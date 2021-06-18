Россия возобновляет авиасообщение с Турцией

Запрет на полеты Москва вводила якобы из-за коронавируса. Сейчас в России - рекордное количество заражений COVID-19, но авиасообщение возобновляют.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Авиасообщение будет возобновлено с 22 июня. Российские авиакомпании могут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан.

Кроме этого, с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

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С Турцией авиасообщение Россия приостановила 15 апреля из-за роста темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Речь тогда шла как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Исключение касалось только двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов.

В России сейчас растет суточное количество новых заражений COVID-19. Россияне массово заражаются "индийским" штаммом коронавируса.