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Новости Политика Украины
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НАПК (1162) Витренко Юрий (376) Окружной админсуд Киева (388) Шмыгаль Денис (2330)

Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева, предмет - отмена предписания, вынесенного ему из-за назначения председателем правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко.

Отмечается, что соответствующий иск поступил в суд 16 июня.

Сейчас решается вопрос об открытии производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАПК Новиков о назначении Витренко главой "Нафтогаза": Налицо ситуация нарушения закона, мы вынуждены были внести предписание

"Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, датированный 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Кабинет Министров Украины и Председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также читайте: Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК

Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Автор: Анна Судак
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Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК - Цензор.НЕТ 5257 Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК - Цензор.НЕТ 5257 тут можна до гадалки не ходити- рішення буде правильним, принциповим а головне *чесним*
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16.06.2021 20:03 Ответить
О, уже Зеле и ОАСК пригодился. И даже распускать уже забыли. А как ножками топал !

Шмыгаль оспаривает предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко, - ОАСК - Цензор.НЕТ 2102
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16.06.2021 20:11 Ответить
Какие же всё таки мелочные и омерзительные подонки сейчас у власти, для того чтобы Ермака удовлетворить и Юру Витренко таки пристроить, ни с чем не считаются, законы в говно, судебную реформу в говно, репутацию страны (точнее, то что от неё осталось после выборов 2019 года) и соответственно сотрудничество с МВФ и западными партнёрами тоже в гавно. И всё это ради того чтобы кучка подонков из олигархической прислуги (все эти Зеленские, Шмыгали и ещё более мелкий сброд вроде Юры Витренко) могли свой маааленький кусочек булочки отщипнуть. Нет, не будет жить хорошо тот народ, который всё это одобрил.
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17.06.2021 00:19 Ответить
Ну еще бы.
Ведь по сути это именно Шмыгаль нарушил закон.
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16.06.2021 20:25 Ответить
Лакей Ахметова отрабатывает свои премиальные от Гудака Леонидовича.
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16.06.2021 20:37 Ответить
скоро дениска последует за любителем дорогих курток.. иначе отбиться от того что на него скинет зелебоба просто не сможет
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16.06.2021 21:57 Ответить
А где делись все зебилы которые с пеной у ...опы доказали , что их бох османский осёл смог обнулить оаск ?
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17.06.2021 00:08 Ответить
 
 