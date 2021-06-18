Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
Запрет на полеты Москва вводила якобы из-за коронавируса. Сейчас в России - рекордное количество заражений COVID-19, но авиасообщение возобновляют.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Авиасообщение будет возобновлено с 22 июня. Российские авиакомпании могут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан.
Кроме этого, с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.
С Турцией авиасообщение Россия приостановила 15 апреля из-за роста темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Речь тогда шла как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Исключение касалось только двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул – Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов.
В России сейчас растет суточное количество новых заражений COVID-19. Россияне массово заражаются "индийским" штаммом коронавируса.
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https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj Галина Миколаївна https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj @bN49QbaTSWVWAfj https://twitter.com/bN49QbaTSWVWAfj/status/1405912488458211329 4 ч
Знайома росіянка - перьмячка зібралась з Італії летіти додому. Летіти через москву.
Каже, не може летіти бо москва закрита через корону!
Там все почалось спочатку- маски,карантин і тд.
Шось із Спутніком не то...
Не всякий відпочивальник пройде те коло (за 72 години реєстрація на рейс з заповненням форми для відстежування пересувань новоприбульця, ПЛР-тест) попередніх підготувань.
Можливо, для кацапів буде щось більш простіше.
У такому випадку ризик щось підхопити від них суттєвий.
над местными, кто в масках ходит. Они на Сейшелы навезли вируса,
сейчас Турцию индийским штаммом осчастливят.
и привезут вам новый штамп индийской заразы.