Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая
Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", присутствовавшие в пятницу на внеочередном заседании, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.
"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", – говорится в пресс-релизе.
Согласно ему, наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания в пятницу, как только его полномочия были восстановлены, для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании.
"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – отмечается в документе.
Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления".
Напомним, Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
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Бачив його на ВС по Суркам.
Безвихідна ситуація.
Безвихідна.
Треба терміново прочитати, чому в нас всьо атлічна. Вітренка читав, не допомогло. Киньте ще когось там з опешного пулу почитати як в нас росте графік росту овса чи щось таке.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1329879690717666?__cft__[0]=AZUR9nZjAxmxjnV00-zDqToYlQV2llvIgq8NcYr_6_un-Ibo44DsuPA_ifdgC0PMtBwnpc8-**********************************-rnxSsztRK8GrWMb9SYObkG8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
К сожалению это правда.
Набсовет Нафтогаза уходит в полном составе после разговора с Витренко.
думаю много чего интересного узнаем про то как специально валили нафтогаз последние два года
Дело шеремета, дело рифмастера, дело стерненко, дело "вагнергейта", дело Чауса, дело с 152мм Данами, завтык с оборонным бюджетом, "роспуск" НАБУ и Нафтогаза, разосраться с МВФ, просрать вакцинацию, когда ВСЕ страны вокруг, включая РАШКУ, уже провакцинировались... Потерять остатки рейтингов. Я хз, если Украина выживет, зеленсокго иначе как с матюками вспоминать не будут.
Показали по телевізору кіно, і пішли холопи голосувати, як хазяїну потрібно.
Ні телевізори, ні електроенергію не довелось хазяїну оплачувати. Навіть на гречку не витратився. Холопи все самі зробили. За власний рахунок.
В таком случае, господа - импичмент. Единственный выход.
Вава старається.
Одна коррупция заместила вторую коррупцию. И стали они жить поживать и добра наживать!
На такие зарплаты можно набрать более эффективный набсовет. Такой, как, например, набсовет Приватбанка, который ганяет Коломойского по всему миру
Наприклад в україномовній версії відсутня інформація "Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления"".
ЧОМУ?