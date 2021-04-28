Витренко назначили главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики

Кабинет Министров назначил Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

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