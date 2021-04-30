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Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Набсовет

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", присутствовавшие в пятницу на внеочередном заседании, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", – говорится в пресс-релизе.

Согласно ему, наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания в пятницу, как только его полномочия были восстановлены, для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании.

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – отмечается в документе.

Также читайте: ЕС и международные финансовые организации выразили обеспокоенность перестановками в НАК "Нафтогаз Украины"

Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления".

Напомним, Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности", - Витренко о главных задачах на посту главы "Нафтогаза"

Автор: 

наблюдательный совет (101) Нафтогаз (3112)


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Топ комментарии
+18
А в 95 кварталі клоунів хватить, щоб замістити спостережну раду Нафтогазу?
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30.04.2021 22:47
+16
далі Бєня сам справиться
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30.04.2021 22:42
+15
Все к чему дотрагиваются зедебилы ,превращается в зеленое г-но.
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30.04.2021 22:56
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далі Бєня сам справиться
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30.04.2021 22:42 Ответить
Нюнюню...
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30.04.2021 22:43 Ответить
А в 95 кварталі клоунів хватить, щоб замістити спостережну раду Нафтогазу?
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30.04.2021 22:47 Ответить
К сожалению, если не будет хватать клоунов, то в ход пойдут их жены, любовницы, друзья, личные водители и тд
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30.04.2021 22:55 Ответить
Нафіг вони потрібні, ті наглядові ради... будь-де... Під їх "пильним наглядом" збанкрутіло більше половини банків та фірм! А якщо вони нізащо не відповідають, тоді чому в них такі космічні зарплати?
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01.05.2021 00:40 Ответить
Даааа! Дункан МакЛауд теж думав, що безсмертний. Але його надурили - помер. Знайти на свою дупу таку офігенну пригоду може лише любитель садо-мазо, причому не той, що садо, а той, що мазо. Зєлєнскій все більше демонструє свої уподобання. 😊 Хоча платити за його задоволення будуть зебіли, які залишаться з сильно урізаною соціалкою.
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30.04.2021 22:48 Ответить
каломойша купіл нафтогаз?
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30.04.2021 22:49 Ответить
дивлячісь на зеко.манду починаєш сумувати за федоричем..
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30.04.2021 22:49 Ответить
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Бачив його на ВС по Суркам.

Безвихідна ситуація.

Безвихідна.

Треба терміново прочитати, чому в нас всьо атлічна. Вітренка читав, не допомогло. Киньте ще когось там з опешного пулу почитати як в нас росте графік росту овса чи щось таке.
Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня - Цензор.НЕТ 2697
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30.04.2021 22:50 Ответить
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К сожалению это правда.

