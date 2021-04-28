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Витренко назначили главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики

Витренко назначили главой

Кабинет Министров назначил Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Также читайте: Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч

Автор: 

Кабмин (14025) Нафтогаз (3112) Коболев Андрей (458) Витренко Юрий (377) Юрий Бойко Минэнерго (9)


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Топ комментарии
+28
Пожалейте биржу труда, ведь если Андрей Коболев на нее станет, то она разорится
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28.04.2021 15:55
+22
Опять кровати переставляют
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28.04.2021 15:54
+14
Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство… (с)
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28.04.2021 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Юрий Бойко - тот самый?
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28.04.2021 15:52 Ответить
Написано Николаевич, наверно очепятка
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28.04.2021 15:54 Ответить
Пожалейте биржу труда, ведь если Андрей Коболев на нее станет, то она разорится
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28.04.2021 15:55 Ответить
Це буде всеукраїнський збій в єдиній системі нарахування допомоги по безробіттю. Програма не розрахована на таку кількість нулів😂😂😂
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28.04.2021 16:09 Ответить
Максимальное пособие по безработице 9,8 тысяч.
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28.04.2021 21:16 Ответить
это другой Бойко
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28.04.2021 16:13 Ответить
Революция семнадцатого года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картин и ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство… (с)
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28.04.2021 15:53 Ответить
у нас не тот случай. Корейко не мог вывезти богатство за границу, а у нас - пожалуйста.
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28.04.2021 16:18 Ответить
Опять кровати переставляют
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28.04.2021 15:54 Ответить
А що! Зебілам подобається! 😊
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28.04.2021 15:58 Ответить
так у кого теперь этот козырь , у коломойского или ахметки , кто в дамках ?
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28.04.2021 15:59 Ответить
Витренко назначили главой "Нафтогаза"/ В воровском кодлане Коломойского Витренко правильный пацан: Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов.И в общак вносит исправно.
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28.04.2021 16:01 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 9498
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28.04.2021 19:15 Ответить
Что-то у зелени началась имитация бурной деятельности. Почувствовали гниды, что приближается пушной зверек.
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28.04.2021 16:02 Ответить
2004-2014-2024
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29.04.2021 13:00 Ответить
Предвидится новый цирк с назначением ВР ?
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28.04.2021 16:02 Ответить
А зебіли так раділи, так раділи, що коболева звільнили.

