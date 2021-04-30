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Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня

Наглядова рада

Усі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які були присутні в п'ятницю на позачерговому засіданні, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень з 14 травня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - сказано у пресрелізі.

Згідно з ним, наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання в п'ятницю, як тільки її повноваження були поновлені, для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного управління компанії.

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"Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - наголошується в документі.

Напередодні члени наглядової ради розкритикували рішення уряду про зміну голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на в.о. міністра енергетики та екс-виконавчого директора НАК Юрія Вітренка, а також визнання незадовільною роботу керівництва "Нафтогазу".

Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Автор: 

наглядова рада (639) Нафтогаз (4409)


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Топ коментарі
+18
А в 95 кварталі клоунів хватить, щоб замістити спостережну раду Нафтогазу?
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30.04.2021 22:47
+16
далі Бєня сам справиться
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30.04.2021 22:42
+15
Все к чему дотрагиваются зедебилы ,превращается в зеленое г-но.
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30.04.2021 22:56
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далі Бєня сам справиться
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30.04.2021 22:42 Відповісти
Нюнюню...
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30.04.2021 22:43 Відповісти
А в 95 кварталі клоунів хватить, щоб замістити спостережну раду Нафтогазу?
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30.04.2021 22:47 Відповісти
К сожалению, если не будет хватать клоунов, то в ход пойдут их жены, любовницы, друзья, личные водители и тд
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30.04.2021 22:55 Відповісти
Нафіг вони потрібні, ті наглядові ради... будь-де... Під їх "пильним наглядом" збанкрутіло більше половини банків та фірм! А якщо вони нізащо не відповідають, тоді чому в них такі космічні зарплати?
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01.05.2021 00:40 Відповісти
Даааа! Дункан МакЛауд теж думав, що безсмертний. Але його надурили - помер. Знайти на свою дупу таку офігенну пригоду може лише любитель садо-мазо, причому не той, що садо, а той, що мазо. Зєлєнскій все більше демонструє свої уподобання. 😊 Хоча платити за його задоволення будуть зебіли, які залишаться з сильно урізаною соціалкою.
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30.04.2021 22:48 Відповісти
каломойша купіл нафтогаз?
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30.04.2021 22:49 Відповісти
дивлячісь на зеко.манду починаєш сумувати за федоричем..
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30.04.2021 22:49 Відповісти
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Бачив його на ВС по Суркам.

Безвихідна ситуація.

Безвихідна.

Треба терміново прочитати, чому в нас всьо атлічна. Вітренка читав, не допомогло. Киньте ще когось там з опешного пулу почитати як в нас росте графік росту овса чи щось таке.
Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня - Цензор.НЕТ 2697
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30.04.2021 22:50 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUR9nZjAxmxjnV00-zDqToYlQV2llvIgq8NcYr_6_un-Ibo44DsuPA_ifdgC0PMtBwnpc8-**********************************-rnxSsztRK8GrWMb9SYObkG8Y&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

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К сожалению это правда.

