Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня
Усі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які були присутні в п'ятницю на позачерговому засіданні, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень з 14 травня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - сказано у пресрелізі.
Згідно з ним, наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання в п'ятницю, як тільки її повноваження були поновлені, для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного управління компанії.
"Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - наголошується в документі.
Напередодні члени наглядової ради розкритикували рішення уряду про зміну голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на в.о. міністра енергетики та екс-виконавчого директора НАК Юрія Вітренка, а також визнання незадовільною роботу керівництва "Нафтогазу".
Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.
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Бачив його на ВС по Суркам.
Безвихідна ситуація.
Безвихідна.
Треба терміново прочитати, чому в нас всьо атлічна. Вітренка читав, не допомогло. Киньте ще когось там з опешного пулу почитати як в нас росте графік росту овса чи щось таке.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1329879690717666?__cft__[0]=AZUR9nZjAxmxjnV00-zDqToYlQV2llvIgq8NcYr_6_un-Ibo44DsuPA_ifdgC0PMtBwnpc8-**********************************-rnxSsztRK8GrWMb9SYObkG8Y&__tn__=%2CO%2CP-R 29 мин. ·
К сожалению это правда.
Набсовет Нафтогаза уходит в полном составе после разговора с Витренко.
думаю много чего интересного узнаем про то как специально валили нафтогаз последние два года
Дело шеремета, дело рифмастера, дело стерненко, дело "вагнергейта", дело Чауса, дело с 152мм Данами, завтык с оборонным бюджетом, "роспуск" НАБУ и Нафтогаза, разосраться с МВФ, просрать вакцинацию, когда ВСЕ страны вокруг, включая РАШКУ, уже провакцинировались... Потерять остатки рейтингов. Я хз, если Украина выживет, зеленсокго иначе как с матюками вспоминать не будут.
Показали по телевізору кіно, і пішли холопи голосувати, як хазяїну потрібно.
Ні телевізори, ні електроенергію не довелось хазяїну оплачувати. Навіть на гречку не витратився. Холопи все самі зробили. За власний рахунок.
В таком случае, господа - импичмент. Единственный выход.
Вава старається.
Одна коррупция заместила вторую коррупцию. И стали они жить поживать и добра наживать!
На такие зарплаты можно набрать более эффективный набсовет. Такой, как, например, набсовет Приватбанка, который ганяет Коломойского по всему миру
Наприклад в україномовній версії відсутня інформація "Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила отставку НС "тотальным уничтожением корпоративного управления"".
ЧОМУ?