І знову преміщення ліжок в борделі, як і зі степановим- ляшко. Імітація бурхливої діяльності.
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28.04.2021 16:06 Ответить
А Вы, чайка, радiли, что коболев в обнимку с нацсоветом рулил нашей нефтью и газом? Огорчаетесь этим увольнением? Конечно, сейчас витренко как зарулит...Маманегорюй. А гов.
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28.04.2021 16:28 Ответить
Я раділа, коли вітренко з коболевим взули "газпром" на 2,9 млрд доларів.
Після того, як по команді ВАЗеленського вони відкликали позови ще на млрдів 20 доларів, мені вже не було чого радіти.
Як показало життя, справа не в вітренках- коболевих, а в президентах, які дають їм команду захищати чи здавати інтереси України.
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28.04.2021 16:34 Ответить
Милая Чайка. Уже сто раз писАли, что не заслуга витренко, лично, в победе над газом рашки. Обидно, потому что много профи работали, чтобы победить. А и витренко, и коболев так представляют, что если бы не они, то все пропало, и государство Украина проиграло. Ведь это не так. Кто бы позволил? И официальные зарплаты и премии за интенсивный их труд- неправомерны и не социальны и не справедливы. Чтобы не были коррупционы? Лагидная коррупция из госказны...
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28.04.2021 17:00 Ответить
Скандал! Коболєва хочуть звільнити з Нафтогазу для ублажання кремля
https://www.youtube.com/watch?v=db7Ykha_VcQ
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28.04.2021 20:20 Ответить
Как раз социальная уравниловка несправедлива, а грамотные управленцы должны грамотно поощряться. Особенно, на территории побитого социальной чумой постсовка, где эффективный западный стиль управления уступает кланово-кумовско-воровскому восточному.
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29.04.2021 13:07 Ответить
На восьмом году пребывания на Цензоре понял, что https://censor.net/ua/user/88110 - это женщина. У меня знакомый по фамилии Чайка, поэтому как-то зашорило.
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28.04.2021 17:47 Ответить
"Чайка", это фальшивая женщина прикрытия для гомосексуалистов в отсталых гомофобных обществах)
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29.04.2021 13:03 Ответить
Но это шутка, так как точку зрения Чайка Київ высказывает более чем адекватную.
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29.04.2021 13:05 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 3605
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28.04.2021 17:55 Ответить
мама наташа не может нарадовацца за эту власть и сваего зебильного сыночка
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28.04.2021 16:07 Ответить
Вставьте мем где Вітрянка « ні запроданцям мвф» з отою алкашкою-голодувальницею»
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28.04.2021 18:08 Ответить
сын мамы с гранатой просто так от корыта не отойдёт, один хорошо поел на 75 лярдов пришло время вторую тварь кормить.
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28.04.2021 16:07 Ответить
Моральный вред Андрюхе нанесли и незаконно уволили, государство выдержит такую нагрузку рассчитавшись с ним?
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28.04.2021 16:08 Ответить
да, справедливый рынок газа с опэзеЖопным бойкой( одни вышки чего стоят), недобитым рЫгом и халуем ахмета, Мразь которая ездит с меРтвечуком на миньеты в ПИД,,,рашу, реально малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак не адекватный.....
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28.04.2021 16:08 Ответить
Это другой Бойко, уже ж был срач по этому поводу, когда его впихнули в Нафтогаз, оказалось что Бойко, да не тот...
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28.04.2021 16:23 Ответить
да нет, это как раз тот бойко который спи...л, десятки миллионов баксов на закупке вышек, который фигурант Америкосовского расследования( вывоз бабок наворованных опущенным гопником хамом) Член ОПГ за Жопу, его пристроил меРтвечук по квоте зная что малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак будет молчать, набери в гугле кто зам.витренко....и смотри на эту Петушиную рожу....
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28.04.2021 17:45 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 6040
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28.04.2021 20:28 Ответить
Похож на зажопника?)
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28.04.2021 20:29 Ответить
Слава богу, это не тот, а тёзка. Тоже сначала охренел.
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29.04.2021 13:10 Ответить
Может, Багуцьку або АраАхамию назначили бы? Когда им уже пофортит на бабло из бюджета?
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28.04.2021 16:13 Ответить
та вроде не обижены. Но с Коболевым конечно не сравнить.
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28.04.2021 16:20 Ответить
А с другой стороны, если страной может управлять дурачек из квартала95 -то почему Нафтогазом не может управлять, к примеру, Кива. Дохтор наук.
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28.04.2021 16:16 Ответить
Вот теперь заживем... За использование газа будут доплачивать.
Да, зебанутые?
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28.04.2021 16:19 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 8859
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28.04.2021 16:19 Ответить
- Клоун нннада?
- Только жопой на ограду!
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28.04.2021 16:24 Ответить
жизнь у витренков удалась. тут место теплее, чем в министерстве. и хлебнее.
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28.04.2021 16:21 Ответить
Газпром победил...
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28.04.2021 16:21 Ответить
А Коболев куда? К маме в Штаты? Уже достаточно? Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 3575
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28.04.2021 16:22 Ответить
У Витренко мама в России. Это лучше?
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28.04.2021 16:59 Ответить
а как же она интервью украинским журналистам дает? Я думаю, она в Киеве.
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28.04.2021 18:08 Ответить
Гиркин тоже дает интервью украинским журналистам.
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28.04.2021 18:56 Ответить
Кабмін звільнив з посади голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. І знаєте - я не буду заламувати руки і просторікувати про зраду-зрадну. По-перше, рано чи пізно це мусило статися. Спроба Порошенка перетворити "Нафтогаз" на справді незалежну компанію, на роботу якої не впливає ніхто крім її менеджменту - була одною з головних претензій до нього з боку олігархів. Як це так?! Все життя "Нафтогаз" доїли як могли, а тут - незалежний?! Це що таке?

