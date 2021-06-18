Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа. В то же время он заверил, что Москве не удастся помешать проведению инаугурационного саммита платформы в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал во время визита в Турцию, сообщает "Укринформ".
"Россия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что уже целый ряд стран подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве накануне годовщины Дня Независимости.
"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - сказал министр.
Кулеба добавил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием за последние 30 лет.
"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - заявил глава МИД.
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ето диды - они ими кого хочешь закидают... - говна не жалко....
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Это как запретить и ввести наказание кричать в Москве в 1942 г " Гитлер ху-ло".
То им форма блин не такая... не с тем изображением, не с теми словами..,
то кричалки украинских фанатов не такие ( а если просто ЛА-ЛА- Ла..),
то Украина это не государство а часть Раши,
то такого народа как украинцы не существует и это выдумка поляков,
то олимпийская моча у них " правильная",
то Путинило ( которого даже Байден назвал открыто УБИЙЦЕЙ) не "ху-ло" и "честный фраер", то у них грузины хфасшисты, то прибалты, то турки, то украинцы...
Вы на себя обратитесь Мордор во главе с "ла-ла-ла-ла".
Все ворованное - герб украли у Византии, Историю у Киева, флаг у Голландии, гимн и то ( в свое время) у Великобритании., форму правления и государственного устройства у монгольских ханов..
Ничего своего все ворованное, а туда же...
1.Не бачить сенсів в будь-чому що виходить за рамки його світосприйняття.
2. Постійно всім вказує на сміття, хоча сам з великою вірогідністю живе у засраному під'їзді.
3.Лишь бы погорлопанить...