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Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Запрет на полеты Москва вводила якобы из-за коронавируса. Сейчас в России - рекордное количество заражений COVID-19, но авиасообщение возобновляют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Авиасообщение будет возобновлено с 22 июня. Российские авиакомпании могут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан.

Кроме этого, с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

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С Турцией авиасообщение Россия приостановила 15 апреля из-за роста темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Речь тогда шла как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Исключение касалось только двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов.

В России сейчас растет суточное количество новых заражений COVID-19. Россияне массово заражаются "индийским" штаммом коронавируса.

Автор: 

отдых (389) россия (95388) туризм (1543) Турция (3372) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+15
Хотят турков заразить
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18.06.2021 22:54
+10
в Криму не хотят плавать ??? по центру города с Аксеновім ?
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18.06.2021 22:46
+9
ну, хто не вірив, що вона веде бактеріологічну війну?..

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч

Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
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18.06.2021 22:46
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ну, хто не вірив, що вона веде бактеріологічну війну?..

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj

https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч

Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
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18.06.2021 22:46 Ответить
в Криму не хотят плавать ??? по центру города с Аксеновім ?
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18.06.2021 22:46 Ответить
Пазл складывается, было все нормально, был запрет, сталась вспышка короны - везите эту дрянь по всему миру, больной карлик любит устраивать хаос в Европе
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18.06.2021 22:47 Ответить
ну шо,теперь черед эрдогана вводить ограничения
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18.06.2021 22:52 Ответить
"Низабудимнипрастим", - визжали они после сбитого турками СУ. Впрочем, ничего необычного - мышебратья из раска федераски.
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18.06.2021 22:53 Ответить
Хотят турков заразить
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18.06.2021 22:54 Ответить
этот продажный, продажный , продажный мир
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18.06.2021 22:54 Ответить
кацапы варвары вредители запрет был мол из за того что в Турции было много больных чтоб сберечь кацапов хотя сейчас кацапы лидер в Европе вчера было 14000 сегодня больше 17000 за сутки а турки пускать собирались хоть и с тестом но на момент может не быть а когда уже там если у кого вирус может проявить и могут заражать в том числе и наших много а они ездят по эксурсиям пресекаются собирают в автобусы русскоязычных например с отелей и форомируют автобус
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18.06.2021 22:56 Ответить
ну от і відповідь від ердогана Мустафі-ага про яку він говорив у гончаренко рулить.
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18.06.2021 23:14 Ответить
Обосрались и тут)))))
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18.06.2021 23:26 Ответить
Відправляли родичку вчора до Турції, то це ще та поїздка...
Не всякий відпочивальник пройде те коло (за 72 години реєстрація на рейс з заповненням форми для відстежування пересувань новоприбульця, ПЛР-тест) попередніх підготувань.
Можливо, для кацапів буде щось більш простіше.
У такому випадку ризик щось підхопити від них суттєвий.
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18.06.2021 23:34 Ответить
Что то россияне не сильно хотят ехать в Крым.
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19.06.2021 00:00 Ответить
А в украинский Крым и россияне и беларусы писдували как дурные.
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19.06.2021 00:01 Ответить
Учитывая что сейчас твориться в Москве и ближ регионе это бомба для Турков.
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19.06.2021 00:59 Ответить
****, скоро повалят лаптеногие на Средиземное море, кацапская саранча, а как же ж было спокойно без них.....
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19.06.2021 02:28 Ответить
И полетят теперь кацапские "наташи" в Турцию на работу, и освободят рабочие места для лугандонских на окружной.
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19.06.2021 06:10 Ответить
А может это применение бактериологического оружия таким макаром? Гибридная война - сначала помидорами, теперь туристом...
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19.06.2021 10:11 Ответить
А потом наши саатечественники привезут с разных курортов "масковский" штамм у Киев...
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19.06.2021 10:12 Ответить
Какова же причина возобновления полетов. 1) турки в очередной, уже какой раз, перестали быть " хвасшистами" 2) Крым и черноморское побережье Краснодарского края превратились в полную " -опу", и глубинный, скрепоностный, православный люд возопил благим матом - хотим в Турцию "ху-ло ты этакое".
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19.06.2021 13:50 Ответить
Россияне везде за границей не носят маски и еще и насмехаются
над местными, кто в масках ходит. Они на Сейшелы навезли вируса,
сейчас Турцию индийским штаммом осчастливят.
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19.06.2021 20:05 Ответить
ВОТ ПДРЫ ПЗДЛИВЫЕ !)
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19.06.2021 21:59 Ответить
Турки , а теперь вы их не пускайте иначе они они разгонят всех ваших туристов
и привезут вам новый штамп индийской заразы.
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20.06.2021 18:21 Ответить
 
 