І нікому стати на перешкоді інтересам олігархів. Народ? Ним керують за допомогою пульта телевізора. Громадські активісти? Які - Найєм з Лещенком? Може, Єгорка Соболєв, який хоробро з Семенченком валив Порошенка, але відразу забився в нірку, коли Семенченка ЗЕлені посадили? Всі інші активіЗти, від Шабуніна до Бігуса, які зробили зелених владою?

Народ обрав цю владу - за якої топ-олігархи багатіють у 1,5-2,7 рази за рік. Якої демократії вам ще треба? По-друге, я вважаю що Коболєв сам зробив все необхідне для своєї відставки. Якщо сідаєш грати в карти з чортом - не дивуйся, що програєш все: і гроші, і майно, і цноту, і добре ім'я. Коболєв після відставки Порошенка спробував гратися у технократа (не він один, до речі) - його паімєлі. І він сам в цьому винний. Бо це Коболєв перелічував кошти "Нафтогазу" аби приховати діру в бюджеті, що виникла через неймовірно "ефективне" господарювання ЗЕлених. Це за Коболєва "Нафтогаз", який у 2018 р. мав прибуток у 13,6 мільярдів грн., 2020 рік завершив зі збитком у 20 мільярдів грн. Такого ніколи не сталося б якби навколо "Нафтогазу" не відновилися десятки цікавих схем, що працювали при Януковичу, але вимерли при Порошенку. Очевидно, Коболєв ними хотів купити лояльність влади - купив відставку. Нафіга комусь Коболєв що грається в "незалежність "Нафтогазу", якщо можна просто посадити там людину, яка влаштує всіх?! Повторюю те, що писав сотню разів. І прибутковість "Нафтогазу" (та інших держкомпаній) і виграний у Стокгольмі суд з Газпромом були заслугою не Коболєва! Вони були заслугою Порошенка, який стояв над ними всіма з батогом і примушував їх працювати як менеджмент на вельми прибутковому "Рошені". Впливав через президентські повноваження, через фракцію у ВР, через кума-генпрокурора, чорт забирай. Не завжди гарно вигладало? Зате ця система працювала і давала результат. "Нафтогаз" приносив Україні прибуток. А нині... Не переймайтеся через Коболєва - він точно в житті не пропаде. Те що мусило статися - сталося. І ще станеться. Переймайтеся тим, аби донести от все це пересічним громадянам. Аби коли припече (а це скоро) ви могли б їм казати: "Ми попереджали". Це сильно промиває мозки.

Д.Калинчук (Вовнянко)
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28.04.2021 16:41 Ответить
Наши источники сообщают: озвученная Зеленским идея о встрече с Путиным в Ватикане, придумана политтехнологами Зеленского точно по технологии «собаки Алкивиада». В Офисе президента прекрасно понимают, что никакой встречи с Путиным не будет, против нее выступят и украинская оппозиция (уже) и представители Запада, и сам Путин. Реплика запущена с целью заглушить в информпространстве другую новость - крайне неприятную для зеленой команды. Компания «Нафтогаз» завершила 2020 г. с чистым убытком в 19 миллиардов грн. И это первый убыточный год «Нафтогаза» начиная с 2015 г., притом, что цены на нефть и газ выросли, коммунальные платежи повысились, а менеджмент в компании работает тот же что и при президенте Порошенко. И притом, что в начале года ожидалось, что «Нафтогаз» принесет 11,5 миллиардов прибыли. Получается так, что при Порошенко «Нафтогаз» приносил прибыль и развивался, а при Зеленском он генерирует только убытки - прямо как при президенте Януковиче. Сравнение слишком неприятное для Офиса президента. Однако, очевидно, политтехнологи Миши Подоляка в кои то веки сработали грамотно. Их план удался. Украинцы обсуждают не дикие убытки «Нафтогаза». Они обсуждают вояж Зеленского в Ватикан, которого не будет.
(с) ТК Печерский холм.
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28.04.2021 16:47 Ответить
Руками Коболева нас грабили и Порошенко, и его «сынок» Зеленский. Теперь этим займется Витренко 28 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 8450Задача Витренко - и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
Шмыгаль по команде Зеленского уволил Коболева с должности главы «Нефтегаза» и назначил на его место Витренко.
Эту свежую новость https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk привел в Фейсбуке полчаса назад и прокомментировал ее политолог Дмитрий Корнейчук.

