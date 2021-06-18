Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа. У той же час він запевнив, що Москві не вдасться перешкодити проведенню інавгураційного саміту платформи в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав під час візиту до Туреччини, повідомляє "Укрінформ".
"Росія протидіє Кримській платформі, кожного дня працює над тим, щоб завадити цьому успіху України. Попри всі ці спроби, Росія нас не зупинить", - сказав Кулеба.
Кулеба зазначив, що вже ціла низка країн підтвердили, що візьмуть участь в саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві напередодні річниці Дня Незалежності.
"Деякі країни, з якими я буду зустрічатися, вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їхньої участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, буду займатися агітацією на користь їхньої участі в Кримській платформі", - сказав міністр.
Кулеба додав, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою подією за останні 30 років.
"Це буде подія такого міжнародного масштабу та рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - заявив глава МЗС.
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ето диды - они ими кого хочешь закидают... - говна не жалко....
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Это как запретить и ввести наказание кричать в Москве в 1942 г " Гитлер ху-ло".
То им форма блин не такая... не с тем изображением, не с теми словами..,
то кричалки украинских фанатов не такие ( а если просто ЛА-ЛА- Ла..),
то Украина это не государство а часть Раши,
то такого народа как украинцы не существует и это выдумка поляков,
то олимпийская моча у них " правильная",
то Путинило ( которого даже Байден назвал открыто УБИЙЦЕЙ) не "ху-ло" и "честный фраер", то у них грузины хфасшисты, то прибалты, то турки, то украинцы...
Вы на себя обратитесь Мордор во главе с "ла-ла-ла-ла".
Все ворованное - герб украли у Византии, Историю у Киева, флаг у Голландии, гимн и то ( в свое время) у Великобритании., форму правления и государственного устройства у монгольских ханов..
Ничего своего все ворованное, а туда же...
1.Не бачить сенсів в будь-чому що виходить за рамки його світосприйняття.
2. Постійно всім вказує на сміття, хоча сам з великою вірогідністю живе у засраному під'їзді.
3.Лишь бы погорлопанить...