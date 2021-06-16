Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" считает, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Так, председатель наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созывает внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от выполнения обязанностей председателя правления компании в связи с предписанием Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о несоответствии его назначения Закону Украины "О предотвращении коррупции".
"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", — отметила Клэр Споттисвуд.
Председатель наблюдательного совета Нафтогаза обсудила ситуацию с Премьер-министром и министром юстиции Украины, ожидает от правительства, как акционера Нафтогаза, окончательного решения в ближайшее время.
Кроме того, сам Витренко отметил, что наблюдательный совет информацию о предписания НАПК с ним не обсуждал. А также подчеркнул, что считает предписание НАПК противоречащим букве и духу закона и являющимся примером "избирательного правосудия".
По мнению юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.
Также юристы "Нафтогаза" обращают внимание, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р) приведет к отмене решения общего собрания Компании о полномочиях Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Пожалуйста, подождите...
па- честному...
...як там : від Батька до Сина - едина "родина"....
Новим головою Львівської митниці став син радника Разумкова
У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який є сином радника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
https://bykvu.com/ua/mysli/novim-golovoju-lvivskoi-mitnici-stav-sin-radnika-razumkova/
P.S. Загадав анекдот: «Якщо і третій чоловік б'є по пиціі, то напевно, справа не в чоловіках, а в пиці?»
Мнения 16-июн, 16:589 363 0
Отставку Ермака в Вашингтоне хотели бы видеть давно. Это знают и в правительственном квартале. Не даром Блинкен требовал на личной встрече от президента Украины прекратить наступление на реформу корпоративного управления и вразумительных кадровых ротаций.
Мессежд не был услышан. Теперь американцы давят на украинскую власть через внутренних агентов влияния.
В противовес действиям Ермака с назначением Витренко на должность главы Нафтогаза выступил глава НАЗК.
После возвращения из рабочей поездки в США он внес в Кабмин предписание, согласно которому глава «Нафтогаза» должен быть немедленно уволен с должности.
Его назначение напрямую противоречит существующему антикоррупционному законодательству.
Американцы прямым текстом указывают на незаконность действий нашей власти.
Из-за коррумпированности украинской политической системы, которую «условно контролирует» руководитель ОП, Украина может потерять многолетнего стратегического партнера, что особенно критично в свете встречи Байдена и Путина, где, в том числе, будет решаться будущее нашей страны.
Денис Ковалев