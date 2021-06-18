УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12941 відвідувач онлайн
Новини
9 658 23

Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною

Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною

Заборону на польоти Москва вводила нібито через коронавірус. Зараз в Росії - рекордна кількість заражень COVID-19, але авіасполучення відновлюють.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Авіасполучення буде відновлено з 22 червня. Російські авіакомпанії можуть виконувати регулярні пасажирські рейси в Анталію, Бодрум і Даламан.

Крім цього, з 28 червня Росія відновлює авіасполучення зі США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північної Македонією і Йорданією.

Читайте також: У МЗС назвали документи, необхідні громадянам України для в'їзду до Туреччини з 4 червня

З Туреччиною авіасполучення Росія призупинила 15 квітня через зростання темпів захворюваності коронавіруснюй інфекцією. Тоді йшлося як про чартерні, так і про регулярні рейси. Виняток стосувався тільки двох рейсів на тиждень за маршрутом Стамбул - Москва й у зворотному напрямку і вивізних рейсів.

У Росії зараз зростає добова кількість нових заражень COVID-19. Росіяни масово заражаються "індійським" штамом коронавірусу.

Автор: 

відпочинок (230) росія (64958) туризм (1560) Туреччина (3492) авіасполучення (3065)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Хотят турков заразить
показати весь коментар
18.06.2021 22:54
+10
в Криму не хотят плавать ??? по центру города с Аксеновім ?
показати весь коментар
18.06.2021 22:46
+9
ну, хто не вірив, що вона веде бактеріологічну війну?..

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч

Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
показати весь коментар
18.06.2021 22:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну, хто не вірив, що вона веде бактеріологічну війну?..

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч

Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
показати весь коментар
18.06.2021 22:46 Відповісти
в Криму не хотят плавать ??? по центру города с Аксеновім ?
показати весь коментар
18.06.2021 22:46 Відповісти
Пазл складывается, было все нормально, был запрет, сталась вспышка короны - везите эту дрянь по всему миру, больной карлик любит устраивать хаос в Европе
показати весь коментар
18.06.2021 22:47 Відповісти
ну шо,теперь черед эрдогана вводить ограничения
показати весь коментар
18.06.2021 22:52 Відповісти
"Низабудимнипрастим", - визжали они после сбитого турками СУ. Впрочем, ничего необычного - мышебратья из раска федераски.
показати весь коментар
18.06.2021 22:53 Відповісти
Хотят турков заразить
показати весь коментар
18.06.2021 22:54 Відповісти
этот продажный, продажный , продажный мир
показати весь коментар
18.06.2021 22:54 Відповісти
кацапы варвары вредители запрет был мол из за того что в Турции было много больных чтоб сберечь кацапов хотя сейчас кацапы лидер в Европе вчера было 14000 сегодня больше 17000 за сутки а турки пускать собирались хоть и с тестом но на момент может не быть а когда уже там если у кого вирус может проявить и могут заражать в том числе и наших много а они ездят по эксурсиям пресекаются собирают в автобусы русскоязычных например с отелей и форомируют автобус
показати весь коментар
18.06.2021 22:56 Відповісти
ну от і відповідь від ердогана Мустафі-ага про яку він говорив у гончаренко рулить.
показати весь коментар
18.06.2021 23:14 Відповісти
Обосрались и тут)))))
показати весь коментар
18.06.2021 23:26 Відповісти
Відправляли родичку вчора до Турції, то це ще та поїздка...
Не всякий відпочивальник пройде те коло (за 72 години реєстрація на рейс з заповненням форми для відстежування пересувань новоприбульця, ПЛР-тест) попередніх підготувань.
Можливо, для кацапів буде щось більш простіше.
У такому випадку ризик щось підхопити від них суттєвий.
показати весь коментар
18.06.2021 23:34 Відповісти
Что то россияне не сильно хотят ехать в Крым.
показати весь коментар
19.06.2021 00:00 Відповісти
А в украинский Крым и россияне и беларусы писдували как дурные.
показати весь коментар
19.06.2021 00:01 Відповісти
Учитывая что сейчас твориться в Москве и ближ регионе это бомба для Турков.
показати весь коментар
19.06.2021 00:59 Відповісти
****, скоро повалят лаптеногие на Средиземное море, кацапская саранча, а как же ж было спокойно без них.....
показати весь коментар
19.06.2021 02:28 Відповісти
И полетят теперь кацапские "наташи" в Турцию на работу, и освободят рабочие места для лугандонских на окружной.
показати весь коментар
19.06.2021 06:10 Відповісти
А может это применение бактериологического оружия таким макаром? Гибридная война - сначала помидорами, теперь туристом...
показати весь коментар
19.06.2021 10:11 Відповісти
А потом наши саатечественники привезут с разных курортов "масковский" штамм у Киев...
показати весь коментар
19.06.2021 10:12 Відповісти
Какова же причина возобновления полетов. 1) турки в очередной, уже какой раз, перестали быть " хвасшистами" 2) Крым и черноморское побережье Краснодарского края превратились в полную " -опу", и глубинный, скрепоностный, православный люд возопил благим матом - хотим в Турцию "ху-ло ты этакое".
показати весь коментар
19.06.2021 13:50 Відповісти
Россияне везде за границей не носят маски и еще и насмехаются
над местными, кто в масках ходит. Они на Сейшелы навезли вируса,
сейчас Турцию индийским штаммом осчастливят.
показати весь коментар
19.06.2021 20:05 Відповісти
ВОТ ПДРЫ ПЗДЛИВЫЕ !)
показати весь коментар
19.06.2021 21:59 Відповісти
Турки , а теперь вы их не пускайте иначе они они разгонят всех ваших туристов
и привезут вам новый штамп индийской заразы.
показати весь коментар
20.06.2021 18:21 Відповісти
 
 