Это подтверждает то, о чем я говорил с 2019 года.
Во-первых, ответственность за многократное повышение тарифов на газ для украинцев несет персонально Зеленский. Поскольку у него с 2019 года были все возможности уволить Коболева и назначить человека, который не повышал бы тарифы людям.
Поэтому драконовские тарифы для людей санкционировал лично Зеленский.
Во-вторых, Витренко оправлен Зеленским в «Нефтегаз», чтобы Зе сел на газовые коррупционные потоки, которые проходят через госмонополию. Мало того, задача Витренко и дальше повышать тарифы на газ и электроэнергию в интересах Зеленского и олигархов.
В-третьих, за Коболевым, который грабил тарифами людей при двух президентах, никогда не стояли никакие американцы, которые якобы требовали его постоянно оставлять на должности. Просто руками Коболева нас грабили и Порошенко, и его политический «сынок» Зеленский.
***
Нет, вполне возможно, что Витренко в ближайшее время - по поручению Зеленского - даже немного снизит объявленные недавно цены на газ (хотя бы временно). Поскольку власть увидела гневную реакцию на них украинцев.
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28.04.2021 16:51 Ответить
Афігеть,***... Поміняли шило на мило. Ну тепер заживемо,пересічні...
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28.04.2021 16:51 Ответить
Прогрессивный социализм - для одной семьи! Наташка Витренко старается для своего чада - это даже ежу понятно, такую обезьяну протолкнуть на верх - это нужно иметь недюжинный талант молоть языком.
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28.04.2021 16:55 Ответить
Прогрессирующий социализм с клоунским лицом - повторение трагедии в виде зеленого фарса .
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28.04.2021 17:02 Ответить
мама коммунистка должна вздернуться от стыда за сына...
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28.04.2021 16:58 Ответить
@Дмитрий

А ещё вчера Коболев хвастался о том,что к лету выдавит из Нафтогаз Украины Козломойскага. Не срослось. Вообще.
А теперь задайте себе вопрос,кто купит у государства ПриватБанк.
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28.04.2021 17:07 Ответить
Купить? Хм, знаючи бандита Бєню, можна несумніватися, що Бєня ні копійки не сплатить, йому ще й з бюджету доплатять)
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28.04.2021 17:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1387399450012827648 34 мин

Увольнение Коболева с должности главы "Нафтогаза" и назначение Втренко вместо него с дикими нарушениями процедуры и законов - это выведение "Нафтогаза" в зону юридического кризиса, когда любое его решение может быть легко оспорено.
Это дестабилизация работы украинского транспортера газа перед самым решением по "Северному потоку-2"
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28.04.2021 17:08 Ответить
Бойко это тот , что вышки украл или тот кто еще украдет .
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28.04.2021 17:15 Ответить
Нафтогаз поклали під Коломойського. Сьогодні, всупереч закону, Кабмін звільнив Коболева з посади голови корпорації. Нагадаю - звільнити голову НАК «Нафтогаз» з посади може виключно наглядова рада НАК «Нафтогаз». Але точно таким же чином, Шмигаль розпустив наглядову раду. МВФ? Який МВФ - пішли в дупу! Европейські партнери - смокчіть прутня!!! - приблизно так заявив прем"єр Шмигаль своїми діями. З середини року, ціна газу для населення може зрости орієнтовно вдвічі.
В.Рождаєв
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28.04.2021 17:22 Ответить
Коболєва звільнили незаконно , так як звільнити його має право наглядова рада !
Але ж для зеленої , злочинноі влади , все зійде з рук , які гребуть наші гроші , мілліардами !!
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28.04.2021 17:23 Ответить
Падло Витренко - пролезло в Нафтогаз, з\плата миллионная понравилась. Гнать вас всех с Нафтогаза и з\плату не больше 50 000грн.
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28.04.2021 17:55 Ответить
коммунисты рулят!!! ура мамке витренко!!! теперь заживем!!!
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28.04.2021 18:02 Ответить
Это как в публичном доме кровати переставляют?
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28.04.2021 18:26 Ответить
Пересічні в захваті. Нє,а чё такова,пля.. Ми,пєрєсічні,завсєгда.... ***...ь
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28.04.2021 18:37 Ответить
дождалось таки падло назначения..
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28.04.2021 19:00 Ответить
Расходы "Нафтогаза" на зарплаты топ-менеджеров выросли вдвое, превысив 670 миллионов.

