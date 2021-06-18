Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною

Заборону на польоти Москва вводила нібито через коронавірус. Зараз в Росії - рекордна кількість заражень COVID-19, але авіасполучення відновлюють.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Авіасполучення буде відновлено з 22 червня. Російські авіакомпанії можуть виконувати регулярні пасажирські рейси в Анталію, Бодрум і Даламан.

Крім цього, з 28 червня Росія відновлює авіасполучення зі США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північної Македонією і Йорданією.

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З Туреччиною авіасполучення Росія призупинила 15 квітня через зростання темпів захворюваності коронавіруснюй інфекцією. Тоді йшлося як про чартерні, так і про регулярні рейси. Виняток стосувався тільки двох рейсів на тиждень за маршрутом Стамбул - Москва й у зворотному напрямку і вивізних рейсів.

У Росії зараз зростає добова кількість нових заражень COVID-19. Росіяни масово заражаються "індійським" штамом коронавірусу.