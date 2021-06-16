РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14559 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 004 12
Нафтогаз (3092) НАПК (1162) Витренко Юрий (376)

Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" считает, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Так, председатель наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созывает внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от выполнения обязанностей председателя правления компании в связи с предписанием Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о несоответствии его назначения Закону Украины "О предотвращении коррупции".

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", — отметила Клэр Споттисвуд.

Председатель наблюдательного совета Нафтогаза обсудила ситуацию с Премьер-министром и министром юстиции Украины, ожидает от правительства, как акционера Нафтогаза, окончательного решения в ближайшее время.

Также читайте: Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

Кроме того, сам Витренко отметил, что наблюдательный совет информацию о предписания НАПК с ним не обсуждал. А также подчеркнул, что считает предписание НАПК противоречащим букве и духу закона и являющимся примером "избирательного правосудия".

По мнению юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Также юристы "Нафтогаза" обращают внимание, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р) приведет к отмене решения общего собрания Компании о полномочиях Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Ага, аж 120 раз подряд законно его назначили.🤭
показать весь комментарий
16.06.2021 15:26
+9
Так вот этот бардак и позорище называется "Кінець епохи бідності"?
показать весь комментарий
16.06.2021 15:32
+8
Складіть ще один. Юристи Нафтогазу мають працювати в інтересах юр.особи, а не керівника. Він за подібні послуги має платити.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага, аж 120 раз подряд законно его назначили.🤭
показать весь комментарий
16.06.2021 15:26 Ответить
Е МОЕ какие придурковатые подстилки юрысты бандурысты как велят так и лают.. тьфу гыдота напомню ВСЕМ ВИТРЕНКО НАХОДИТСЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С НАФТОГАЗОМ ПО ПОВОДУ ПРЕМИИ-- КОТОРУЮ ЕМУ НЕ ВЫПЛАТИЛИ..... А ТЕПЕРЬ ОН САМ С СОБОЙ СУДИТСЯ????
показать весь комментарий
16.06.2021 15:38 Ответить
Так вот этот бардак и позорище называется "Кінець епохи бідності"?
показать весь комментарий
16.06.2021 15:32 Ответить
Цей бардак називається "Кінець епохи гідності". По гідність забуто. Всіма - президентом-шоуменом, чиновноком-хапугою і навіть юристом - хамелеоном. Найбільш гидко виглядають юристи.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:41 Ответить
Складіть ще один. Юристи Нафтогазу мають працювати в інтересах юр.особи, а не керівника. Він за подібні послуги має платити.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:33 Ответить
Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 1998
показать весь комментарий
16.06.2021 15:46 Ответить
от - тоже чиста випадковість ...- ні тобіф протеже - ні кумовства - сватівства та іншого - все
па- честному...
...як там : від Батька до Сина - едина "родина".... Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3264

Новим головою Львівської митниці став син радника Разумкова


У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який є сином радника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Предписание НАПК по Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов, - юристы "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6141

https://bykvu.com/ua/mysli/novim-golovoju-lvivskoi-mitnici-stav-sin-radnika-razumkova/
показать весь комментарий
16.06.2021 15:48 Ответить
закони шмакони...забудьте!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:54 Ответить
Предписания вначале нужно выполнить, а потом жаловаться. Это принцип единоначалия.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:24 Ответить
Кругом у Зеленського - *опа, від МВФ, НАТО, Конституційного суду до Нафтогазу Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 3506
P.S. Загадав анекдот: «Якщо і третій чоловік б'є по пиціі, то напевно, справа не в чоловіках, а в пиці?»
показать весь комментарий
16.06.2021 16:54 Ответить
Витренко уже и наб.совет Нафтогаза снял с главы правления. А он уговорил юристов на такую лажу.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:58 Ответить
Глава ОП Ермак остаётся «токсичным» для западного лобби.
Мнения 16-июн, 16:589 363 0

Отставку Ермака в Вашингтоне хотели бы видеть давно. Это знают и в правительственном квартале. Не даром Блинкен требовал на личной встрече от президента Украины прекратить наступление на реформу корпоративного управления и вразумительных кадровых ротаций.

Мессежд не был услышан. Теперь американцы давят на украинскую власть через внутренних агентов влияния.

В противовес действиям Ермака с назначением Витренко на должность главы Нафтогаза выступил глава НАЗК.

После возвращения из рабочей поездки в США он внес в Кабмин предписание, согласно которому глава «Нафтогаза» должен быть немедленно уволен с должности.

Его назначение напрямую противоречит существующему антикоррупционному законодательству.

Американцы прямым текстом указывают на незаконность действий нашей власти.

Из-за коррумпированности украинской политической системы, которую «условно контролирует» руководитель ОП, Украина может потерять многолетнего стратегического партнера, что особенно критично в свете встречи Байдена и Путина, где, в том числе, будет решаться будущее нашей страны.

Денис Ковалев
показать весь комментарий
16.06.2021 18:09 Ответить
 
 