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Новости Политика Украины
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Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава набсовета

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - указано в заявлении Споттисвуд, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

По ее словам, после обнародования НАПК предписания Кабинету министров отменить решение назначить главой "Нафтогаза" Витренко она обсудила сложившуюся ситуацию с акционером компании – КМУ, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Минюста Денисом Малюськой.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - отметила Споттисвуд.

Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих обязанностей на этот период. Он также не стал проводить какие-либо консультации с членами правления или набсовета о своем решении обжаловать предписание НАПК.

"Наблюдательный совет приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и КМУ относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса", - резюмируется в заявлении.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАПК Новиков принял решение о незаконности назначения Витренко на пост главы "Нафтогаза" после командировки в Вашингтон, - источник

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Топ комментарии
+11
як горять репутаціїї УСІХ , хто торкається зеленої влади криворогульського вови
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16.06.2021 11:50
+9
Сегодня опять взвоют на болотах о "внешнем управлении"
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16.06.2021 11:49
+9
Знатно зебила подвесели, - теперь ИЛИ или ... Или идти по ермаковскому беспределу и никаких больше кредитов, никакой встречи с Байденом или возврат Коболема, выбор САП и дальше посадка Дяди Бени.... Что выберет зебил? Ответ очевиден.. Увы..(
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16.06.2021 12:12
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Мама срочно должна выйти на сцену и порвать этот буржуйский набсовет Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК - Цензор.НЕТ 7119
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16.06.2021 11:48 Ответить
гнати підкомунячену проросійську здоту звідусіль
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16.06.2021 11:48 Ответить
Сегодня опять взвоют на болотах о "внешнем управлении"
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16.06.2021 11:49 Ответить
як горять репутаціїї УСІХ , хто торкається зеленої влади криворогульського вови
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16.06.2021 11:50 Ответить
Так. Раніше був поважним менеджером і керівником, хоч і колишнім ...
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16.06.2021 12:51 Ответить
Неужели зеля дрогнул под давлением Байдена?
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16.06.2021 11:51 Ответить
Я тоже на это обратил внимание. Блинкен а потом и Байден сказали этому ЗЕбанутому недоумку, что он нарушил закон о корпоративном управлении. И теперь зебанько вот таким путем решил все исправить.
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16.06.2021 15:20 Ответить
полковник СБУ такий собі з ГОЛОСУ замісник керівника фракції ніби правильний й патріот купився на гроші Пінчука й усьо- здох політик!
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16.06.2021 11:52 Ответить
Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 8186
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16.06.2021 12:01 Ответить
- хто это там гафкат )))
Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7376

Клэр Споттисвуд
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16.06.2021 12:08 Ответить
Знатно зебила подвесели, - теперь ИЛИ или ... Или идти по ермаковскому беспределу и никаких больше кредитов, никакой встречи с Байденом или возврат Коболема, выбор САП и дальше посадка Дяди Бени.... Что выберет зебил? Ответ очевиден.. Увы..(
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16.06.2021 12:12 Ответить
Одним этим наб совет отработал свои зарплаты. Продаж Укргаза втренком приостановлена.
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16.06.2021 12:26 Ответить
ич какой смєлий Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 1518 ну нічьо скоро вава всіх поставить на своє місце!
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16.06.2021 12:28 Ответить
Ну, тепер ОП та СБУ терміново шукають компромат проти Клер Споттисвуд, щоб РНБО ввела проти неї санкції.
Ну, ким її зроблять? Злодієм в законі чи контрабандистскою?
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16.06.2021 13:02 Ответить
Ні честі, ні моралі у цього прохчвесіонала))
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16.06.2021 13:36 Ответить
Он уже на жизнь заработал. Можно отстранять. Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7003
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16.06.2021 14:02 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Понеслась ... "Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК Эти зеленый клоуны даже не понимают как их элементарно провоцируют
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16.06.2021 14:10 Ответить
За@бали уже с этим алкашом носится, что ж его суют в разные дыры, а он не лезет Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7998
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16.06.2021 14:20 Ответить
Бубочка, прячься. Щас прийдет мама Витренка и тебя, буржуя, строго накажет.
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16.06.2021 15:16 Ответить
Быстре, быстрее, пока не отломил ещё ярдов у Газпрома
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17.06.2021 21:10 Ответить
 
 