Набсовет Нафтогаза уходит в полном составе после разговора с Витренко.
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30.04.2021 22:52 Відповісти
Все к чему дотрагиваются зедебилы ,превращается в зеленое г-но.
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30.04.2021 22:56 Відповісти
цирк продолжается
думаю много чего интересного узнаем про то как специально валили нафтогаз последние два года
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30.04.2021 22:56 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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30.04.2021 23:09 Відповісти
Гібридна війна ,чув про таке явище !!)))
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01.05.2021 00:13 Відповісти
З полегшенням,редіска !!!)))
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30.04.2021 23:16 Відповісти
Їжте ,не обляпайтесь !!!)))
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30.04.2021 23:20 Відповісти
А еще принадлежало это хлебное место странам ЕС, США, МВФ, которые в шоке от происходящего беспредела. Так?
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30.04.2021 23:38 Відповісти
Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня - Цензор.НЕТ 1936
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30.04.2021 23:29 Відповісти
О кредитах МВФ и думать забудьте, "товарищи" из так называемого "кабмина" и ОП.
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30.04.2021 23:30 Відповісти
я так понял что Нефтегаз само-ликвидировался !?... хм.. и что дальше !? .. подумать страшно..
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30.04.2021 23:37 Відповісти
Правильно ,що звільнили Кобольова він списав газбутам 20 мільярдів боргів,а населення платить. А вони тільки списують борги олігархам за відкат.
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30.04.2021 23:40 Відповісти
Зеленский разогнал всю старую команду с которой шел на выборы, по сути обманул всех. Набрал бывших рыгоаналов. А дальше...
Дело шеремета, дело рифмастера, дело стерненко, дело "вагнергейта", дело Чауса, дело с 152мм Данами, завтык с оборонным бюджетом, "роспуск" НАБУ и Нафтогаза, разосраться с МВФ, просрать вакцинацию, когда ВСЕ страны вокруг, включая РАШКУ, уже провакцинировались... Потерять остатки рейтингов. Я хз, если Украина выживет, зеленсокго иначе как с матюками вспоминать не будут.
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30.04.2021 23:48 Відповісти
и это лишь малая часть завалов ОП Зеленского.
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30.04.2021 23:49 Відповісти
у него советники играют против него самого, как минимум.
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30.04.2021 23:50 Відповісти
Це все хрєнь!! Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!! ))))
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30.04.2021 23:53 Відповісти
мне просто интерестно, он с ума не сойдет до конца своей каденции изза того что натворил? были репортажи что на вид он стал мягко говоря не оч.
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30.04.2021 23:57 Відповісти
Головна проблема України ,це "мудрий нарід" ,яких швендяє по граблях ,як по асфальту !!!)))
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30.04.2021 23:59 Відповісти
Нет, главная проблема - зажравшийся олигархат, считающий нарід своими холопами.
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01.05.2021 00:02 Відповісти
Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% !!!30 років минуло і жодних змін!!!)))
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01.05.2021 00:11 Відповісти
Хіба це не так?
Показали по телевізору кіно, і пішли холопи голосувати, як хазяїну потрібно.
Ні телевізори, ні електроенергію не довелось хазяїну оплачувати. Навіть на гречку не витратився. Холопи все самі зробили. За власний рахунок.
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01.05.2021 00:16 Відповісти
В 1991 р. ,на запитання -За кого голосуватиме?,відповідали- Нам по радіо скажут ! !!!)))
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01.05.2021 00:27 Відповісти
Знаю лично многих кто этот сериал не смотрел и голосовал. Аргумент - новые лица, и они действительно были эти новые лица. Никто представить не мог что зеленский через месяц после начала президенства их всех разгонит и понабирает бывших регионалов в команду. Все они сейчас сильно разочарованы. Настолько что кроют его матом при любом упоминании.
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01.05.2021 00:27 Відповісти
Крім Голобородька,на відмінно зпрацювало кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" ,яке і досі працює !!!)))
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01.05.2021 00:31 Відповісти
Крысы с корабля.
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30.04.2021 23:52 Відповісти
Это протест. Крысы это те кто хотят "валить из этой страны"(с) прямо в Раде.
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30.04.2021 23:54 Відповісти
Довели отрасль до банкротства...Их судить нужно!!!Такие хищения и миллиардные убытки Нефтегаза.Такое впечатление,что отрасль банкротят умышленно по заказу из Кремля.Это диверсия против Украины!!!
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30.04.2021 23:58 Відповісти
Цікаво ,а за чиїм сценарієм відбувається кремлівський ляльковий балаган !!))
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01.05.2021 00:01 Відповісти
думаю это действительно диверсия, чтоб европейцы достраивали северный поток 2.
В таком случае, господа - импичмент. Единственный выход.
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01.05.2021 00:00 Відповісти
конечно если будет хоть какоето доказательство.
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01.05.2021 00:00 Відповісти
Причём тут чистка Нафтогаза от олигаржических прокладок к "достройству" СП-2? Бред бредовый.
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01.05.2021 12:57 Відповісти
Через те, що многоходовочка з наїздом на Україну мала диаметрально протилежний ефект, фуйло дало команду ВАЗеленському терміново позбавити Україну міжнародної підтримки.
Вава старається.
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01.05.2021 00:09 Відповісти
Війна ,йде гібрідная війна !!!)))
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01.05.2021 00:12 Відповісти
Напомним, формирование набсоветов в госкомпаниях предусмотрено реформой корпоративного управления, которая стартовала в июле 2015 года. Тогда еще министр экономики Украины, а сейчас глава Укроборонпрома Айварас Абромавичюс назвал госкомпании основным генератором коррупции. Он же инициировал реформу корпоративного управления. Уже в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон, который обязал госкомпании сформировать набсоветы, где вместе с представителями государства должны быть и независимые директора. В 2018 такие же требования были введены для государственных банков.

Одна коррупция заместила вторую коррупцию. И стали они жить поживать и добра наживать!
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01.05.2021 08:55 Відповісти
Хай щастить!
На такие зарплаты можно набрать более эффективный набсовет. Такой, как, например, набсовет Приватбанка, который ганяет Коломойского по всему миру
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01.05.2021 09:31 Відповісти
Какая "озабоченность о дальшейшем"? Вам осталось работать АЖ ДВА МЕСЯЦА!!! Хорошо, что самоликвидировались до положенного срока.
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01.05.2021 12:56 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3263193/naglyadova_rada_naftogazu_dostrokovo_yide_u_vidstavku_z_14_travnya не співпадає із https://censor.net/ru/news/3263193/nabsovet_naftogaza_dosrochno_uhodit_v_otstavku_s_14_maya
Наприклад в україномовній версії відсутня інформація "Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления"".
ЧОМУ?
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02.05.2021 18:29 Відповісти
 
 