Источник: https://biz.censor.net/n3262337

Зато у них самые крутые менеджеры.
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28.04.2021 19:34 Ответить
Нафтогаз положили под Коломойского и Фирташа. Нарид радуется.
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28.04.2021 19:08 Ответить
Доки ми будемо терпіти ? Україна не шоу, а
люди не скоти ! Блазня - геть !
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28.04.2021 19:14 Ответить
Не ценят гиганта мысли. Бросит украинцев и уедет к маме. Хорошо что у Витренко тоже есть мама.
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28.04.2021 19:30 Ответить
У всех есть мамы, но не все получают с убытков такие премии с зарплатами.
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28.04.2021 19:39 Ответить
Вот сучий потрох этот Витренко - настоящий сын своей мамаши. Он и премию себе вырвал с боем и своего завзятого друга подсидел - браво, молодец. Теперь посмотрим как он будет работать - точнее на кого.
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28.04.2021 19:38 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 781
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28.04.2021 19:52 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 5504
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28.04.2021 19:58 Ответить
Вітренка призначили главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики - Цензор.НЕТ 321
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28.04.2021 20:05 Ответить
Звільнення Коболєва могло бути умовою для зустрічі з Путіним, - Фурса

Фурса назвав 2 ймовірні причини звільнення:- можливо, зараз на рахунках "Нафтогазу" є 2 мільярди доларів, до яких хтось дуже сильно хоче дістатися;
- можливо, це одна з умов зустрічі з Путіним, адже звільнення Коболєва - це радість для російського "Газпрому".
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28.04.2021 20:41 Ответить
он як підбився вітренківський виродок, 3,14дараси 3,14дарасів підтягують за собою і осторонь не залишають!
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28.04.2021 21:01 Ответить
так би мовити справи ***** цвітуть і процвітають в Україні, і щоб там не казали, а в цієї країни майбутнього не має. Як повідомлялла одна слугоуродівська курва, що дійсно треба валити з цієї країни! хохлосракі 73-х процентові дебіли повернуть свою країну ***** самі!
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28.04.2021 21:06 Ответить
Зеля, в угоду пути назначил предателя витренко на должность абсолютно не законно, поломав всю реформу, которая была призвана отсечь политиков от управления природными монополями, с помощью избранного наблюдательного совета, но зеля просто этот совет упразднил вместе с его председателем. Гройсман тоже хотел это сделать но все таки он не гопник как зеля, а зеля, ему похер он на корточках!!!
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28.04.2021 21:18 Ответить
Витренко назначили главой "Нафтогаза", и щуку кинули у рiчку.
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28.04.2021 23:50 Ответить
В очередной раз надругались над реформой корпоративного управления. Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то, что есть независимый наблюдательный совет. Который и должен защищать госкомпании от желаний украинских политиков. Но желания пока побеждают. Мешает Набсовет? Так можно его уволить. И избавимся от этих скучных людей. И от здравого смысла.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Почему сейчас? Воспользовались тем, что вышла плохая отчетность за 2020 год. И решили, что можно. Почему отчетность 2020 года у Нафтогаза была плохой? Во-первых, сравнивая с 2019 годом, из нее пропали доходы от транзита. Просто потому что теперь труба не у Нафтогаза. Это минус $3 млрд. Почти 100 млрд грн. Вот вам и минус. Вторая причина - долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Вот он и не платил. И третья причина - сам 2020 год. Когда в убытке оказался весь сектор. Цены были на минимуме, в результате, потери были и у Нафтогза, и у Газпрома. Да вообще у всех.
