Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня

Усі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які були присутні в п'ятницю на позачерговому засіданні, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень з 14 травня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - сказано у пресрелізі.

Згідно з ним, наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання в п'ятницю, як тільки її повноваження були поновлені, для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного управління компанії.

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"Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - наголошується в документі.

Напередодні члени наглядової ради розкритикували рішення уряду про зміну голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на в.о. міністра енергетики та екс-виконавчого директора НАК Юрія Вітренка, а також визнання незадовільною роботу керівництва "Нафтогазу".

Нагадаємо, Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.