УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13181 відвідувач онлайн
Новини Політика України
9 251 22
Нафтогаз (1243) відставка (1213) НАЗК (1167) Споттісвуд Клер (4) Вітренко Юрій (369)

Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава наглядової ради

Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - зазначено в заяві Споттісвуд, текст якої має "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, після оприлюднення НАЗК припису Кабінету Міністрів скасувати рішення призначити головою "Нафтогазу" Вітренка вона обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером компанії - КМУ, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.

"Прем'єр-міністр України зобов'язався ухвалити остаточне рішення, зокрема вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів із 15 червня 2021 року", - зазначила Споттісвуд.

Вона зазначила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов'язків на цей період. Він також не став проводити будь-які консультації з членами правління або наглядової ради про своє рішення оскаржити припис НАЗК.

"Наглядова рада вітає негайні кроки прем'єр-міністра України і КМУ щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання", - резюмується в заяві.

Також читайте: Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
як горять репутаціїї УСІХ , хто торкається зеленої влади криворогульського вови
показати весь коментар
16.06.2021 11:50
+9
Сегодня опять взвоют на болотах о "внешнем управлении"
показати весь коментар
16.06.2021 11:49
+9
Знатно зебила подвесели, - теперь ИЛИ или ... Или идти по ермаковскому беспределу и никаких больше кредитов, никакой встречи с Байденом или возврат Коболема, выбор САП и дальше посадка Дяди Бени.... Что выберет зебил? Ответ очевиден.. Увы..(
показати весь коментар
16.06.2021 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мама срочно должна выйти на сцену и порвать этот буржуйский набсовет Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК - Цензор.НЕТ 7119
показати весь коментар
16.06.2021 11:48 Відповісти
гнати підкомунячену проросійську здоту звідусіль
показати весь коментар
16.06.2021 11:48 Відповісти
Сегодня опять взвоют на болотах о "внешнем управлении"
показати весь коментар
16.06.2021 11:49 Відповісти
як горять репутаціїї УСІХ , хто торкається зеленої влади криворогульського вови
показати весь коментар
16.06.2021 11:50 Відповісти
Так. Раніше був поважним менеджером і керівником, хоч і колишнім ...
показати весь коментар
16.06.2021 12:51 Відповісти
Неужели зеля дрогнул под давлением Байдена?
показати весь коментар
16.06.2021 11:51 Відповісти
Я тоже на это обратил внимание. Блинкен а потом и Байден сказали этому ЗЕбанутому недоумку, что он нарушил закон о корпоративном управлении. И теперь зебанько вот таким путем решил все исправить.
показати весь коментар
16.06.2021 15:20 Відповісти
полковник СБУ такий собі з ГОЛОСУ замісник керівника фракції ніби правильний й патріот купився на гроші Пінчука й усьо- здох політик!
показати весь коментар
16.06.2021 11:52 Відповісти
Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 8186
показати весь коментар
16.06.2021 12:01 Відповісти
- хто это там гафкат )))
Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7376

Клэр Споттисвуд
показати весь коментар
16.06.2021 12:08 Відповісти
Знатно зебила подвесели, - теперь ИЛИ или ... Или идти по ермаковскому беспределу и никаких больше кредитов, никакой встречи с Байденом или возврат Коболема, выбор САП и дальше посадка Дяди Бени.... Что выберет зебил? Ответ очевиден.. Увы..(
показати весь коментар
16.06.2021 12:12 Відповісти
Одним этим наб совет отработал свои зарплаты. Продаж Укргаза втренком приостановлена.
показати весь коментар
16.06.2021 12:26 Відповісти
ич какой смєлий Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 1518 ну нічьо скоро вава всіх поставить на своє місце!
показати весь коментар
16.06.2021 12:28 Відповісти
Ну, тепер ОП та СБУ терміново шукають компромат проти Клер Споттисвуд, щоб РНБО ввела проти неї санкції.
Ну, ким її зроблять? Злодієм в законі чи контрабандистскою?
показати весь коментар
16.06.2021 13:02 Відповісти
Ні честі, ні моралі у цього прохчвесіонала))
показати весь коментар
16.06.2021 13:36 Відповісти
Он уже на жизнь заработал. Можно отстранять. Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7003
показати весь коментар
16.06.2021 14:02 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Понеслась ... "Глава набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК Эти зеленый клоуны даже не понимают как их элементарно провоцируют
показати весь коментар
16.06.2021 14:10 Відповісти
За@бали уже с этим алкашом носится, что ж его суют в разные дыры, а он не лезет Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК - Цензор.НЕТ 7998
показати весь коментар
16.06.2021 14:20 Відповісти
Бубочка, прячься. Щас прийдет мама Витренка и тебя, буржуя, строго накажет.
показати весь коментар
16.06.2021 15:16 Відповісти
Быстре, быстрее, пока не отломил ещё ярдов у Газпрома
показати весь коментар
17.06.2021 21:10 Відповісти
 
 