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Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба

Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа. В то же время он заверил, что Москве не удастся помешать проведению инаугурационного саммита платформы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал во время визита в Турцию, сообщает "Укринформ".

"Россия противодействует Крымской платформе, каждый день работает над тем, чтобы помешать этому успеху Украины. Несмотря на все эти попытки, Россия нас не остановит", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что уже целый ряд стран подтвердили, что примут участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве накануне годовщины Дня Независимости.

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"Некоторые страны уже подтвердили участие, будем обсуждать детали их участия. Некоторые еще не определились, соответственно, буду заниматься агитацией в пользу их участия в Крымской платформе", - сказал министр.

Кулеба добавил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием за последние 30 лет.

"Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - заявил глава МИД.

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Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+2
Интресный коммент про кацапов и футбольную кричалку «хутин - ****»

https://www.facebook.com/vladik.gladivsku?__cft__[0]=*****************************************************************-********************************************************************************************-qKMhF91skMMoOas6EgJU1kN3esoX-PD1l0FvM96q_xyYq-IDcMbUnHx0K&__tn__=R]-R Vladik Gladivsku

Это как запретить и ввести наказание кричать в Москве в 1942 г " Гитлер ху-ло".
То им форма блин не такая... не с тем изображением, не с теми словами..,
то кричалки украинских фанатов не такие ( а если просто ЛА-ЛА- Ла..),
то Украина это не государство а часть Раши,
то такого народа как украинцы не существует и это выдумка поляков,
то олимпийская моча у них " правильная",
то Путинило ( которого даже Байден назвал открыто УБИЙЦЕЙ) не "ху-ло" и "честный фраер", то у них грузины хфасшисты, то прибалты, то турки, то украинцы...
Вы на себя обратитесь Мордор во главе с "ла-ла-ла-ла".
Все ворованное - герб украли у Византии, Историю у Киева, флаг у Голландии, гимн и то ( в свое время) у Великобритании., форму правления и государственного устройства у монгольских ханов..
Ничего своего все ворованное, а туда же...
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18.06.2021 22:59
+1
самое главное оружие кацапни на любой войне - ето не ракеты танки и пулеметы.
ето диды - они ими кого хочешь закидают... - говна не жалко....
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18.06.2021 22:56
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Правила форума Совет форумчан
Знайшли собі забавку.
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18.06.2021 22:56 Ответить
самое главное оружие кацапни на любой войне - ето не ракеты танки и пулеметы.
ето диды - они ими кого хочешь закидают... - говна не жалко....
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18.06.2021 22:56 Ответить
Интресный коммент про кацапов и футбольную кричалку «хутин - ****»

https://www.facebook.com/vladik.gladivsku?__cft__[0]=*****************************************************************-********************************************************************************************-qKMhF91skMMoOas6EgJU1kN3esoX-PD1l0FvM96q_xyYq-IDcMbUnHx0K&__tn__=R]-R Vladik Gladivsku

Это как запретить и ввести наказание кричать в Москве в 1942 г " Гитлер ху-ло".
То им форма блин не такая... не с тем изображением, не с теми словами..,
то кричалки украинских фанатов не такие ( а если просто ЛА-ЛА- Ла..),
то Украина это не государство а часть Раши,
то такого народа как украинцы не существует и это выдумка поляков,
то олимпийская моча у них " правильная",
то Путинило ( которого даже Байден назвал открыто УБИЙЦЕЙ) не "ху-ло" и "честный фраер", то у них грузины хфасшисты, то прибалты, то турки, то украинцы...
Вы на себя обратитесь Мордор во главе с "ла-ла-ла-ла".
Все ворованное - герб украли у Византии, Историю у Киева, флаг у Голландии, гимн и то ( в свое время) у Великобритании., форму правления и государственного устройства у монгольских ханов..
Ничего своего все ворованное, а туда же...
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18.06.2021 22:59 Ответить
Як виявити гомос-советікус.
1.Не бачить сенсів в будь-чому що виходить за рамки його світосприйняття.
2. Постійно всім вказує на сміття, хоча сам з великою вірогідністю живе у засраному під'їзді.
3.Лишь бы погорлопанить...
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19.06.2021 08:37 Ответить
Россия противодействует Крымской платформе, но не сможет нас остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5384
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18.06.2021 23:12 Ответить
после встречи американского лицемера "байды" и рашистского "ку,,ла" останавливать "зе власть безполезно" ибо она "нах " и даром никому не нужна
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18.06.2021 23:45 Ответить
Узеленских трудно остановить. Пока не разворуют страну без остатка не остановятся, а потом как саранча полетят в тёплые края...
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19.06.2021 07:27 Ответить
КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА це як команда - за УКРАЇНУ-направо, на ліво всі, хто так собі та проти- промудрувати та пропетлять не вийде. Чекаємо ,буде добре видно.
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19.06.2021 09:08 Ответить
 
 