Какую еще реформу мы не откатывали?
Можно ли сказать, что убыток случился по вине менеджмента? А где тут менеджмент? В тех трех причинах? Разве что Коболев лично слетал в Ухань и привез оттуда ручную летучую мышь. После чего все началось. Разве что Коболев вселился в Фирташа и решил за него не платить Нафтогазу. И разве что анбандлинг нужен был лично Коболеву. Мы не видели коррупционных скандалов. Нафтогаз не подписывал невыгодных контрактов. Нафтогаз не покупал по завышенным ценам вышки Бойко. Хотя, может именно за это и увольняют в Украине менеджмент госпредприятий?
Что это значит? Что отчетность - просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ. Хорошо еще, что деньги успели взять под еврооблигации. Как раз в понедельник. В пятницу могли бы уже и не дать.
Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно - Газпром. И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и Газпром открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром.
А вы еще спрашиваете, почему у нас нет программы МВФ? И почему мы до сих пор не в НАТО? Вот почему.
https://nv.ua/opinion/kobolev-uvolen-chto-budet-s-naftogazom-novosti-ukrainy-50157196.html
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29.04.2021 00:09 Ответить
Про Нафтогаз - це окрема корупційна історія де отой поросятинський видрочок кобельйоб вже ніколи на розрахується з країною по вкрадених коштах ,навіть як що весь його падлючий виводок (включаючи суку -маму яка у США жере вкрадені українські 8 мільйонів на не подавиться) уродський, продасть всі свої смердячі тельбухи на органи по всім поколінням до 7-го коліна .Бо красти по мільйону в день - це нереально та занадто круто.Зараз жидівський тупий наркоман вже другого злодія пхає красти - видрочка комустичной смердячої хвойди імені сраліна..та копчену даунбабве-циганську сраку бойка - у зами. Супер! Тепер буде 3 мільйони в день розчинятися...Але не про це а про грабунок України по газу ( якого немає буцім то) та нафти ( якої - теж "немає"):
На тижні небайдужі та сміливі люди розкопали схему пограбунку надр. Виявляється по Україні ціла сітка нелегальних незаконніх місць видобування , при чому - без документів як виявилося, без будов, навіть серед поля без парканів. Просто стоїть видобувна установка , два продажні бидла сидять на рації і як що що, - через хвилину прибувають аваківські мусори і без усяких протоколів та пояснень погрожують фізичною розправою. Тільки по газу таких точок розкрадання - більше 200. Тобто..Через Україну з кацапської підорасії йде газ на Европу. І тут ще одне викриття за яке можуть вбити: Розслідувачі виявили що за певний період у Европу було прокачано 122 млрд. кубів газу. Але по фіксації на заході газу у нашу трубу за цей же період зафіксовано 44 млрд кубів з кацапії...Уппс...Чий газ - решта?? Тобто - тепер зрозуміло чому всі "діячі" ,білі та пухнасті рвалися по перше до влади а по друге - до газових схем...Тимошенко, Порошенко, Аваков, Бойко, Фірташ, Новінський, Коломойський, Ахметов, Петуховичі, Половина БПП та партії ригів у сраці..Бо - ось вони прибутки з повітря та вілли по Іспаніям, Італіям та мільйонні статки в долларах...і це тільки частина з усіх інших крадіжок. Тобто - зрозуміло чому за депутатство та посади - тупе бандитське бидло сплачує дикі кошти ..Мабуть щоб "писати для сірих українців правильні справедливі закони"...