Набсовет Нафтогаза уходит в полном составе после разговора с Витренко.
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30.04.2021 22:52 Ответить
Все к чему дотрагиваются зедебилы ,превращается в зеленое г-но.
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30.04.2021 22:56 Ответить
цирк продолжается
думаю много чего интересного узнаем про то как специально валили нафтогаз последние два года
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30.04.2021 22:56 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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30.04.2021 23:09 Ответить
Гібридна війна ,чув про таке явище !!)))
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01.05.2021 00:13 Ответить
З полегшенням,редіска !!!)))
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30.04.2021 23:16 Ответить
Їжте ,не обляпайтесь !!!)))
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30.04.2021 23:20 Ответить
А еще принадлежало это хлебное место странам ЕС, США, МВФ, которые в шоке от происходящего беспредела. Так?
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30.04.2021 23:38 Ответить
Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня - Цензор.НЕТ 1936
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30.04.2021 23:29 Ответить
О кредитах МВФ и думать забудьте, "товарищи" из так называемого "кабмина" и ОП.
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30.04.2021 23:30 Ответить
я так понял что Нефтегаз само-ликвидировался !?... хм.. и что дальше !? .. подумать страшно..
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30.04.2021 23:37 Ответить
Правильно ,що звільнили Кобольова він списав газбутам 20 мільярдів боргів,а населення платить. А вони тільки списують борги олігархам за відкат.
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30.04.2021 23:40 Ответить
Зеленский разогнал всю старую команду с которой шел на выборы, по сути обманул всех. Набрал бывших рыгоаналов. А дальше...
Дело шеремета, дело рифмастера, дело стерненко, дело "вагнергейта", дело Чауса, дело с 152мм Данами, завтык с оборонным бюджетом, "роспуск" НАБУ и Нафтогаза, разосраться с МВФ, просрать вакцинацию, когда ВСЕ страны вокруг, включая РАШКУ, уже провакцинировались... Потерять остатки рейтингов. Я хз, если Украина выживет, зеленсокго иначе как с матюками вспоминать не будут.
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30.04.2021 23:48 Ответить
и это лишь малая часть завалов ОП Зеленского.
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30.04.2021 23:49 Ответить
у него советники играют против него самого, как минимум.
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30.04.2021 23:50 Ответить
Це все хрєнь!! Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!! ))))
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30.04.2021 23:53 Ответить
мне просто интерестно, он с ума не сойдет до конца своей каденции изза того что натворил? были репортажи что на вид он стал мягко говоря не оч.
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30.04.2021 23:57 Ответить
Головна проблема України ,це "мудрий нарід" ,яких швендяє по граблях ,як по асфальту !!!)))
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30.04.2021 23:59 Ответить
Нет, главная проблема - зажравшийся олигархат, считающий нарід своими холопами.
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01.05.2021 00:02 Ответить
Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% !!!30 років минуло і жодних змін!!!)))
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01.05.2021 00:11 Ответить
Хіба це не так?
Показали по телевізору кіно, і пішли холопи голосувати, як хазяїну потрібно.
Ні телевізори, ні електроенергію не довелось хазяїну оплачувати. Навіть на гречку не витратився. Холопи все самі зробили. За власний рахунок.
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01.05.2021 00:16 Ответить
В 1991 р. ,на запитання -За кого голосуватиме?,відповідали- Нам по радіо скажут ! !!!)))
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01.05.2021 00:27 Ответить
Знаю лично многих кто этот сериал не смотрел и голосовал. Аргумент - новые лица, и они действительно были эти новые лица. Никто представить не мог что зеленский через месяц после начала президенства их всех разгонит и понабирает бывших регионалов в команду. Все они сейчас сильно разочарованы. Настолько что кроют его матом при любом упоминании.
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01.05.2021 00:27 Ответить
Крім Голобородька,на відмінно зпрацювало кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" ,яке і досі працює !!!)))
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01.05.2021 00:31 Ответить
Крысы с корабля.
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30.04.2021 23:52 Ответить
Это протест. Крысы это те кто хотят "валить из этой страны"(с) прямо в Раде.
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30.04.2021 23:54 Ответить
Довели отрасль до банкротства...Их судить нужно!!!Такие хищения и миллиардные убытки Нефтегаза.Такое впечатление,что отрасль банкротят умышленно по заказу из Кремля.Это диверсия против Украины!!!
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30.04.2021 23:58 Ответить
Цікаво ,а за чиїм сценарієм відбувається кремлівський ляльковий балаган !!))
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01.05.2021 00:01 Ответить
думаю это действительно диверсия, чтоб европейцы достраивали северный поток 2.
В таком случае, господа - импичмент. Единственный выход.
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01.05.2021 00:00 Ответить
конечно если будет хоть какоето доказательство.
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01.05.2021 00:00 Ответить
Причём тут чистка Нафтогаза от олигаржических прокладок к "достройству" СП-2? Бред бредовый.
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01.05.2021 12:57 Ответить
Через те, що многоходовочка з наїздом на Україну мала диаметрально протилежний ефект, фуйло дало команду ВАЗеленському терміново позбавити Україну міжнародної підтримки.
Вава старається.
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01.05.2021 00:09 Ответить
Війна ,йде гібрідная війна !!!)))
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01.05.2021 00:12 Ответить
Напомним, формирование набсоветов в госкомпаниях предусмотрено реформой корпоративного управления, которая стартовала в июле 2015 года. Тогда еще министр экономики Украины, а сейчас глава Укроборонпрома Айварас Абромавичюс назвал госкомпании основным генератором коррупции. Он же инициировал реформу корпоративного управления. Уже в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон, который обязал госкомпании сформировать набсоветы, где вместе с представителями государства должны быть и независимые директора. В 2018 такие же требования были введены для государственных банков.

Одна коррупция заместила вторую коррупцию. И стали они жить поживать и добра наживать!
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01.05.2021 08:55 Ответить
Хай щастить!
На такие зарплаты можно набрать более эффективный набсовет. Такой, как, например, набсовет Приватбанка, который ганяет Коломойского по всему миру
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01.05.2021 09:31 Ответить
Какая "озабоченность о дальшейшем"? Вам осталось работать АЖ ДВА МЕСЯЦА!!! Хорошо, что самоликвидировались до положенного срока.
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01.05.2021 12:56 Ответить
https://censor.net/ua/news/3263193/naglyadova_rada_naftogazu_dostrokovo_yide_u_vidstavku_z_14_travnya не співпадає із https://censor.net/ru/news/3263193/nabsovet_naftogaza_dosrochno_uhodit_v_otstavku_s_14_maya
Наприклад в україномовній версії відсутня інформація "Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления"".
ЧОМУ?
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02.05.2021 18:29 Ответить
 
 