед самым решением по "Северному потоку-2"
В.Рождаєв
Але ж для зеленої , злочинноі влади , все зійде з рук , які гребуть наші гроші , мілліардами !!
Источник: https://biz.censor.net/n3262337
Зато у них самые крутые менеджеры.
люди не скоти ! Блазня - геть !
Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:- можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;
- можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва - це радість для російського "Газпрому".
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза, и у Газпрома. Да вообще у всех.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html
На тижні небайдужі та сміливі люди розкопали схему пограбунку надр. Виявляється по Україні ціла сітка нелегальних незаконніх місць видобування , при чому - без документів як виявилося, без будов, навіть серед поля без парканів. Просто стоїть видобувна установка , два продажні бидла сидять на рації і як що що, - через хвилину прибувають аваківські мусори і без усяких протоколів та пояснень погрожують фізичною розправою. Тільки по газу таких точок розкрадання - більше 200. Тобто..Через Україну з кацапської підорасії йде газ на Европу. І тут ще одне викриття за яке можуть вбити: Розслідувачі виявили що за певний період у Европу було прокачано 122 млрд. кубів газу. Але по фіксації на заході газу у нашу трубу за цей же період зафіксовано 44 млрд кубів з кацапії...Уппс...Чий газ - решта?? Тобто - тепер зрозуміло чому всі "діячі" ,білі та пухнасті рвалися по перше до влади а по друге - до газових схем...Тимошенко, Порошенко, Аваков, Бойко, Фірташ, Новінський, Коломойський, Ахметов, Петуховичі, Половина БПП та партії ригів у сраці..Бо - ось вони прибутки з повітря та вілли по Іспаніям, Італіям та мільйонні статки в долларах...і це тільки частина з усіх інших крадіжок. Тобто - зрозуміло чому за депутатство та посади - тупе бандитське бидло сплачує дикі кошти ..Мабуть щоб "писати для сірих українців правильні справедливі закони"...Так? І от виходить по розрахункам що Україна таки видобуває 20 і більше млрд кубів газу ,якого "не розвідано і немає" при потребі населення на сьогодні - 9,7 млрд. куб. А далі ще газові прокладки продають наш газ нам ,але вже розведений та з надбавкою "за труд у поті чола" громадянина кобельйоба - у 556%...Супер. Решта незаконного видобутку качається у Европу разом з кацапським ( і кацапи скоріше всього за схему ще отримують відкат щоб мовчали по цифрам) і кошти такого видобутку йдуть у кишені олігархів, кацапам, та різного роду кіпрським компаніям де кінечним бенефіном виступають різні покидьки з Британії , Сейшелів, Кіпру, Кацапської Підарасії,....з усього світу..Тут, виявляється,вже давно крадуть за хабарі на цьому, - всі кому не лінь. З усієї планети. І свої паскуди і навіть чужі. А коли спустошать наші надра - скажуть - "так ми ж казали що в Україні нічого немає". Навіть виявляється що частка навіть в Укргазвидобуванні - не українська а хрін його знає чия !!!! .І по висловам тих хто у темі, типу, - як що це почати розслідувати та припиняти - то під загрозою навіть опиняться стосунки з Европою....А це вже що?? Тепер спливає ще одна причина чому штазі - перделькель так хоче кацапський потік..- бо розуміє- схема спливе і буде бруд. Що треба цей грабунок закривати бо він починає бути небезпечним і переходити на офіціальну купівлю у кацапів. А потім - доводь що це було...Те ж стосується і нафти у Полтавській області і не тільки..Нелегально викачують..Багато...і не держава...Тепер ось комуністичний ******** буде на посаді разом с партією ригів..Знов те саме питаня..Що повинен ще зробити зе- поц щоб його та кацапську наволоч навколо цтого ідіота - знесли ? Може щоб рюкзакоу своїми мусорами почав розстрілювати населення по дворах? До якого часу це терпіння цих паскуд буде тривати?
ЦЕ ТАКИЙ СОБІ БУВ Єрмак-при президенті...
зараз з Вітренко переміг знову Єрмак , начхавши на усі вимоги ЗАХОДУ- Скинувши спостерігачів з Європи... Вони прийшли щоб усе розвалити, комусь ще не ясно? А ВОВА САМ ПА СЄБЄ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ЩЕ ПОКИ З ЦІЛОЮ ШКУРОЮ НА РАШИСТО ШЕРХАНІ