Так? І от виходить по розрахункам що Україна таки видобуває 20 і більше млрд кубів газу ,якого "не розвідано і немає" при потребі населення на сьогодні - 9,7 млрд. куб. А далі ще газові прокладки продають наш газ нам ,але вже розведений та з надбавкою "за труд у поті чола" громадянина кобельйоба - у 556%...Супер. Решта незаконного видобутку качається у Европу разом з кацапським ( і кацапи скоріше всього за схему ще отримують відкат щоб мовчали по цифрам) і кошти такого видобутку йдуть у кишені олігархів, кацапам, та різного роду кіпрським компаніям де кінечним бенефіном виступають різні покидьки з Британії , Сейшелів, Кіпру, Кацапської Підарасії,....з усього світу..Тут, виявляється,вже давно крадуть за хабарі на цьому, - всі кому не лінь. З усієї планети. І свої паскуди і навіть чужі. А коли спустошать наші надра - скажуть - "так ми ж казали що в Україні нічого немає". Навіть виявляється що частка навіть в Укргазвидобуванні - не українська а хрін його знає чия !!!! .І по висловам тих хто у темі, типу, - як що це почати розслідувати та припиняти - то під загрозою навіть опиняться стосунки з Европою....А це вже що?? Тепер спливає ще одна причина чому штазі - перделькель так хоче кацапський потік..- бо розуміє- схема спливе і буде бруд. Що треба цей грабунок закривати бо він починає бути небезпечним і переходити на офіціальну купівлю у кацапів. А потім - доводь що це було...Те ж стосується і нафти у Полтавській області і не тільки..Нелегально викачують..Багато...і не держава...Тепер ось комуністичний ******** буде на посаді разом с партією ригів..Знов те саме питаня..Що повинен ще зробити зе- поц щоб його та кацапську наволоч навколо цтого ідіота - знесли ? Може щоб рюкзакоу своїми мусорами почав розстрілювати населення по дворах? До якого часу це терпіння цих паскуд буде тривати?
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29.04.2021 08:38 Ответить
При Коболеве Нафтогаз приносил доходы, что ж ты брешешь так глупо))
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29.04.2021 13:52 Ответить
Прокацапе, для таких тупих як ти: Нафтогаз - контора якої не повинно існувати взагалі у нормальній енергетичній сфері..Цей осередок дармоїдів, - спеціально був створений злодіями від влади за для крадіжок на схемах. "Нафтогаз" апріорі не може приносити ніяких доходів бо як і саме така контора "Укрнафта" - нічого не виробляє, не видобуває а тільки розпоряджається народними надрами та майном..перетирає схематоз з місцевими та західними "великими кадіями" ,накопичує у своїх кишенях купу грошей з доходів по лівих продажах нашого майна та ресурсів, та на цьому має ще й офійійні просто захмарні гроші у зарплатні перших чиновників, дорогезні меблі від "АВ-Імпекс" та прибиральниць у шубах за 80-100 тис з фірмовими автоматичними пилососами, дорогим манікюром та пристойними дупами. На заході..та у притомних країнах такої структури не було, немає і не може бути по замовчуванню. Які "доходи" ?? Поц? Вони тільки як розкрадуть більше ніж треба то волають державі про "збитки" щоб ми їм "з мозолів" компенсували знов по кишеням. Вчи матчастину. Ідіоте.
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30.04.2021 07:23 Ответить
..Речь идет о том, что Джулиани принимал заказы на продвижение интересов иностранных бизнесменов и в свою очередь, от имени президента давал поручения на выполнение некоторых поручений за рубежами США.
ЦЕ ТАКИЙ СОБІ БУВ Єрмак-при президенті...
зараз з Вітренко переміг знову Єрмак , начхавши на усі вимоги ЗАХОДУ- Скинувши спостерігачів з Європи... Вони прийшли щоб усе розвалити, комусь ще не ясно? А ВОВА САМ ПА СЄБЄ ХОЧЕ ДОМОВИТИСЬ ЩЕ ПОКИ З ЦІЛОЮ ШКУРОЮ НА РАШИСТО ШЕРХАНІ
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29.04.2021 13:36 Ответить
 
 