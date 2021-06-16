Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК
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Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - зазначено в заяві Споттісвуд, текст якої має "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, після оприлюднення НАЗК припису Кабінету Міністрів скасувати рішення призначити головою "Нафтогазу" Вітренка вона обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером компанії - КМУ, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.
"Прем'єр-міністр України зобов'язався ухвалити остаточне рішення, зокрема вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів із 15 червня 2021 року", - зазначила Споттісвуд.
Вона зазначила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов'язків на цей період. Він також не став проводити будь-які консультації з членами правління або наглядової ради про своє рішення оскаржити припис НАЗК.
"Наглядова рада вітає негайні кроки прем'єр-міністра України і КМУ щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання", - резюмується в заяві.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".
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Клэр Споттисвуд
Ну, ким її зроблять? Злодієм в законі чи контрабандистскою?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Понеслась ... "Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК Эти зеленый клоуны даже не понимают как их элементарно провоцируют