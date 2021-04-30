Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая

Все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", присутствовавшие в пятницу на внеочередном заседании, подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", – говорится в пресс-релизе.

Согласно ему, наблюдательный совет собрался для проведения внеочередного заседания в пятницу, как только его полномочия были восстановлены, для того, чтобы обеспечить непрерывность надлежащего корпоративного управления компании.

"Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем", – отмечается в документе.

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Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления".

Напомним, Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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