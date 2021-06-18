Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною
Заборону на польоти Москва вводила нібито через коронавірус. Зараз в Росії - рекордна кількість заражень COVID-19, але авіасполучення відновлюють.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Авіасполучення буде відновлено з 22 червня. Російські авіакомпанії можуть виконувати регулярні пасажирські рейси в Анталію, Бодрум і Даламан.
Крім цього, з 28 червня Росія відновлює авіасполучення зі США, Італією, Бельгією, Болгарією, Ірландією, Кіпром, Північної Македонією і Йорданією.
З Туреччиною авіасполучення Росія призупинила 15 квітня через зростання темпів захворюваності коронавіруснюй інфекцією. Тоді йшлося як про чартерні, так і про регулярні рейси. Виняток стосувався тільки двох рейсів на тиждень за маршрутом Стамбул - Москва й у зворотному напрямку і вивізних рейсів.
У Росії зараз зростає добова кількість нових заражень COVID-19. Росіяни масово заражаються "індійським" штамом коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj
https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч
Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
Не всякий відпочивальник пройде те коло (за 72 години реєстрація на рейс з заповненням форми для відстежування пересувань новоприбульця, ПЛР-тест) попередніх підготувань.
Можливо, для кацапів буде щось більш простіше.
У такому випадку ризик щось підхопити від них суттєвий.
над местными, кто в масках ходит. Они на Сейшелы навезли вируса,
сейчас Турцию индийским штаммом осчастливят.
и привезут вам новый штамп индийской заразы.