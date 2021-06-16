Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК
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Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - указано в заявлении Споттисвуд, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, после обнародования НАПК предписания Кабинету министров отменить решение назначить главой "Нафтогаза" Витренко она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании – КМУ, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.
"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.
Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.
"Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", - резюмируется в заявлении.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Клэр Споттисвуд
Ну, ким її зроблять? Злодієм в законі чи контрабандистскою?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Понеслась ... "Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК Эти зеленый клоуны даже не понимают как их элементарно провоцируют